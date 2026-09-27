México

Cuatro flores pequeñas y muy aromáticas para decorar el dormitorio y aromatizarlo de forma natural

Perfumar una habitación sin recurrir a aromatizantes artificiales es posible con estas especies adaptables a espacios reducidos

Cama de metal blanco con ropa de cama clara, maceteros con flores sobre repisas y una cómoda de madera junto a una ventana.
Cuatro especies de flores pequeñas ofrecen una alternativa natural a los aromatizantes de ambiente en la recámara. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Existen cuatro especies de flores pequeñas capaces de perfumar una recámara sin necesidad de aromatizantes artificiales: el jazmín de Madagascar, el jacinto, el jazmín estrella y la lavanda.

Todas se adaptan a espacios reducidos, se cultivan en maceta y están disponibles en viveros dentro de México.

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Cada una libera su aroma de forma distinta: algunas requieren solo un bulbo para saturar de fragancia un cuarto completo, mientras otras necesitan condiciones específicas de luz y temperatura para florecer en interiores.

Mujer durmiendo plácidamente en su cama. En la mesita de noche, una planta de toronjil de hojas verdes y una planta de lavanda con flores moradas en macetas de terracota.
La intensidad y el tipo de fragancia varían según la especie, así como sus necesidades de luz y riego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jazmín de Madagascar libera un aroma que combina notas de jazmín y vainilla

La stephanotis floribunda, conocida en México como jazmín de Madagascar, produce flores tubulares blancas con un aroma ligero y no invasivo, ideal para espacios de descanso.

Según la Extensión de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, la planta necesita condiciones soleadas y buen drenaje para desarrollarse en maceta.

Su tamaño compacto y su follaje brillante permiten colocarla en una mesa o repisa dentro de la recámara sin que ocupe demasiado espacio.

Una maceta de cerámica clara con una planta de jazmín de Madagascar en flor sobre una mesa de madera junto a una cama hecha.
A diferencia de plantas con fragancias más intensas, no depende de niveles altos de humedad para oler. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta flor libera un aroma intensamente dulce y floral, que a menudo es descrito como una mezcla entre jazmín y vainilla, capaz de saturar una habitación completa durante su floración.

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Su riego debe ser moderado: una vez a la semana durante la temporada de crecimiento (primavera y verano) es suficiente, mientras que en invierno el riego se reduce y solo debe aplicarse cuando la tierra esté completamente seca.

En México puede conseguirse en viveros, donde se conoce también bajo el nombre de “Stefanotis” junto a otras enredaderas ornamentales.

Flores blancas de cinco pétalos y hojas verdes brillantes de una planta de jazmín de Madagascar en una habitación.
En época invernal, esta planta reduce su necesidad de agua y solo debe regarse cuando el sustrato está seco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otras plantas con flor intensa, el jazmín de Madagascar no requiere de una humedad extrema para liberar su fragancia, lo que la vuelve más manejable para quien busca una opción de bajo mantenimiento en interiores.

El jacinto combina notas de especias, vainilla y almendra en un bulbo compacto

El jacinto, cuyo nombre científico es hyacinthus orientalis, es un bulbo pequeño de hasta 12 pulgadas de altura capaz de saturar de aroma un cuarto entero durante su floración.

Esta flor desprende un aroma dulce e intenso, descrito por especialistas como una combinación entre especias y lluvia de primavera, con notas que también se comparan con vainilla y almendra.

Una maceta de barro con flores de jacinto de color violeta y rosado con hojas verdes largas sobre el fondo desenfocado de un dormitorio.
Su aroma se describe como una combinación entre especias, vainilla y almendra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Extensión de Carolina del Norte lo describe como una planta comercializada incluso como desodorante natural para espacios cerrados.

Durante su periodo de floración activa, en primavera, el sustrato debe mantenerse ligeramente húmedo, pero conforme el follaje comienza a marchitarse el riego se reduce de forma gradual hasta suspenderlo casi por completo.

El horticultor Jerry Goodspeed, de la extensión de la Universidad Estatal de Utah, recomienda forzar el bulbo en maceta durante los meses de invierno para aprovechar su capacidad de perfumar ambientes reducidos.

