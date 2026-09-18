Homicidio doloso baja 75% en Guanajuato: Sheinbaum afirma excelente cooperación con Libia Dennise pese a diferencias políticas

Claudia Sheinbaum levanta la mano derecha durante un mensaje ante los medios de comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este viernes una reducción del 73% en los homicidios dolosos en Guanajuato durante los casi dos años de trabajo coordinado entre el gobierno federal y la administración estatal de Libia Dennise García Muñoz Ledo, pese a dirigir desde partidos opuestos.

“Vinimos a Guanajuato, nos pusimos de acuerdo con la gobernadora y dijimos, tenemos que entrarle al tema de la seguridad juntas”, afirmó la mandataria al inicio de su conferencia matutina en la región.

PUBLICIDAD

Información en desarrollo....