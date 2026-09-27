México

Megaoperativo en 3 estados golpea al Cártel del Golfo: cae al “Bebo”, operador financiero de Los Metros vinculado al tráfico de combustible

El despliegue también culminó con la captura de dos personas más, el aseguramiento de aeronaves, vehículos y cerca de 500 mil litros de hidrocarburo

Detenido el "Bebo" de Los Metros del Cártel del Golfo
Foto: Gabinete de Seguridad
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Un megaoperativo en tres estados del país, encabezado por las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) contra el Cártel del Golfo, culminó con la detención de Jesús Manuel “N”, alias “Bebo”, presunto operador financiero de la facción de Los Metros.

El Gabinete de Seguridad informó que el sujeto está vinculado con una red dedicada al contrabando de hidrocarburos, además de que cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Las acciones implicaron la ejecución de 19 cateos en inmuebles ubicados en los estados de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, donde Jesús Manuel “N” y dos personas más fueron arrestadas.

El despliegue se llevó a cabo derivado de trabajos de inteligencia militar, en el que participaron elementos de la Defensa, Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, en el despliegue fueron asegurados diversos objetos relacionados con el contrabando de hidrocarburo, entre ellos:

  • 13 inmuebles
  • 2 aeronaves
  • 50 vehículos
  • 107 remolques
  • 11 bombas despachadoras
Detenido el "Bebo" del Cártel del Golfo
Foto: Gabinete de Seguridad
  • 4 tanques
  • Cerca de 500 mil litros de combustible
  • Metanfetamina
  • Cartuchos
  • Motocicletas
  • Dinero en efectivo

Las autoridades destacaron que estas detenciones y aseguramientos se realizaron como parte de las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para mantener una estrategia permanente contra el mercado ilícito de hidrocarburos, afectar las fuentes de financiamiento de grupos criminales y capturar a quienes se beneficien de ellas.

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El Cártel del Golfo de expande hacia el Pacífico y centro de México

El Cártel del Golfo dejó de operar como una estructura unificada, pero su fragmentación no significó su desaparición: la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) detectó una expansión hacia el Pacífico y el centro de México, con presencia registrada en entidades donde antes no tenía injerencia relevante.

El hallazgo consta en la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2025 de la DEA, que documenta la presencia del grupo en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Veracruz, además de nuevas zonas de actividad en el occidente y el centro del país, incluida la periferia de Ciudad de México.

La organización criminal es una de las más antiguas en el país, ya que sus inicios se remontan a la década de 1930 en Matamoros, cuando Juan Nepomuceno Guerra comenzó con el contrabando de licor hacia Estados Unidos, y se consolidó como cártel de narcotráfico en 1984 bajo el liderazgo de Juan García Ábrego.

Cártel del Golfo presencia EEUU
Foto: X/@TheJusticeDept

La organización alcanzó uno de sus periodos de mayor poder con García Ábrego y, posteriormente, con Osiel Cárdenas Guillén; sin embargo, su estructura comenzó a fracturarse tras las detenciones de sus principales dirigentes y, en particular, después de la ruptura con Los Zetas, el grupo que había surgido como su brazo armado.

De acuerdo con la DEA, sus dos principales facciones son Los Metros y Los Escorpiones, que se enfrentan por rutas de tráfico, territorio y el control general de la estructura criminal, con puntos estratégicos en disputa como el puerto de Altamira, en Tamaulipas.

A esas dos facciones se suman Los Ciclones, Los Rojos y Las Panteras, cada una con liderazgo y control territorial propios en distintas zonas de Tamaulipas, de acuerdo con un análisis de InSight Crime.

Los Escorpiones mantienen además una confrontación con el Cártel del Noreste y con otras facciones del propio Cártel del Golfo por el control de Reynosa, mientras que Los Ciclones aparecen como una tercera facción de menor peso, también enfrentada con grupos rivales.

Dibujo de un mapa de la frontera entre México y Estados Unidos con flechas de rutas, carpetas de la DEA, lápices y un barril de gasolina.
Un mapa topográfico de la frontera entre México y Estados Unidos detalla rutas de tráfico junto a expedientes con el sello de la DEA y un barril de gasolina sobre un escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los elementos que explican el crecimiento territorial señalado por la DEA es la alianza entre Los Metros y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según la agencia estadounidense, ese pacto proporciona protección a Los Metros frente a Los Mayos, el Cártel del Noreste y otras facciones del propio Cártel del Golfo.

A cambio, la relación facilita el flujo de drogas hacia Estados Unidos y permite al CJNG obtener acceso a puntos de entrada fronterizos y al puerto de Altamira, utilizado para la importación de precursores químicos.

Según la agencia estadounidense, esta alianza explicaría la presencia del Cártel del Golfo registrada en Jalisco y Nayarit, territorios donde el CJNG tiene una posición histórica de mayor relevancia.

Actividades que van más allá del narcotráfico

El Cártel del Golfo mantiene una fuerte presencia en la zona este del país. (Infobae México/Jovani Pérez)
El Cártel del Golfo mantiene una fuerte presencia en la zona este del país. (Infobae México/Jovani Pérez)

Las redes del Cártel del Golfo participan en el traslado de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína hacia Estados Unidos, según la DEA. La organización también utiliza rutas para el tráfico de personas, particularmente de migrantes procedentes de Centro y Sudamérica.

A esas actividades se suma el llamado huachicol, mediante el cual redes criminales participan en el contrabando de hidrocarburos. La agencia estadounidense vincula al cártel con el robo de petróleo y su traslado hacia Estados Unidos para su comercialización, dentro de esquemas financieros basados en operaciones comerciales.

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