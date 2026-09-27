México vs Perú: así fue el último partido entre ambas Selecciones

La era de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana continuará el próximo martes 29 de septiembre cuando el combinado nacional se mida ante su similar de Perú (X@miseleccionmx)

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La etapa de Rafa Márquez como técnico de la Selección Mexicana seguirá el próximo martes 29 de septiembre, cuando el equipo enfrente a Perú en un partido con amplios antecedentes entre ambas selecciones.

Márquez comenzó su camino hacia el Mundial 2030 con un empate 1 a 1 frente a Colombia ayer en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland. El conjunto cafetalero tomó la ventaja mediante Luis Javier Suárez, pero Gilberto Mora igualó el marcador a los 62 minutos.

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Foto de archivo del director técnico Rafael Márquez dando indicaciones en un entrenamiento de la selección mexicana de fútbol. Centro de Alto Rendimiento, Ciudad de México, México. 23 de septiembre de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Así fue el último partido entre México y Perú

México derrotó a Perú por 1 a 0 en el último partido registrado entre ambas selecciones, un amistoso que se disputó el 24 de septiembre de 2022 en el Rose Bowl de Pasadena, California, Estados Unidos. El único gol del encuentro lo convirtió Hirving “Chucky” Lozano a los 85 minutos.

Gilberto Mora en su arribo al hotel de concentración (Cortesía FMF)

Historial reciente

El historial entre México y Perú registra 28 enfrentamientos, con una ventaja del conjunto mexicano en el balance general.

México acumula 11 victorias, mientras que Perú suma nueve triunfos. Los otros ocho partidos terminaron igualados.

La serie reciente alternó resultados amplios, empates y triunfos ajustados. En 2008, México se impuso por 4 a 0 en un amistoso.

Perú ganó por 1 a 0 en la Copa América de 2011. Dos años después, ambos seleccionados empataron sin goles en otro partido amistoso.

Anderson Santamaría y Edison Flores titulares en Perú vs México.

El cruce de 2015 terminó 1 a 1. La rivalidad mantuvo así una paridad en los antecedentes más cercanos, pese a la diferencia favorable a México en el registro total.

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2008 — México 4-0 Perú 2011 — Perú 1-0 México — Copa América 2013 — Perú 0-0 México 2015 — Perú 1-1 México 24 de septiembre de 2022 — México 1-0 Perú — amistoso en el Rose Bowl de Pasadena; gol de Hirving Lozano.

México vs Perú: qué equipo es mejor

México parte con ventaja frente a Perú por sus antecedentes en enfrentamientos directos y por la ubicación de ambas selecciones en el ranking FIFA. La Selección Mexicana figura en el décimo puesto, mientras que el combinado peruano ocupa la posición 51.

La diferencia en la clasificación se amplió tras la derrota de Perú ante Estados Unidos. El equipo peruano perdió 4-1 y descendió un lugar más en el ranking FIFA.

Una suspensión por parte de la FIFA dejaría a la Selección Mexicana y a los clubes mexicanos fuera de competencias internacionales. REUTERS/Eloisa Sanchez

Jugadores convocados por México para esta Fecha FIFA

La primera convocatoria de futbolistas permitirá seguir los cambios que realice el cuerpo técnico antes de los próximos compromisos. El resultado tendrá peso, aunque también será clave observar qué jugadores ganan espacio dentro del grupo.

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Integrantes de la Selección Nacional de México llegan a su hotel de concentración en Baltimore con su equipaje. (Cortesía FMF)

En el arco fueron incluidos Padilla, Rangel y García.

La lista de defensores reúne a Sánchez, Reyes, Chávez, Gallardo, Montes, Vasquez, Guzmán, López y Campillo.

Para el mediocampo, el cuerpo técnico eligió a Mora, Chávez, Vargas, Fidalgo, Cervantes, Lira, Pineda, Márquez, Romo y García.

La nómina de delanteros está integrada por Alvarado, Lozano, Giménez, Berterame, Gonzalez, Camberos, Sandoval y Violante.