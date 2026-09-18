México

Decomiso de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato no está ligado a caso de Ernesto Ruffo, afirma Sheinbaum

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, aseguró que habrá detenciones por el caso, como en otros hechos similares

Sheinbaum negó que el decomiso de 59 millones de litros de hidrocarburo en Guanajuato esté relacionado con el ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo. (Presidencia)
Sheinbaum negó que el decomiso de 59 millones de litros de hidrocarburo en Guanajuato esté relacionado con el ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo. (Presidencia)
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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina que se llevó a cabo desde Irapuato, Guanajuato, que el decomiso de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en instalaciones ubicadas en tres municipios de Guanajuato, no están relacionadas al caso del ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, detenido el pasado mes de julio, y acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

Ruffo, de 74 años de edad, fue detenido en el municipio de Ensenada, Baja California. Él fue identificado como el principal accionista mayoritario de la empresa Ingemar, firma relacionada con el aseguramiento de 15 millones de litros de hidrocarburo transportados en 129 ferrotanques en Coahuila, presuntamente relacionado con huachicol fiscal.

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Habrá detenidos, asegura Harfuch

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo, ante la pregunta de un periodista, que en los casos más importantes donde ha habido aseguramientos de este tipo, por ejemplo, el buque con más de 10 millones de litros, o en el norte del país, donde se hizo un gran aseguramiento, hay detenciones, sin embargo, estas ocurren después de que se encuentra el combustible.

“En este caso, esto empezó el 3 de julio del 2026 con la detención de una pipa, y de una pipa se sacó toda la información para este predio, como ya lo dijo la señora presidenta, el aseguramiento está, y las detenciones y la investigación, por supuesto que va a haber detenidos, pero vienen después, en ese predio, en ese momento, no había nadie por lo evidente, era una movilización grande entre el gobierno, de las autoridades estatales y del gobierno federal, pero las investigaciones continúan y las detenciones, igualito que en los otros casos, se van a dar”.

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Señaló que no ha habido un solo caso de este tipo, donde haya habido aseguramientos grandes, que no hubiera detenidos.

Harfuch aseguró que habrá detenciones por el nuevo caso de contrabando de combustible. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM
Harfuch aseguró que habrá detenciones por el nuevo caso de contrabando de combustible. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Harfuch dijo que en el momento en el que se realizó el cateo, no había nadie que cuidara el predio. “Repito, en todos los casos donde ha habido aseguramientos grandes o pequeños, hay detenidos, y en este caso no va a ser la excepción, va a haber detenidos y lo vamos a reportar aquí”, aseguró Harfuch.

El secretario de seguridad dijo que el lugar era una instalación de almacenamiento, que más adelante se dará la explicación de qué era exactamente esa instalación. Además, dijo que tenía entendido que el lugar no pertenecia a Petróleos Mexicanos, y señaló que otros detalles los dará a conocer la Fiscalía, pues es un aseguramiento muy reciente.

“Aquí lo relevante es que se operó, se hizó un aseguramiento sumamente importante, y fue precisamente, no solo con el gobierno Federal, fue con las autoridades estatales también”, expuso, y dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) daría a conocer qué grupo delictivo operaba el sitio, para evitar dar una información incorrecta o especular.

El pasado jueves 18 de septiembre, se dio a conocer el aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en Guanajuato, lo que es el mayor operativo de este tipo registrado en el país.

De acuerdo con un comunicado de la FGR, el pasado 3 de julio, un chofer de una pipa que transportaba combustible, fue detenido mientras descargaba el hidrocarburo en una gasolinera de San Luis de la Paz.

Megadecomiso de huachicol en Guanajuato

El mayor aseguramiento de hidrocarburo en la historia reciente del país. Toca los recuadros para más detalle.

59.03Mlitros asegurados
371,000barriles Pemex equivalentes
3cateos ejecutados
3 julinicio de la pesquisa
Cifra exacta de la FGR: 59,036,870.527 litros distribuidos en gasolina regular, diésel y gasolina premium.
El volumen total equivale a llenar 371 mil barriles de Petróleos Mexicanos.
San Luis de la Paz (gasolinera), Dolores Hidalgo (despacho de Gas LP) y La Fragua, San José Iturbide (almacenamiento principal).
Todo comenzó con la detención de una pipa con 33,000 litros de diésel sin trazabilidad comprobada.
Desglose por tipo de combustible
Gasolina regular56.8%
33,504,067.406 litros
Diésel30.9%
18,265,989.504 litros
Gasolina premium12.3%
7,266,813.617 litros
Cronología de los cateos
1. San Luis de la Paz — origen del caso
El 3 de julio se detiene a un chofer que descargaba diésel en una gasolinera sin poder acreditar la trazabilidad de 33,000 litros. De ahí derivan las siguientes diligencias.
2. Dolores Hidalgo — despacho de Gas LP
Segundo cateo en un inmueble propiedad del mismo dueño identificado en la primera detención.
3. La Fragua, San José Iturbide — el gran hallazgo
Cateo de mayor magnitud: diez diques de almacenamiento, siete unidades de transporte y documentación contable. Ahí se concentró la totalidad del volumen reportado.
¿Qué dijo cada uno?
El decomiso en Guanajuato no está relacionado con el caso del ex gobernador Ernesto Ruffo Appel, detenido en julio por delincuencia organizada y contrabando de combustible.
"En todos los casos donde ha habido aseguramientos grandes o pequeños, hay detenidos, y en este caso no va a ser la excepción", aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Fuente: FGR / conferencia presidencial, 18 de septiembre de 2026

El detenido no pudo acreditar la trazabilidad del hidrocarburo de los 33 mil litros de diésel que transportaba. El hallazgo derivó en diligencias adicionales que, con el tiempo, escalaron hasta convertirse en el mayor aseguramiento de hidrocarburo con origen no comprobado en la historia reciente del país.

A partir de esa detención, el Ministerio Público Federal autorizó técnicas de investigación que permitieron rastrear la red de distribución vinculada al mismo propietario en distintos puntos del estado.

La cifra exacta que maneja la FGR es de 59 millones 036 mil 870.527 litros, distribuidos en tres tipos de combustible:

  • 33,504,067.406 litros de gasolina regular
  • 18,265,989.504 litros de diésel
  • 7,266,813.617 litros de gasolina premium

El volumen equivale a llenar 371 mil barriles de Petróleos Mexicanos.

Tres cateos en cadena hasta llegar a San José Iturbide

La FGR ejecutó tres órdenes de cateo derivadas de la misma pesquisa. La primera se realizó en la gasolinera de San Luis de la Paz, donde comenzó todo. La segunda se llevó a cabo en un inmueble de despacho de Gas LP en Dolores Hidalgo, propiedad del mismo dueño.

La Fiscalía General de la República (FGR) reconstruyó la investigación que llevó al aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en Guanajuato.
La Fiscalía General de la República (FGR) reconstruyó la investigación que llevó al aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en Guanajuato.

El tercer cateo, el de mayor magnitud, se ejecutó en un inmueble ubicado en la comunidad de La Fragua, municipio de San José Iturbide. Ahí se concentró la totalidad del volumen reportado: diez contenedores cilíndricos descritos como diques de gran capacidad de almacenamiento, siete unidades de transporte y una caja con documentación contable.

En las diligencias participaron integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, particularmente elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, además de la Comisaría de Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato, que actuaron como testigos de asistencia durante los cateos.

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