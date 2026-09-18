Dos estadounidenses desaparecen en Culiacán: qué se sabe de José Antonio Castro Meza y del empresario joyero Luis Mario Zúñiga Ramos

José Antonio Castro Meza y Luis Mario Zúñiga Ramos desaparecieron en Culiacán en hechos distintos. (Redes sociales)

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Dos ciudadanos de origen estadounidense desaparecieron en Culiacán, Sinaloa, en hechos distintos ocurridos en menos de 48 horas, entre el martes 15 y el jueves 17 de septiembre. Se trata de José Antonio Castro Meza, de 29 años, y del empresario joyero Luis Mario Zúñiga Ramos, de 49.

Ambos casos han generado el despliegue de operativos de búsqueda por parte de corporaciones estatales, municipales y del Ejército Mexicano, sin que hasta ahora se reporten detenidos ni indicios sobre la ubicación de las víctimas.

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Castro Meza desapareció el martes en La Campiña; su camioneta apareció dos días después

José Antonio Castro Meza, de 29 años. (X/@SOYCINDYBELTRAN)

La primera víctima, José Antonio Castro Meza fue visto por última vez la noche del martes 15 de septiembre, alrededor de las 22:45 horas, cuando circulaba en una camioneta Geely EX2 color gris por la colonia La Campiña, de acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por sus familiares.

Su vehículo, con placas VHL 879E de Sinaloa, fue localizado abandonado la mañana del jueves 17 de septiembre sobre la calle Liberalismo, en la colonia Lázaro Cárdenas, a un costado del Parque 87. Un reporte anónimo derivó en el hallazgo de la unidad.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Dirección General de Investigación Pericial y de la Policía de Investigación acudieron al sitio para dar fe del vehículo, aunque Castro Meza no fue localizado.

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Hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado si existe una denuncia formal por su desaparición pero en redes sociales ha circulado una ficha para pedir su búsqueda.

Empresario joyero fue interceptado cuando llegaba a Plaza Real

Empresario joyero Luis Mario Zúñiga Ramos. (X/@SOYCINDYBELTRAN)

El segundo caso es el de Luis Mario Zúñiga Ramos, propietario de la firma Luis Mario Z. Ramos, fue interceptado por hombres armados la mañana del jueves 17 de septiembre cuando llegaba a su negocio en la Plaza Real, ubicada en el sector Tres Ríos. Los sujetos lo bajaron de su vehículo Audi blindado y lo subieron a otra unidad con rumbo desconocido.

Zúñiga Ramos pertenece a la familia Ramos, con décadas de trayectoria en el negocio de la joyería y relojería de lujo en Sinaloa. La víctima tendría la nacionalidad estadounidense, de acuerdo con información del periodista Luis Chaparro.

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Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal Preventiva, la Policía Municipal de Culiacán y agentes de la FGE, quienes desplegaron un cerco perimetral para recabar indicios y entrevistar testigos. El vehículo del empresario quedó asegurado por peritos para la recolección de evidencias.

Un tercer estadounidense fue asesinado hace unos días en Mazatlán

Un ciudadano estadounidense fue asesinado en Mazatlán. (Redes sociales)

El patrón de violencia contra ciudadanos estadounidenses en Sinaloa incluye un homicidio previo en Mazatlán. Un hombre identificado como Steve “N”, de alrededor de 45 años, murió a balazos la tarde del lunes 14 de septiembre en la colonia Francisco Villa.

El ataque ocurrió afuera de un negocio de mariscos sobre la avenida Bicentenario, casi esquina con la calle Toma de Zacatecas, cuando sujetos armados lo interceptaron y dispararon en varias ocasiones. Vecinos de la zona reportaron las detonaciones alrededor de las 17:30 horas.

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Existen versiones distintas sobre la actividad de la víctima al momento del ataque: una indica que se encontraba afuera del negocio de mariscos; otra señala que barría un puesto de tacos cercano. Agentes de investigación señalaron que el hombre tenía algún tiempo viviendo como vecino de la zona.

Paramédicos de Bomberos Veteranos Mazatlán confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales a su llegada. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanece bajo resguardo del Ministerio Público en espera de que familiares acudan a la identificación legal.

Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes resguardaron el perímetro y cerraron la circulación vial sobre la Bicentenario. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial de la FGE aseguró casquillos percutidos como evidencia.

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Sinaloa acumula miles de desapariciones desde el inicio de la guerra interna del cártel

Los Chapitos vs La Mayiza: a dos años de la guerra del Cártel de Sinaloa. (Infobae)

De acuerdo con datos de medios cono Noroeste, Sinaloa suma más de 4,400 desapariciones y más de 3,800 asesinatos desde que hace dos años se desató la guerra interna entre las facciones La Mayiza y Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

La misma fuente detalla que, hasta marzo de 2026, se habían documentado al menos nueve personas extranjeras desaparecidas desde el inicio del conflicto: tres estadounidenses, dos colombianas, dos dominicanas, una australiana y una guatemalteca.

El Gobierno federal mantiene desplegados hasta 15,000 elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la entidad.

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