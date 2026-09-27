México

“México tiende la mano, pero jamás baja la cabeza”: Brugada defiende la soberanía tras señalamientos de Trump en la ONU

La concentración en el corazón de la capital sirvió de plataforma para un discurso que mezcló balance de gestión, afirmaciones sin respaldo documental y un llamado a la unidad

En su intervención, Clara Brugada sostiene que el país es libre y soberano, retoma la postura presidencial y afirma que México tiende la mano, pero no baja la cabeza frente a presiones externas
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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco del evento “Honestidad y resultados en Ciudad de México”, realizado este 27 de septiembre de 2026 en el Zócalo capitalino, como cierre de una gira nacional de la mandataria federal.

Ante una plaza que, según narró Brugada, se extendió hasta calles como 20 de Noviembre, Pino Suárez y 5 de Mayo, la jefa de Gobierno afirmó: “México tiene mucha presidenta”, frase que fue coreada por la multitud presente.

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Llamado a la unidad nacional frente a la “ambición imperialista”

(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

Uno de los ejes centrales del mensaje de Brugada fue un llamado a construir tres tipos de unidad en torno al liderazgo de Sheinbaum:

  • Unidad popular, entendida como la unión “de los de abajo”.
  • Unidad del movimiento de la transformación, dirigida a quienes, según sus palabras, militan en “la causa de la justicia, la democracia y la libertad”.
  • Unidad nacional, planteada ante lo que Brugada describió como el resurgimiento de “las sombras de la ambición imperialista”.

En ese contexto, la funcionaria capitalina retomó posturas previamente expresadas por la presidenta Sheinbaum sobre la soberanía nacional, al señalar: “México es un país libre y soberano. México no es patio trasero de nadie”, y agregó que el país “tiende la mano, pero jamás baja la cabeza”.

El contexto: la escalada de declaraciones de Trump

TRUMP AFIRMA QUE TIENE UNA “MUY BUENA RELACIÓN” CON MÉXICO. (ONU)

Las menciones a la “ambición imperialista” y a la defensa de la soberanía llegan después de una serie de episodios protagonizados por el presidente estadounidense Donald Trump. El 4 de septiembre, Trump afirmó que México “no tiene nada que ofrecer” a Estados Unidos, más allá de “tamales picantes y tomates”; días después compartió en redes un mapa de Norteamérica con el territorio mexicano cubierto por la bandera estadounidense. Más recientemente, durante su intervención en el debate general de la Asamblea General de la ONU, el 22 de septiembre, calificó a México como el “epicentro” de la violencia generada por los cárteles y pidió al Gobierno mexicano recuperar el control del territorio frente a las organizaciones criminales, sin anunciar, según reportes, una fecha u operación concreta al respecto.

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Lo que dijo después Sheinbaum en el Zócalo

La presidenta mexicana cerró su gira nacional con una reivindicación histórica de la independencia popular, en un contexto de escalada retórica protagonizada por Donald Trump en semanas recientes

Minutos después, la presidenta Claudia Sheinbaum retomó el tema de la soberanía durante el cierre de su gira nacional en el Zócalo capitalino. Afirmó que, desde 1814, “ninguna potencia extranjera, ninguna élite económica o política tiene el derecho de dictar el presente y el futuro de nuestra patria”, y remató que la soberanía “solo le pertenece al pueblo de México”. Añadió que el país “no queremos injerencias ni intervencionismos ni violación a nuestra territorialidad”, frase recibida con aplausos y vítores desde la plaza.

“No estás sola”: la respuesta de la plaza

Al concluir su mensaje sobre soberanía e independencia, la multitud reunida en el Zócalo respondió con el canto “¡No estás sola! ¡No estás sola!”, en un gesto que se enmarcó dentro del ambiente de respaldo político hacia la presidenta durante el cierre de su gira.

Contexto del evento

El acto “Honestidad y resultados en Ciudad de México” se realizó como parte del cierre de una gira nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hasta el momento, no se ha difundido un comunicado oficial por parte del Gobierno de la Ciudad de México ni de la Presidencia de la República con el balance completo del evento, por lo que las declaraciones aquí referidas corresponden únicamente a lo expresado durante la intervención pública de Clara Brugada.

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