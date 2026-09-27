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Aleks Syntek cancela su presentación en Acatlán tras semanas de polémicas: El Bebeto lo sustituirá

La organización de la Expo Feria del Queso Acatlán 2026 confirmó la cancelación del show programado para este lunes 28 de septiembre

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La presentación de Aleks Syntek en la Expo Feria del Queso Acatlán 2026 fue cancelada de último momento, informó la organización del evento, que confirmó que El Bebeto será quien sustituya al cantante en el programa musical de este lunes 28 de septiembre.

El anuncio ocurre después de varias semanas en las que Syntek ha estado en el centro de la conversación pública por distintos episodios relacionados con sus presentaciones, declaraciones y enfrentamientos en redes sociales. Sin embargo, el comunicado de la feria no vincula la cancelación con esas controversias.

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De acuerdo con el mensaje difundido por los organizadores, la presentación de Súper Lamas y Aleks Syntek, prevista para este lunes en el Recinto Ferial, fue cancelada por decisión del artista debido a “situaciones personales ajenas a la organización de la feria”.

La organización lamentó las molestias que esta modificación pudiera ocasionar a los asistentes y anunció que la fiesta continuará con la presentación de El Bebeto.

Aleks Syntek ya no se presentará en la Feria del Queso Acatlán

La participación de Aleks Syntek estaba contemplada para el lunes 28 de septiembre, como parte de la programación de la Feria del Queso Acatlán 2026, una celebración que se realiza del 25 al 29 de septiembre en Hidalgo en honor a San Miguel Arcángel, patrono del municipio.

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El cantante tenía previsto compartir la jornada con Super Lamas, en una presentación anunciada dentro de la programación del Recinto Ferial. El cartel oficial también contemplaba para ese día la participación de Órbita Musical en el mismo recinto y del comediante Carlos Donald en el Teatro del Pueblo.

La presentación de Syntek había generado interés debido a que representaba una de sus apariciones públicas programadas después de varias semanas marcadas por controversias.

Hasta el momento, la organización de la feria no proporcionó mayores detalles sobre las situaciones personales mencionadas en el comunicado ni indicó si existe una posibilidad de reprogramar la presentación.

El Bebeto sustituirá a Aleks Syntek

Ante la cancelación, los organizadores anunciaron que El Bebeto ocupará el espacio que estaba destinado para Aleks Syntek y Súper Lamas este lunes.

El cantante llegará al Recinto Ferial con parte de su repertorio, incluidos temas como “No Te Creas Tan Importante”, “Seremos” y “Lo Legal”, de acuerdo con el anuncio difundido por la organización.

Con este cambio, el programa musical de la feria continuará pese a la modificación de última hora. Los organizadores agradecieron la comprensión del público y reiteraron la invitación para participar en las actividades de la Expo Feria del Queso Acatlán 2026.

¿Qué ha ocurrido con Aleks Syntek en las últimas semanas?

La cancelación en Acatlán ocurre después de un periodo particularmente activo en la agenda pública del cantante.

El 15 de septiembre, Syntek ofreció un concierto gratuito en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, como parte de los festejos por el Grito de Independencia. Durante aquella presentación se dirigió en distintos momentos al público y pidió respaldo ante las críticas que había recibido.

La situación generó reacciones después de que algunos asistentes le solicitaran canciones de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís “El Buki”. Syntek respondió que prefería que le pidieran canciones de su propia autoría. Posteriormente también realizó comentarios críticos sobre el género urbano y mencionó a artistas como Bad Bunny, Karol G y Dani Flow, lo que provocó reacciones entre parte del público y una amplia conversación en redes sociales.

Días después, el cantante explicó en redes sociales que su molestia había ocurrido luego de un episodio en el que, según su versión, algunas personas arrojaron elotes y cervezas hacia parte del público. Syntek sostuvo que su reacción estuvo relacionada con la protección de adultos mayores y niños.

En esas mismas publicaciones anunció que se alejaría temporalmente de México y habló de la necesidad de buscar una “salvación mental y espiritual”. Estas declaraciones también generaron reacciones en plataformas digitales.

También fue pospuesto su concierto en Tlalnepantla

Otro antecedente reciente fue la postergación de una presentación que Aleks Syntek tenía programada para el 25 de septiembre en el Gran Recinto Satélite, en Tlalnepantla, Estado de México.

El 22 de septiembre, los organizadores Gran Recinto y Lago Records informaron que el concierto quedaba pospuesto por “causas ajenas al artista, al venue y los organizadores”, sin precisar el motivo. Para quienes decidieran no esperar una nueva fecha se habilitó posteriormente un mecanismo de reembolso.

A diferencia de ese caso, la cancelación de su presentación en Acatlán fue comunicada directamente por la organización de la feria y atribuida a situaciones personales del artista.

Pese a estos cambios, la agenda de la gira por los 35 años de trayectoria de Aleks Syntek contemplaba otras fechas en México y una presentación posterior en Europa. Entre ellas se encontraban conciertos en Uruapan, León y San Luis Potosí, además de una fecha en Alemania programada para octubre.

La Feria del Queso Acatlán continúa con su programa

La Expo Feria del Queso Acatlán 2026 se desarrolla del 25 al 29 de septiembre y combina conciertos, música regional, comedia, gastronomía, actividades culturales y celebraciones religiosas en honor a San Miguel Arcángel.

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