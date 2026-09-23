México

¿Por qué BBVA redujo su horario de atención y qué relación tendría con la jornada laboral de 40 horas?

En el contexto de transición a las 40 horas laborales, BBVA anuncia que sus sucursales abrirán media hora más tarde a partir del 5 de octubre, sin ofrecer una explicación oficial sobre el cambio

Los cajeros automáticos seguirán operando las 24 horas, todos los días de la semana. (Foto: BBVA México)
Los cajeros automáticos seguirán operando las 24 horas, todos los días de la semana. (Foto: BBVA México)
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BBVA México ajustará el horario de sus más de mil 500 sucursales comerciales a partir del lunes 5 de octubre, con apertura media hora más tarde, mientras el país transita hacia la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales establecida por decreto federal.

El banco aún no ofrece una explicación oficial sobre el motivo del cambio.

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Las sucursales pasarán de abrir a las 08:30 horas a hacerlo a las 09:00, con cierre sin cambios a las 16:00, de lunes a viernes.

Los sábados continuarán con el horario habitual de 09:00 a 14:30 horas, según el comunicado oficial del banco.

El cambio solo afecta la atención en ventanilla dentro de las sucursales físicas. REUTERS/Henry Romero
El cambio solo afecta la atención en ventanilla dentro de las sucursales físicas. REUTERS/Henry Romero

No hay una causa confirmada por BBVA

El aviso difundido por la institución financiera informa el nuevo esquema de atención sin mencionar la reforma laboral ni ningún otro motivo operativo.

El ajuste aplica solo a la atención en ventanilla; los cajeros automáticos y la banca digital seguirán disponibles las 24 horas, los siete días de la semana.

BBVA cuenta con más de mil 500 sucursales comerciales en todo el país. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
BBVA cuenta con más de mil 500 sucursales comerciales en todo el país. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Sin una declaración oficial que explique el cambio, la posible conexión con la reforma laboral se sostiene únicamente en la coincidencia temporal entre ambos procesos, no en un hecho confirmado por la institución.

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Cómo llegó la reforma laboral al decreto vigente

La reducción de la jornada laboral fue enviada como iniciativa al Senado en diciembre de 2025 y avalada por unanimidad en esa cámara el 8 de abril de 2026, sin garantizar dos días de descanso semanal pese a las demandas de distintos sectores laborales.

Los diputados aprobaron el dictamen el 24 de febrero de 2026, también sin incluir esa garantía.

Claudia Sheinbaum promulgó la reforma constitucional el 3 de marzo de 2026. Crédito: Cuartoscuro
Claudia Sheinbaum promulgó la reforma constitucional el 3 de marzo de 2026. Crédito: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum promulgó la reforma constitucional al artículo 123 el 3 de marzo de 2026. El decreto secundario que modifica la Ley Federal del Trabajo se publicó después, el 1 de mayo de 2026, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

BBVA cambia su horario antes de que exista una obligación legal

El artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo fija en 40 horas la duración máxima de la jornada ordinaria semanal, pero su aplicación es gradual y no inmediata.

La reducción efectiva de horas comienza hasta el 1 de enero de 2027, cuando la jornada máxima baja de 48 a 46 horas.

El nuevo horario de BBVA entra en vigor tres meses antes que la reforma. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
El nuevo horario de BBVA entra en vigor tres meses antes que la reforma. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El nuevo horario de BBVA entra en vigor tres meses antes, el 5 de octubre de 2026.

El transitorio tercero del decreto establece que el periodo entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2026 sirve para que empresas y trabajadores “ajusten los procesos de trabajo a los términos de este Decreto”.

Qué obliga realmente el decreto a partir de 2027

La reforma incorpora al artículo 132 la obligación de que los patrones “registren de manera electrónica la jornada laboral de cada persona trabajadora, incluyendo el horario de inicio y finalización”, disposición que entra en vigor el 1 de enero de 2027.

Su incumplimiento se sancionará con multas de 250 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización. Es decir, el rango de sanción por incumplir el registro electrónico de jornada laboral va de 29 mil 327.50 a 586 mil 550 pesos.

Mazo de madera sobre mesa de tribunal, con seis magistrados borrosos en el fondo. En la pared, la frase "El respeto al derecho ajeno es la paz".
El registro electrónico de jornada laboral será obligatorio desde el 1 de enero de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto no obliga a las empresas a modificar sus horarios comerciales antes de esa fecha.

La adecuación que sí demanda el decreto en 2026 es interna: revisión de turnos, contratos y sistemas de control de asistencia.

El transitorio séptimo precisa que “en ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras”.

Los detalles que la reforma sí modifica en la operación diaria

El artículo 61 fija la jornada diaria en ocho horas para el turno diurno, siete para el nocturno y siete y media para el mixto.

Los artículos 63 y 64, que regulan los tiempos de comida y otros descansos, permanecen sin cambios, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene el criterio vigente sobre el pago de esa pausa.

La jornada se reduce dos horas cada año hasta llegar a 40 horas en 2030. (Foto: BBVA)
La jornada se reduce dos horas cada año hasta llegar a 40 horas en 2030. (Foto: BBVA)

Por cada seis días laborados corresponde al menos un día de descanso con goce de salario íntegro, aunque la reforma no obliga a otorgar dos días de descanso semanal.

Quienes laboren en domingo tendrán derecho a una prima adicional de al menos 25% sobre el salario de un día ordinario.

México llegará a las 40 horas semanales laboradas hasta 2030

El decreto fija una disminución escalonada de dos horas por año: la jornada baja de 48 horas en 2026 a 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 horas en 2030.

Oficina amplia con múltiples empleados mexicanos, algunos sentados en escritorios usando computadoras y manipulando documentos, y otros de pie conversando.
El trabajo extraordinario no podrá exceder de 12 horas a la semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo extraordinario, en ese mismo periodo, no podrá exceder de 12 horas semanales, con un máximo de cuatro horas diarias en no más de cuatro días, y su excedente se paga con 200% adicional sobre el salario ordinario.

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