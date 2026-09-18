México

Homicidio doloso baja 75% en Guanajuato: Sheinbaum afirma excelente cooperación con Libia Dennise pese a diferencias políticas

El dato contrasta con el promedio de entre 12 y 13 homicidios diarios que la entidad registraba en 2024

Una mujer vestida con un saco negro bordado levanta la mano derecha frente a un micrófono sobre un fondo blanco.
Claudia Sheinbaum levanta la mano derecha durante un mensaje ante los medios de comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este viernes una reducción del 73% en los homicidios dolosos en Guanajuato durante los casi dos años de trabajo coordinado entre el gobierno federal y la administración estatal de Libia Dennise García Muñoz Ledo, pese a dirigir desde partidos opuestos.

“Vinimos a Guanajuato, nos pusimos de acuerdo con la gobernadora y dijimos, tenemos que entrarle al tema de la seguridad juntas”, afirmó la mandataria al inicio de su conferencia matutina en la región.

PUBLICIDAD

Información en desarrollo....

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumGuanajuatohomicidiosviolenciaNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tras cantar corridos sobre El Mencho y El Chapo en Chiapas, resurgen dichos de Panter Bélico: “Siempre tiene que haber un permiso”

La actuación del músico sinaloense durante las fiestas patrias abrió cuestionamientos por el repertorio dedicado a líderes del CJNG y del Cártel de Sinaloa

Tras cantar corridos sobre El Mencho y El Chapo en Chiapas, resurgen dichos de Panter Bélico: “Siempre tiene que haber un permiso”

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 18 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 18 de septiembre

México vuelve a hacer historia en Artes Marciales Mixtas y conquista el título panamericano por sexto año consecutivo

Durante los siete días de actividades, México reunió un total de 70 medallas

México vuelve a hacer historia en Artes Marciales Mixtas y conquista el título panamericano por sexto año consecutivo

Chiapas registra sismo de 4.5 de intensidad en Mapastepec

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Chiapas registra sismo de 4.5 de intensidad en Mapastepec

Qué fue de Danielle Dithurbide, la periodista vinculada al caso Frida Sofía tras el sismo de 2017

La cobertura del Colegio Enrique Rébsamen cambió la conversación pública y años después muchos aún se preguntan cuál ha sido el rumbo de la reportera

Qué fue de Danielle Dithurbide, la periodista vinculada al caso Frida Sofía tras el sismo de 2017
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tras cantar corridos sobre El Mencho y El Chapo en Chiapas, resurgen dichos de Panter Bélico: “Siempre tiene que haber un permiso”

Tras cantar corridos sobre El Mencho y El Chapo en Chiapas, resurgen dichos de Panter Bélico: “Siempre tiene que haber un permiso”

Camión modificado, 31 migrantes y una fuga a México: así terminó un traslado en California

Quién es Panter Bélico, el cantante amenazado por el CJNG que cantó a “El Mencho”, “El Chapo” y “El Mayo” en un evento oficial en Chiapas

De un chofer detenido a 59 millones de litros de combustible en Guanajuato: la ruta de la FGR hacia el mayor decomiso de huachicol en México

Camioneta robada y con logos del Ejército aparece abandonada tras enfrentamiento en Nonoava, Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Prepara los prohibidos: la Noche de Museos tendrá cumbia gratis en Coyoacán: fecha, lugar y cómo llegar

Prepara los prohibidos: la Noche de Museos tendrá cumbia gratis en Coyoacán: fecha, lugar y cómo llegar

Tras cantar corridos sobre El Mencho y El Chapo en Chiapas, resurgen dichos de Panter Bélico: “Siempre tiene que haber un permiso”

Qué fue de Danielle Dithurbide, la periodista vinculada al caso Frida Sofía tras el sismo de 2017

De Rockdrigo González a Sergio Rod: ¿Quiénes eran los famosos fallecidos durante el sismo del 19 de septiembre de 1985?

Los Tigres del Norte apuntan a cantar en Bellas Artes tras encuentro con Sheinbaum

DEPORTES

Carlos Álvarez asegura que el América tiene un nivel “muy alto” y lo pone a la altura de Europa

Carlos Álvarez asegura que el América tiene un nivel “muy alto” y lo pone a la altura de Europa

México vuelve a hacer historia en Artes Marciales Mixtas y conquista el título panamericano por sexto año consecutivo

Reportan en España que Javier Aguirre alcanzó un principio de acuerdo con el Valencia

Rafa Márquez abre un nuevo capítulo: las caras nuevas y las grandes ausencias en su primera convocatoria con la Selección Mexicana

América vs Chivas: SSC despliega más de 2 mil policías para blindar el Clásico Nacional en CDMX