Planta de jacinto en maceta, libro y reloj sobre mesa de noche de madera al lado de una cama con cojines y una ventana.
Tras la floración, el bulbo puede replantarse en el exterior para disfrutarlo en temporadas futuras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista advierte que, tras la floración y una vez que el follaje se seca, el bulbo puede replantarse al exterior para disfrutarlo en primaveras posteriores.

Su aroma es tan concentrado que algunas guías de horticultura sugieren precaución con personas sensibles a los olores fuertes, aunque en dosis moderadas —un solo bulbo por habitación— resulta manejable.

El jazmín estrella intensifica su aroma durante la noche

El jazmín, del género jasminum, es una de las plantas con flor más versátiles para interiores gracias a su capacidad de mantenerse contenido en maceta.

Produce una fragancia dulce y floral que se intensifica al anochecer, cuando la planta libera la mayor concentración de sus compuestos aromáticos.

Su riego se realiza cuando la primera pulgada de tierra se siente seca al tacto, lo que en la práctica equivale a regar cada cuatro o cinco días durante los meses cálidos y reducir la frecuencia a cada diez o catorce días en invierno.

Jazmín estrella en maceta de terracota, florero de vidrio, lámpara encendida y libro sobre una mesa de madera al lado de la cama.
Esta variedad libera su fragancia con mayor intensidad durante las horas de la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La extensión de la Universidad de Carolina del Norte señala que, aunque algunas especies alcanzan los 600 centímetros en el exterior, en contenedor se mantiene entre 120 y 150 centímetros de altura, con poda sencilla.

El Centro de Información de Jardín y Hogar de la Universidad de Clemson detalla que, para florecer en interiores, el jazmín necesita al menos cuatro horas de sol directo al día, o entre 14 y 16 horas de luz artificial.

Una maceta de barro con jazmín de flores blancas sobre un enrejado junto a una ventana brillante y una cama hecha.
El riego se ajusta según la humedad del sustrato: cada cuatro o cinco días en meses cálidos y cada diez o catorce en invierno.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta condición de temperaturas frescas por la noche coincide con el ambiente habitual de una recámara, lo que facilita su cuidado sin necesidad de equipo adicional.

En México se pueden conseguir distintas variedades bajo los nombres de jazmín español, estrella y amarillo.

La lavanda es la opción más común para inducir el descanso

La lavanda, cuyo nombre botánico es lavandula angustifolia, encabeza con frecuencia las recomendaciones para recámara por su aroma calmante y su vínculo documentado con la relajación antes de dormir.

Tiene un aroma herbal y fresco, con notas dulces y ligeramente resinosas que varían según la variedad cultivada.

Primer plano de una lavanda dentada en maceta con flores moradas en un alféizar de madera, con un jardín verde borroso visible a través de la ventana.
Esta planta mediterránea es reconocida por su vínculo con la relajación antes de dormir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de las otras tres especies, su riego debe ser espaciado: se recomienda regar solo cuando la tierra esté completamente seca hasta una profundidad de dos pulgadas, lo que equivale a un riego cada diez o catorce días durante la temporada de crecimiento.

La Extensión de la Universidad de Illinois advierte que se trata de una planta mediterránea que exige pleno sol y un drenaje extremo para sobrevivir en interiores.

Las variedades compactas conocidas como ‘Hidcote’ y ‘Munstead’ son las más recomendadas para colocarse junto a la cama, según especialistas en cuidado de plantas de interior.

Una maceta de terracota con lavanda de flores moradas sobre un alféizar de madera junto a una cortina de encaje bajo la luz solar.
Su aroma combina notas herbales, frescas y ligeramente resinosas, según la variedad cultivada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas requieren un sustrato arenoso y riego espaciado, ya que el exceso de humedad acorta su vida útil.

La Universidad de Minnesota clasifica a la lavanda dentro del grupo de plantas de “luz alta”, que necesitan ventanas orientadas al sur o suroeste para desarrollarse con normalidad.

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