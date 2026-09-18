De un chofer detenido a 59 millones de litros de combustible en Guanajuato: la ruta de la FGR hacia el mayor decomiso de huachicol en México

Guardar

La Fiscalía General de la República (FGR) reconstruyó la investigación que llevó al aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en Guanajuato, el mayor operativo de este tipo registrado en el país.

De acuerdo con un comunicado de la FGR, Todo comenzó el 3 de julio de 2026, cuando un chofer fue detenido mientras descargaba combustible de una pipa en una gasolinera de San Luis de la Paz.

PUBLICIDAD

El detenido no pudo acreditar la trazabilidad del hidrocarburo de los 33 mil litros de diésel que transportaba. Ese hallazgo derivó en diligencias adicionales que, con el tiempo, escalaron hasta convertirse en el mayor aseguramiento de hidrocarburo con origen no comprobado en la historia reciente del país.

A partir de esa detención, el Ministerio Público Federal autorizó técnicas de investigación que permitieron rastrear la red de distribución vinculada al mismo propietario en distintos puntos del estado.

La FGR investiga el origen de 59 millones de litros de combustible que no pudieron ser acreditados. (FGR)

La cifra exacta que maneja la FGR es de 59 millones 036 mil 870.527 litros, distribuidos en tres tipos de combustible:

33,504,067.406 litros de gasolina regular

18,265,989.504 litros de diésel

7,266,813.617 litros de gasolina premium

El volumen equivale a llenar 371 mil barriles de Petróleos Mexicanos.

Tres cateos en cadena hasta llegar a San José Iturbide

La FGR ejecutó tres órdenes de cateo derivadas de la misma pesquisa. La primera se realizó en la gasolinera de San Luis de la Paz, donde comenzó todo. La segunda se llevó a cabo en un inmueble de despacho de Gas LP en Dolores Hidalgo, propiedad del mismo dueño.

PUBLICIDAD

El tercer cateo, el de mayor magnitud, se ejecutó en un inmueble ubicado en la comunidad de La Fragua, municipio de San José Iturbide. Ahí se concentró la totalidad del volumen reportado: diez contenedores cilíndricos descritos como diques de gran capacidad de almacenamiento, siete unidades de transporte y una caja con documentación contable.

En las diligencias participaron integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, particularmente elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, además de la Comisaría de Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato, que actuaron como testigos de asistencia durante los cateos.

PUBLICIDAD

El secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, confirmó el operativo en sus redes sociales antes del comunicado oficial de la FGR. En entrevista con Joaquín López-Dóriga, en Radio Fórmula, el funcionario precisó que el hallazgo no fue producto de la casualidad: “No se trató de un pitazo, ni de un golpe de suerte ni algo al azar, esto nace de una investigación”, dijo González Martínez al programa.

La FGR investiga posibles delitos fiscales y de hidrocarburos

El operativo fue revelado por el secretario de Seguridad de Guanajuato. Crédito: Facebook- Juan Mauro González Martínez

Según el comunicado de la dependencia federal, las indagatorias buscan acreditar la posible comisión de delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. La FGR también contempla los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación, en caso de que no se acredite la propiedad y trazabilidad de la totalidad del hidrocarburo localizado.

PUBLICIDAD

Hasta el momento no se ha determinado el nombre de la empresa propietaria del inmueble en San José Iturbide, ni se han reportado detenciones adicionales a la registrada en julio en San Luis de la Paz. La FGR precisó que el hidrocarburo permanece bajo resguardo mientras avanza la cuantificación técnica del producto.

El expediente quedó integrado con los vehículos, la documentación contable y las facturas asegurados durante los tres cateos. Corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales determinar responsabilidades conforme a derecho, bajo los principios de debido proceso y presunción de inocencia.

Cómo se compara con otros decomisos de hidrocarburo en México

Operativo federal en Tamaulipas inmoviliza un buque en el puerto de Tampico. Créditos: SEMAR

El aseguramiento en Guanajuato supera por amplio margen los antecedentes más recientes de este tipo de operativos en el país.

En julio de 2025, autoridades federales aseguraron 15,480,000 litros de combustible distribuidos en 129 carrotanques ferroviarios en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, un caso que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana calificó entonces como el de mayor magnitud de la administración federal en curso.

PUBLICIDAD

El hallazgo de San José Iturbide equivale a 3.8 veces aquel volumen. También supera en cinco veces el caso de un buque detectado en marzo de 2025 en Tamaulipas, con 10 millones de litros de diésel, que dio origen a la investigación conocida como huachicol fiscal, de la trama de los hermanos Farías Laguna.

A nivel estatal, la cifra representa 35 veces el mayor decomiso de huachicol registrado previamente en Guanajuato: 1.65 millones de litros asegurados en octubre de 2025 en un predio sobre la carretera Silao-San Felipe. El aseguramiento también supera los 25 millones de litros que en conjunto se asignaron a las redes de contrabando vinculadas con exmandos de la Secretaría de Marina-Armada de México y con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

PUBLICIDAD