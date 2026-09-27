El Zócalo se desborda: miles de personas se congregan para el mensaje final de Sheinbaum

Vista panorámica elevada de la plaza del Zócalo en la Ciudad de México concentrando a una multitud de personas previo al cierre de gira de la presidenta Claudia Sheinbaum. En el centro de la explanada se observa el asta con la bandera nacional, rodeada por asistentes y los edificios del Centro Histórico.

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El Zócalo de la Ciudad de México lució este domingo a reventar horas antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezara el cierre de su gira nacional de rendición de cuentas, correspondiente a su Segundo Informe de Gobierno. Según información difundida en redes sociales por usuarios y cuentas de noticias presentes en el lugar, la Plaza de la Constitución llegó a un punto de saturación tal que, de acuerdo con estas publicaciones, “no cabía ni un alfiler”.

Miles de personas desde temprana hora

La asamblea informativa fue el último evento de la ruta Honestidad y Resultados, con la que recorrió las 32 entidades tras la entrega del Segundo Informe de Gobierno el 1 de septiembre

De acuerdo con reportes periodísticos y publicaciones en la red social X, miles de personas de distintas partes del país se dieron cita en el primer cuadro de la capital desde las primeras horas de la mañana, a la espera del mensaje presidencial programado para las 11:00 horas. Imágenes compartidas en redes mostraban contingentes que rebasaban los límites de la plancha y se extendían hacia las calles aledañas, como Calzada San Antonio Abad y las inmediaciones de Bellas Artes.

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Cabe precisar que, hasta el momento, no existe una cifra oficial confirmada sobre el número de asistentes al evento de este domingo. Un medio digital reportó, sin citar una fuente oficial, una concentración cercana a las 70 mil personas; se trata de un dato que no ha sido validado por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México ni por otra autoridad, por lo que debe tomarse con reserva.

Como referencia, en el informe por el primer año de gobierno, celebrado el 5 de octubre de 2025 también en el Zócalo, la entonces Secretaría de Gobierno capitalina sí reportó de manera oficial una asistencia de más de 400 mil personas.

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El cierre de una gira de casi un mes

Las publicaciones en redes sociales mostraron contingentes desde temprano en la Plaza de la Constitución y calles aledañas, a la espera del mensaje presidencial programado para las 11:00 horas de ese día. (@arlinmedrano_)

El acto de este domingo representó el punto final de la ruta “Honestidad y Resultados”, con la que Sheinbaum recorrió las 32 entidades del país tras la entrega de su Segundo Informe de Gobierno, realizada el 1 de septiembre por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, ante el Congreso de la Unión. La gira inició el 3 de septiembre en Cuernavaca, Morelos.

La propia presidenta había precisado, durante su conferencia matutina del 24 de septiembre, que el acto en el Zócalo no fue convocado como una movilización nacional, sino como una asamblea informativa centrada en los resultados de su gobierno específicamente en la Ciudad de México.

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Operativo especial para la multitud

La asamblea informativa fue el último evento de la ruta Honestidad y Resultados, con la que recorrió las 32 entidades tras la entrega del Segundo Informe de Gobierno el 1 de septiembre

Ante la expectativa de una alta afluencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina desplegó un operativo con policías de tránsito y de seguridad, además de cierres viales en las calles aledañas al Zócalo desde tempranas horas. El secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, supervisó la movilidad desde el Centro de Monitoreo de la Subsecretaría de Tránsito. El Metro de la Ciudad de México, por su parte, mantuvo cerrada la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 como medida preventiva.

El evento se realizó a cuatro días de que Sheinbaum cumpla su segundo aniversario al frente del Ejecutivo federal, el próximo 1 de octubre.