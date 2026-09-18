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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de septiembre

Sigue en tiempo real lo más importante de la inseguridad y su combate en el país

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Una calle urbana de Irapuato, Guanajuato, de noche, acordonada con cinta amarilla de policía. Patrullas con luces rojas y azules y conos naranjas son visibles.
Una calle de un barrio popular en Irapuato, Guanajuato, está acordonada con cinta policial y conos naranjas, mientras patrullas iluminan la escena con sus luces intermitentes en la oscuridad de la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
14:56 hsHoy

Homicidio doloso baja 75% en Guanajuato: Sheinbaum afirma excelente cooperación con Libia Dennise pese a diferencias políticas

El dato contrasta con el promedio de entre 12 y 13 homicidios diarios que la entidad registraba en 2024

La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, mostraron este viernes una coordinación que trasciende su diferencia partidista —Morena y PAN— con resultados en seguridad, educación, infraestructura y agua. Crédito: Especial
La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, mostraron este viernes una coordinación que trasciende su diferencia partidista —Morena y PAN— con resultados en seguridad, educación, infraestructura y agua. Crédito: Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este viernes una reducción del 73% en los homicidios dolosos en Guanajuato durante los casi dos años de trabajo coordinado entre el gobierno federal y la administración estatal de Libia Dennise García Muñoz Ledo, pese a dirigir desde partidos opuestos.

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14:55 hsHoy

Asesinato de Karla Pérez: capturan a feminicida de la estudiante médica de Jalisco desaparecida tras tomar mototaxi de app

Un hombre llamado Eduardo Isaac “N” es señalado como presunto responsable del feminicidio

Familiares y estudiantes salieron a las calles para exigir justicia por Karla Margarita.
Familiares y estudiantes salieron a las calles para exigir justicia por Karla Margarita.

La Fiscalía de Jalisco detuvo a Eduardo Isaac “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años. La captura ocurrió horas después de que las autoridades confirmaran que la joven fue localizada sin vida en una zona de sembradíos de maíz de la colonia Las Agujas, en Nextipac, Zapopan.

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14:55 hsHoy

Quién es Panter Bélico, el cantante amenazado por el CJNG que cantó a “El Mencho”, “El Chapo” y “El Mayo” en un evento oficial en Chiapas

El 15 de septiembre , el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas lo puso en el escenario del Grito de Independencia, sin restricción legal que lo impidiera cantar narcocorridos

(Instagram @panterbelico)
(Instagram @panterbelico)

Un cantante nacido en Estados Unidos, criado en Culiacán y apodado Panter Bélico por vestir siempre de negro llegó al escenario del Grito de Independencia de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la noche del 15 de septiembre de 2026 con un repertorio que nadie esperaba en un evento oficial: corridos dedicados a Nemesio Oseguera Cervantes, Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García. La multitud no guardó silencio: los coreó de principio a fin.

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14:54 hsHoy

Dos estadounidenses desaparecen en Culiacán: qué se sabe de José Antonio Castro Meza y del empresario joyero Luis Mario Zúñiga Ramos

Las autoridades han desplegado operativos de búsqueda en Culiacán tras la desaparición de dos hombres en hechos distintos

José Antonio Castro Meza y Luis Mario Zúñiga Ramos desaparecieron en Culiacán en hechos distintos. (Redes sociales)
José Antonio Castro Meza y Luis Mario Zúñiga Ramos desaparecieron en Culiacán en hechos distintos. (Redes sociales)

Dos ciudadanos de origen estadounidense desaparecieron en Culiacán, Sinaloa, en hechos distintos ocurridos en menos de 48 horas, entre el martes 15 y el jueves 17 de septiembre. Se trata de José Antonio Castro Meza, de 29 años, y del empresario joyero Luis Mario Zúñiga Ramos, de 49.

