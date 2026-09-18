EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de septiembre

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este viernes una reducción del 73% en los homicidios dolosos en Guanajuato durante los casi dos años de trabajo coordinado entre el gobierno federal y la administración estatal de Libia Dennise García Muñoz Ledo, pese a dirigir desde partidos opuestos.
La Fiscalía de Jalisco detuvo a Eduardo Isaac “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años. La captura ocurrió horas después de que las autoridades confirmaran que la joven fue localizada sin vida en una zona de sembradíos de maíz de la colonia Las Agujas, en Nextipac, Zapopan.
Un cantante nacido en Estados Unidos, criado en Culiacán y apodado Panter Bélico por vestir siempre de negro llegó al escenario del Grito de Independencia de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la noche del 15 de septiembre de 2026 con un repertorio que nadie esperaba en un evento oficial: corridos dedicados a Nemesio Oseguera Cervantes, Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García. La multitud no guardó silencio: los coreó de principio a fin.
Dos ciudadanos de origen estadounidense desaparecieron en Culiacán, Sinaloa, en hechos distintos ocurridos en menos de 48 horas, entre el martes 15 y el jueves 17 de septiembre. Se trata de José Antonio Castro Meza, de 29 años, y del empresario joyero Luis Mario Zúñiga Ramos, de 49.
Francisco Javier “N”, alias El Trompas, se rapó la cabeza tras el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera para evadir a las autoridades, sin embargo, el sospechoso fue detenido el jueves 18 de septiembre en una frutería del centro de Cuautla.
Panter Bélico interpretó corridos dedicados a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada durante el Grito de Independencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la noche del 15 de septiembre de 2026.
La tarde de este jueves, un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública desató una serie de bloqueos y agresiones en Mochitlán y Quechultenango, municipios de la región Centro de Guerrero.
El Ejército Mexicano y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) inhibieron un dron comercial que un grupo delictivo usaba para vigilar rutas de tráfico ilícito de personas en la frontera de Tijuana, Baja California.
El embajador Ronald Johnson destacó los cargos por terrorismo que Estados Unidos presentó contra José Flores Flores, integrante del Cártel del Golfo (CDG) señalado de realizar labores de vigilancia contra las fuerzas de seguridad mexicanas, secuestrar personas para la organización criminal y desmembrar al menos a dos víctimas.