Yolanda Andrade habla sobre la sexualidad de Paulina Rubio tras rumor de que tiene novia: “Ella es muy abierta” (RS)

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Yolanda Andrade descartó que Paulina Rubio le haya confirmado una relación con la productora Pamela Vélez, luego de que surgieran versiones sobre un presunto romance entre ambas.

En una entrevista con Despierta América, la conductora dijo que la cantante “es muy abierta”, pero sostuvo que no cree que mantenga una relación con una mujer, pese a los señalamientos de Abee, expareja de Vélez.

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Andrade fue cuestionada sobre la cercanía entre Rubio y Vélez, quien ha colaborado con la intérprete desde hace varios años. La conductora respondió que no ha hablado con “La Chica Dorada” acerca de su vida sentimental ni ha recibido alguna confirmación de que tenga una novia.

La versión sobre una posible relación tomó fuerza por declaraciones de Abee, cantante de música urbana y expareja de Pamela Vélez. La artista asegura que, durante los tres años que duró su noviazgo con la productora, Paulina Rubio buscaba con frecuencia a Vélez.

Yolanda Andrade dice que Paulina Rubio no le confirmó un romance

Durante la conversación con Despierta América, Andrade reaccionó con risas cuando le plantearon que Rubio habría encontrado “paz y amor” al lado de una mujer. La presentadora negó tener conocimiento de esa versión.

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“No, no me ha dicho eso. No me ha dicho que esté con una mujer”, respondió Andrade cuando le preguntaron si había tenido oportunidad de hablar con Paulina Rubio sobre el supuesto vínculo sentimental.

Yolanda Andrade dice que Paulina Rubio no le confirmó un romance

La entrevistadora insistió en que varias personas han hablado del tema y mencionó que la presunta pareja sería la productora musical de la cantante. Andrade mantuvo su postura: “No creo. No, no creo”.

Andrade afirmó que Rubio tiene “otros gustos” y que está “muy definida”. Después agregó que, si el rumor fuera cierto, la cantante no tendría problema en hablar de ello por su forma de ser.

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“Si fuera cierto, mira que ella es muy abierta y no le importaría. Paulina y Thalía, pues pura ver*”, dijo la conductora. La declaración no confirma una relación entre Rubio y Vélez, ni ofrece elementos sobre la vida privada de la intérprete.

Abee vincula a Pamela Vélez con Paulina Rubio

Las versiones sobre Pamela Vélez y Paulina Rubio provienen de declaraciones de Abee, quien fue pareja de la productora. La cantante señaló que su ruptura con Vélez no ocurrió por Rubio, aunque considera posible que actualmente exista un romance entre ellas.

Abee relató que, mientras mantenía una relación con Vélez, notó situaciones que entonces no interpretó como una señal de un vínculo sentimental. Entre ellas, recordó llamadas frecuentes de Paulina Rubio a la productora.

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La cantante dijo que Vélez evitaba responder cuando estaba con ella. Según su versión, en una ocasión escuchó una llamada en altavoz en la que Rubio le preguntó a la productora si todavía tenía novia.

“Paulina le llamaba y no contestaba cuando estaba conmigo”, afirmó Abee. La artista sostuvo que le pedía a su entonces pareja responder las llamadas, pero Vélez prefería no hacerlo.

Abee también consideró llamativo que Pamela Vélez acompañara a Paulina Rubio a un juicio familiar. Para la cantante, esa presencia podría representar una cercanía que va más allá de una relación profesional o de amistad.

“Podría ser cierto”, expresó Abee sobre la posibilidad de que Vélez y Rubio mantengan un romance. Hasta el momento, ni Paulina Rubio ni Pamela Vélez han confirmado públicamente una relación sentimental.

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Pamela Vélez trabaja con Paulina Rubio desde hace años

Pamela Vélez trabaja con Paulina Rubio desde hace años REUTERS/Jeenah Moon

Pamela Vélez es una productora e ingeniera de grabación originaria de República Dominicana, radicada en Miami, Florida. Su carrera se ha desarrollado con artistas de pop, urbano y música latina.

De acuerdo con la información difundida sobre su trayectoria, Vélez ha colaborado con Shakira, Becky G, Carlos Vives, Manuel Turizo, Eladio Carrión y Paulina Rubio. También trabaja para el sello Addicted 2 FAME.

La productora recibió este año un Grammy por su trabajo como ingeniera de grabación en el álbum Y ahora qué?, de Alejandro Sanz, reconocido como Mejor álbum pop contemporáneo.

En su carrera también ha tenido colaboraciones con artistas internacionales como Lady Gaga, Akon, Skrillex y Sean Kingston. Su vínculo laboral con Paulina Rubio se remonta a varios años antes de que Abee hiciera públicas sus sospechas.

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Las declaraciones de Andrade se suman a la conversación alrededor del rumor, aunque la conductora fue clara al señalar que no cuenta con información directa de Paulina Rubio sobre una relación con Pamela Vélez.