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14:53 hsHoy

“El Trompas”, presunto feminicida de estudiante española en Cuautla, se rapó para evadir a las autoridades: confesó no recordar el crimen

Francisco Javier “N” ya tenía antecedentes por robo desde 2010, según reveló el fiscal de Morelos

La Fiscalía de Morelos reconstruye minuto a minuto el feminicidio de la estudiante española y confirma que buscará hasta 70 años de prisión contra El Trompas. (CUARTOSCURO)
La Fiscalía de Morelos reconstruye minuto a minuto el feminicidio de la estudiante española y confirma que buscará hasta 70 años de prisión contra El Trompas. (CUARTOSCURO)

Francisco Javier “N”, alias El Trompas, se rapó la cabeza tras el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera para evadir a las autoridades, sin embargo, el sospechoso fue detenido el jueves 18 de septiembre en una frutería del centro de Cuautla.

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14:52 hsHoy

Panter Bélico le canta a “El Mencho”, “El Chapo” y “El Mayo” Zambada en evento oficial del Grito de Independencia en Chiapas

Panter Bélico cantó corridos ligados al CJNG y al Cártel de Sinaloa en un evento oficial organizado por el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas

El cantante interpretó temas que aluden a "El Mencho", "El Chapo" y "El Mayo" Zambada durante el Grito de Independencia en San Cristóbal de Las Casas. (Facebook/Captura de pantalla)
El cantante interpretó temas que aluden a "El Mencho", "El Chapo" y "El Mayo" Zambada durante el Grito de Independencia en San Cristóbal de Las Casas. (Facebook/Captura de pantalla)

Panter Bélico interpretó corridos dedicados a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada durante el Grito de Independencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la noche del 15 de septiembre de 2026.

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14:52 hsHoy

Narcobloqueos se registran en Mochitlán y Quechultenango tras operativo de seguridad en Guerrero

El despliegue de la Defensa, Guardia Nacional y policías estatales provocó cierres carreteros, quema de patrullas y agresiones contra agentes

Un grupo de personas se aglomera frente a las instalaciones del Gimnasio Municipal en Quechultenango, Guerrero, donde se encuentra un despliegue de vehículos de seguridad. En las imágenes se observa a varios manifestantes, algunos con el rostro cubierto, circundando patrullas y accesos al inmueble público tras reportes de operativos de seguridad desarrollados en el municipio.

La tarde de este jueves, un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública desató una serie de bloqueos y agresiones en Mochitlán y Quechultenango, municipios de la región Centro de Guerrero.

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14:52 hsHoy

Ejército mexicano y CBP de EEUU inhiben dron usado para tráfico de personas en la frontera de Tijuana

La “Operación Águila Alta” dejó una persona detenida, que trabajaba para una organización criminal

La detección ocurre en el marco de "Operación Águila Alta". (Defensa)
La detección ocurre en el marco de "Operación Águila Alta". (Defensa)

El Ejército Mexicano y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) inhibieron un dron comercial que un grupo delictivo usaba para vigilar rutas de tráfico ilícito de personas en la frontera de Tijuana, Baja California.

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14:50 hsHoy

Ronald Johnson destaca cargos de terrorismo en EEUU contra integrante del Cártel del Golfo

José Flores enfrenta una acusación federal luego de que las autoridades hallaran en su celular un video en el que aparecía desmembrando un cadáver, entre otros indicios criminales

FILE PHOTO: Ronald Johnson, then newly appointed U.S. Ambassador to El Salvador, participates in a news conference at El Salvador International Airport in San Luis Talpa, El Salvador September 4, 2019. REUTERS/Jose Cabezas/File Photo
FILE PHOTO: Ronald Johnson, then newly appointed U.S. Ambassador to El Salvador, participates in a news conference at El Salvador International Airport in San Luis Talpa, El Salvador September 4, 2019. REUTERS/Jose Cabezas/File Photo

El embajador Ronald Johnson destacó los cargos por terrorismo que Estados Unidos presentó contra José Flores Flores, integrante del Cártel del Golfo (CDG) señalado de realizar labores de vigilancia contra las fuerzas de seguridad mexicanas, secuestrar personas para la organización criminal y desmembrar al menos a dos víctimas.

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