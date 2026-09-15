México

Diputada de Morena propone 3 días de permiso laboral con goce de sueldo por muerte de mascotas

La diputada de Morena Rosa Alejandra Rodríguez Díaz de León busca una reforma al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo

La diputada de Morena Rosa Alejandra Rodríguez Díaz de León propone tres días de permiso laboral con goce de sueldo por la muerte de una mascota, mediante una reforma al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. (Facebook)

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Morena propone otorgar hasta tres días de permiso laboral con goce de sueldo a los trabajadores que enfrenten la muerte de una mascota, según una iniciativa presentada por la diputada federal, Rosa Alejandra Rodríguez Díaz de León, para reformar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

La propuesta busca que el duelo por la pérdida de un animal de compañía no dependa de la voluntad del patrón: “Vivir el duelo por la muerte de un animal de compañía no debería depender únicamente de si tu jefe decide entenderlo o no”, señaló la legisladora en un video difundido en redes sociales.

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Rodríguez Díaz de León citó un dato que sustenta su iniciativa: alrededor del 70% de los hogares en México cuenta con al menos una mascota.

¿Qué propone?

ARCHIVO - Para muchos, la muerte de su perro causa una tristeza equivalente a la pérdida de un ser querido. Foto: Markus Hibbeler/dpa
ARCHIVO - Para muchos, la muerte de su perro causa una tristeza equivalente a la pérdida de un ser querido. Foto: Markus Hibbeler/dpa

Para hacer válido el permiso, la persona trabajadora tendría que acreditar el fallecimiento del animal mediante una constancia expedida por un médico veterinario zootecnista.

El beneficio aplicaría únicamente cuando la mascota se encuentre bajo el cuidado directo del trabajador, de acuerdo con el texto de la iniciativa.

El mecanismo busca dotar de un procedimiento claro a un permiso que hoy queda a discreción de cada empleador. Sin ese comprobante, la reforma no contempla ninguna vía alterna para justificar la ausencia.

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La iniciativa recurre al concepto de “duelo desautorizado” para describir pérdidas que la sociedad no siempre reconoce como legítimas.

El texto legislativo plantea que la muerte de una mascota puede generar tristeza, ansiedad, culpa, insomnio y dificultad para concentrarse, síntomas que podrían repercutir de forma temporal en el desempeño laboral.

Cómo superar el Duelo por la muerte de una mascota tanatologa
(Ilustración: Jesús Aviles/Infobae)

Rodríguez Díaz de León defendió el peso emocional de estas pérdidas frente a quienes las minimizan. “Hay personas que dicen ‘es solo una mascota’, pero para quienes hemos amado a un animal sabemos que no es así. Están contigo todos los días, te reciben cuando llegas, crecen contigo y terminan convirtiéndose en una parte importantísima de tu vida y cuando se van también existe un duelo”, declaró.

La legisladora mencionó también experiencias internacionales en Italia y Canadá, países donde ya se reconocen circunstancias similares dentro de sus marcos laborales.

Qué dice hoy el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo

El artículo 132, que la diputada busca reformar, concentra las obligaciones de los patrones frente a sus trabajadores. La fracción XXVII establece que los patrones deben brindar a las mujeres embarazadas la protección que marcan los reglamentos correspondientes.

La fracción XXVII Bis, por su parte, otorga un permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos, y aplica también en casos de adopción. La reforma de la mascota se sumaría a este listado de licencias reconocidas por la ley.

El proceso legislativo que debe superar la iniciativa

La iniciativa tiene un largo corrido. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
La iniciativa tiene un largo corrido. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Por ahora, el permiso por muerte de una mascota no constituye un derecho laboral vigente en México. La presentación de la iniciativa ante el pleno es apenas el primer paso: la propuesta debe turnarse a comisiones para su análisis y eventual dictamen.

Si el dictamen resulta favorable, la iniciativa pasaría al pleno de la Cámara de Diputados, en San Lázaro, donde los legisladores podrán discutirla, modificarla y someterla a votación.

De aprobarse ahí, el proyecto tendría que avanzar todavía al Senado, donde repetiría el proceso de análisis en comisiones antes de una votación final.

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