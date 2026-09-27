México vs Perú: así fue el último partido entre ambas Selecciones

La etapa de Rafa Márquez como técnico de la Selección Mexicana seguirá el próximo martes 29 de septiembre, cuando el equipo enfrente a Perú en un partido con amplios antecedentes entre ambas selecciones.
Márquez comenzó su camino hacia el Mundial 2030 con un empate 1 a 1 frente a Colombia ayer en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland. El conjunto cafetalero tomó la ventaja mediante Luis Javier Suárez, pero Gilberto Mora igualó el marcador a los 62 minutos.
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Así fue el último partido entre México y Perú
México derrotó a Perú por 1 a 0 en el último partido registrado entre ambas selecciones, un amistoso que se disputó el 24 de septiembre de 2022 en el Rose Bowl de Pasadena, California, Estados Unidos. El único gol del encuentro lo convirtió Hirving “Chucky” Lozano a los 85 minutos.
Historial reciente
El historial entre México y Perú registra 28 enfrentamientos, con una ventaja del conjunto mexicano en el balance general.
México acumula 11 victorias, mientras que Perú suma nueve triunfos. Los otros ocho partidos terminaron igualados.
La serie reciente alternó resultados amplios, empates y triunfos ajustados. En 2008, México se impuso por 4 a 0 en un amistoso.
Perú ganó por 1 a 0 en la Copa América de 2011. Dos años después, ambos seleccionados empataron sin goles en otro partido amistoso.
El cruce de 2015 terminó 1 a 1. La rivalidad mantuvo así una paridad en los antecedentes más cercanos, pese a la diferencia favorable a México en el registro total.
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- 2008 — México 4-0 Perú
- 2011 — Perú 1-0 México — Copa América
- 2013 — Perú 0-0 México
- 2015 — Perú 1-1 México
- 24 de septiembre de 2022 — México 1-0 Perú — amistoso en el Rose Bowl de Pasadena; gol de Hirving Lozano.
México vs Perú: qué equipo es mejor
México parte con ventaja frente a Perú por sus antecedentes en enfrentamientos directos y por la ubicación de ambas selecciones en el ranking FIFA. La Selección Mexicana figura en el décimo puesto, mientras que el combinado peruano ocupa la posición 51.
La diferencia en la clasificación se amplió tras la derrota de Perú ante Estados Unidos. El equipo peruano perdió 4-1 y descendió un lugar más en el ranking FIFA.
Jugadores convocados por México para esta Fecha FIFA
La primera convocatoria de futbolistas permitirá seguir los cambios que realice el cuerpo técnico antes de los próximos compromisos. El resultado tendrá peso, aunque también será clave observar qué jugadores ganan espacio dentro del grupo.
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En el arco fueron incluidos Padilla, Rangel y García.
La lista de defensores reúne a Sánchez, Reyes, Chávez, Gallardo, Montes, Vasquez, Guzmán, López y Campillo.
Para el mediocampo, el cuerpo técnico eligió a Mora, Chávez, Vargas, Fidalgo, Cervantes, Lira, Pineda, Márquez, Romo y García.
La nómina de delanteros está integrada por Alvarado, Lozano, Giménez, Berterame, Gonzalez, Camberos, Sandoval y Violante.
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