Panter Bélico le canta a “El Mencho”, “El Chapo” y “El Mayo” Zambada en evento oficial del Grito de Independencia en Chiapas

El cantante interpretó temas que aluden a "El Mencho", "El Chapo" y "El Mayo" Zambada durante el Grito de Independencia en San Cristóbal de Las Casas. (Facebook/Captura de pantalla)

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Panter Bélico interpretó corridos dedicados a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada durante el Grito de Independencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la noche del 15 de septiembre de 2026.

El público presente cantó junto al artista las letras de los temas, y videos del momento se viralizaron en TikTok horas después.

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El repertorio incluyó “El primero”, “El dueño del palenque”, “La 701” e “Ismael”, canciones que hablan de figuras y grupos armados ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa.

La presentación se realizó en el parque central, frente al Museo de San Cristóbal (Musac), después de que la presidenta municipal, Fabiola Ricci, encabezara la ceremonia cívica y diera el Grito de Independencia. Panter Bélico salió al escenario minutos después ante una multitud que ya esperaba el espectáculo musical.

Durante las celebraciones del Grito de Independencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Panter Bélico interpretó el corrido "El Dueño del Palenque", que alude a "El Mencho", exlíder del CJNG. (TikTok)

La cuenta oficial de Facebook “San Cristóbal de Las Casas H. Ayuntamiento 2024-2027” publicó un video con el título “Grito de Independencia desde el balcón del Museo de San Cristóbal”, en el que se incluyeron imágenes de la actuación de Panter Bélico como parte de la cobertura oficial del evento patrio.

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Las canciones narran el ascenso de “el Mencho”, “El Chapo” y “El Mayo” Zambada

El corrido de “El primero” describe la estructura del CJNG y su cadena de mando. La letra menciona a los “alfas”, “deltas” y “élites” como células armadas, y ubica el control del Cártel en Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Colima y Michoacán. El verso central señala que “nada procede si no ordena antes Nemesio Rubén Oseguera Cervantes”.

Panter Bélico interpretó "El Primero", un corrido que habla del CJNG, en la celebración del Grito de Independencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. (TikTok)

“El dueño del palenque” retoma la figura de “El Mencho” desde otro ángulo: el control de espacios como peleas de gallos y fiestas patronales, actividades que el CJNG ha vinculado a la venta de alcohol y al dominio territorial en Jalisco. La canción fue la misma que en 2025 llevó a la agrupación Los Alegres del Barranco, intérpretes originales de la canción, a comparecer por apología del delito en Michoacán.

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El corrido “La 701” narra la vida de Joaquín “El Chapo” Guzmán tras su extradición a Estados Unidos en 2017. La letra menciona a sus hijos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo como encargados del negocio familiar, además de Ovidio y Joaquín Guzmán López. El tema también nombra a Iván Gastélum Cruz, “El Cholo Iván”, jefe de seguridad de Guzmán, y a Rafael Caro Quintero como el socio que “cambió de bando” tras salir de prisión.

“Ismael” está dedicada a Ismael “El Mayo” Zambada y describe valores atribuidos al capo: seriedad, honestidad y lealtad hacia sus allegados. La letra incluye la frase “la traición, tres metros bajo la tierra” y habla de sus gustos por las mujeres, los caballos y las apuestas.

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Panter Bélico cantó "Ismael" en la celebración del Grito de Independencia en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. (TikTok)

Chiapas no cuenta con ley que prohíba los narcocorridos

A diferencia de otras entidades del país, Chiapas no tiene una prohibición vigente sobre la interpretación de narcocorridos en espacios públicos.

Estados como Jalisco, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes, Chihuahua, Baja California, Guanajuato, Quintana Roo, Querétaro y el Estado de México sí cuentan con decretos o reformas al código penal que sancionan este tipo de espectáculos.

(Captura de pantalla)

En Chihuahua, el municipio capital impuso una multa a Panter Bélico y a Grupo Arriesgado en septiembre de 2023 por interpretar canciones con apología del delito durante un evento en el Palenque de Santa Rita. El entonces alcalde, Marco Bonilla, confirmó que se garantizó una fianza de más de 600,000 pesos.

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Panter Bélico, cuyo nombre real es Arturo González López, habría sido uno de los artistas a los que Estados Unidos negó la visa de trabajo tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, según Anabel Hernández en abril de 2025.

Arturo González fue vocalista de Grupo Arriesgado entre 2020 y 2023. Salió de la agrupación después de que, en febrero de 2023, hombres armados dispararon durante una firma de autógrafos en Plaza Paseo, Tijuana, previo a un concierto en el Estadio Chevron.

Horas después, apareció una narcomanta firmada por el CJNG que advertía a González que no podía cantar en Baja California. “Tienes las horas contadas para irte de Tijuana”, decía parte del mensaje. El cantante confirmó su salida de Grupo Arriesgado en abril de 2023 y continuó su carrera en solitario bajo el nombre Panter Bélico.

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Chiapas registra disputa entre células del CJNG y el Cártel de Sinaloa

El CJNG ha logrado ingresar a territorios en los que el Cártel de Sinaloa mantenía su dominio. (Infobae México/Jesús Avilés)

El estado de Chiapas es una de las entidades donde se ha documentado disputa entre células del CJNG y del Cártel de Sinaloa por el control de territorio. El concierto de Panter Bélico ocurrió en ese contexto, la misma noche en que la Banda MS se presentó de manera paralela en Tuxtla Gutiérrez como parte de los festejos patrios en la capital del estado.

Protección Civil municipal de San Cristóbal informó que la jornada de celebración registró saldo blanco. La dependencia detalló que se implementaron operativos preventivos antes, durante y después de la actividad para salvaguardar la integridad de los asistentes.

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Hasta el momento, las autoridades municipales no se han pronunciado sobre las canciones interpretadas esa noche de fiestas patrias.