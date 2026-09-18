Homicidio doloso baja 75% en Guanajuato: Sheinbaum afirma excelente cooperación con Libia Dennise pese a diferencias políticas

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este viernes una reducción del 73% en los homicidios dolosos en Guanajuato durante los casi dos años de trabajo coordinado entre el gobierno federal y la administración estatal de Libia Dennise García Muñoz Ledo, pese a dirigir desde partidos opuestos.
“Vinimos a Guanajuato, nos pusimos de acuerdo con la gobernadora y dijimos, tenemos que entrarle al tema de la seguridad juntas”, afirmó la mandataria al inicio de su conferencia matutina en la región.
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