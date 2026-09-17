De Angamacutiro a Puruándiro: los municipios donde operaba “El Señor de la T”, presunto coordinador del CJNG

Manuel Alejandro Rendón Aguilar, alias El Señor de la T, fue detenido en Morelia; las autoridades lo ubican como presunto operador del CJNG en cinco municipios del Bajío michoacano. Crédito: Infobae

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Manuel Alejandro Rendón Aguilar, alias El Señodetenr de la T, fue detenido la tarde de este jueves en Morelia, Michoacán, luego de mantener operaciones en cinco municipios del Bajío michoacano para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El detenido, de 51 años, es identificado como generador de violencia y es investigado por su probable relación con extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo. También contaba con órdenes de aprehensión por homicidio y desaparición cometida por particulares, según confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

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Los cinco municipios del Bajío michoacano donde operaba El Señor de la T

El Secretario de Seguridad detalló que la red criminal de Rendón Aguilar abarcaba cinco municipios del Bajío de Michoacán, donde extorsionaba a familias y a sectores productivos. Entre ellos se encuentran:

Angamacutiro.

Penjamillo.

Panindícuaro.

José Sixto Verduzco.

Puruándiro.

Las autoridades señalaron que los extorsionadores vinculados al CJNG en Michoacán acumulan ganancias de hasta 15 mil pesos por ese delito, y que los sectores más afectados son los productores de aguacate, limón y frutos rojos. El mismo pronunciamiento apuntó que los líderes del campo son especialmente vulnerables por denunciar las amenazas en su contra.

Manuel Alejandro Rendón Aguilar, alias El Señor de la T, fue detenido en Morelia; las autoridades lo ubican como presunto operador del CJNG en cinco municipios del Bajío michoacano. Crédito: Infobae

En Penjamillo, las investigaciones vinculan a Rendón Aguilar con el asesinato del síndico Roberto Ramírez Zárate, ocurrido en octubre de 2025. El caso del funcionario municipal forma parte de las órdenes de aprehensión que pesaban sobre el detenido al momento de su captura.

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En Angamacutiro, las autoridades lo relacionan con la desaparición de la exalcaldesa Maribel Juárez Blanquet, registrada en agosto de 2024. Ambos casos —el del síndico y el de la exalcaldesa— figuran entre los hechos más graves atribuidos a su célula en la región, según la información publicada por Infobae México.

El detenido también aparece en las investigaciones de otros casos de desaparición registrados en la zona del Bajío michoacano, sin que las autoridades hayan precisado el número exacto de víctimas. La Fiscalía General de la República (FGR) es la instancia que determinará su situación jurídica.

El Señor de la T y su vínculo con Tío Lako, líder regional del CJNG

Las investigaciones establecen que Rendón Aguilar mantenía una relación estrecha con Heraclio Guerrero Martínez, alias Tío Lako, identificado como líder regional del CJNG en la zona limítrofe de Michoacán y Jalisco. El Economista consignó que esa relación es una de las líneas centrales de la investigación en su contra.

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Foto: Fiscalía de Michoacán

Tío Lako fue el objetivo de un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional el 19 de agosto pasado en Tinaja de Vargas, Michoacán. En esa acción no se logró su captura, pero las autoridades detuvieron a 12 integrantes de su célula, entre ellos su hija Marisol y su pareja sentimental Lourdes.

La reacción del CJNG ante ese operativo fue la realización de narcobloqueos en más de 20 puntos de Michoacán, principalmente en Zamora, La Piedad y Pátzcuaro. La captura de Rendón Aguilar se produce en ese contexto de presión sostenida sobre la estructura regional del cártel.

El operativo del 17 de septiembre reunió a elementos de la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la FGR. García Harfuch subrayó que ese trabajo articulado entre instancias federales y locales fue determinante para la detención.

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Rendón Aguilar fue informado de sus derechos al momento de la detención y quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Esa autoridad ministerial es la que debe determinar su situación jurídica conforme avance el proceso penal.

Foto: SSPC

“Seguiremos debilitando a los grupos que extorsionan, amenazan y generan violencia contra las familias y los sectores productivos de Michoacán”, escribió García Harfuch en sus redes sociales tras confirmar la captura. La declaración refuerza el enfoque de la Estrategia Nacional contra la Extorsión como eje del operativo.

La detención de Rendón Aguilar se suma a una cadena de golpes que el Gabinete de Seguridad ha propinado al CJNG desde el abatimiento de su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el 22 de febrero de 2026 en un enfrentamiento con elementos de la Sedena. En esa misma acción murió Rubén Guerrero Valadez, alias R1, hijo de Tío Lako.

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Horas después de la muerte de El Mencho, la Sedena abatió en El Grullo, Jalisco, a Hugo César Macías Ureña, alias El Tuli, operador logístico y financiero del cártel. En el lugar se aseguraron 7,2 millones de pesos en efectivo y 965.000 dólares.

El 27 de abril, la Secretaría de Marina detuvo a Audias Flores Silva, alias El Jardinero, en El Mirador, Nayarit, tras 19 meses de seguimiento. Flores Silva era uno de los cuatro candidatos a suceder a El Mencho y fue hallado oculto en una tubería de drenaje; no se disparó un solo tiro durante la operación.

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El CJNG como organización terrorista y el peso de esa etiqueta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 30 de julio, un operativo conjunto detuvo en Atotonilco el Alto, Jalisco, a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, líder de la célula Los Rs del CJNG. Las autoridades lo acusan de ordenar el asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas.

La investigación de Álvarez Ayala también fortaleció las pesquisas del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan: las autoridades señalan que un hijo del detenido habría solicitado a su padre que ordenara el crimen. La captura de El Señor de la T representa el golpe más reciente en esa cadena de operativos.

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El Gobierno de Estados Unidos elevó recientemente las recompensas por información contra ocho líderes del CJNG, entre ellos el actual jefe de la organización, Juan Carlos Valencia González, alias El 03 o El Pelón, hijastro de Oseguera Cervantes y ciudadano estadounidense nacido en Santa Ana, California. La presión bilateral sobre el cártel se mantiene activa en múltiples frentes.

La captura simultánea de El Señor de la T en Michoacán y de Víctor Alfonso, alias El Ciego, en Mexicali, Baja California —este último señalado como integrante de Los Rusos, grupo vinculado al Cártel de Sinaloa—, fue anunciada el mismo día por García Harfuch. Ambas detenciones se presentaron como resultado de operativos de inteligencia independientes pero coordinados.

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