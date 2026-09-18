Ejército mexicano y CBP de EEUU inhiben dron usado para tráfico de personas en la frontera de Tijuana

La detección ocurre en el marco de "Operación Águila Alta". (Defensa)

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El Ejército Mexicano y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) inhibieron un dron comercial que un grupo delictivo usaba para vigilar rutas de tráfico ilícito de personas en la frontera de Tijuana, Baja California.

La aeronave, detectada el 14 de septiembre, ingresó a territorio nacional desde Estados Unidos y operaba sobre la Colonia Nido de las Águilas.

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La detección se dio en el marco de la “Operación Águila Alta”, que despliegan de forma coordinada ambos países en el corredor fronterizo de Tijuana y San Diego, California, cada fuerza dentro de su propio territorio. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el operativo mediante un comunicado difundido el 17 de septiembre.

Tras la inhibición del aparato, personal militar realizó patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en la zona. Esas acciones permitieron localizar y detener al presunto operador del dron.

Durante la detención, los elementos aseguraron un arma corta, cargadores, cartuchos y un control remoto para dron. El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

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Por los hechos hay una persona detenida. (Defensa)

Las autoridades realizarán las investigaciones y diligencias periciales correspondientes para esclarecer el vínculo del detenido con el grupo delictivo señalado en el comunicado. La Sedena no precisó la identidad de la persona ni el nombre de la organización criminal presuntamente involucrada.

El comandante de la 2/a. Zona Militar encabezó reunión binacional

El 15 de septiembre, en instalaciones militares de Tijuana, el comandante de la 2/a. Zona Militar encabezó una reunión de trabajo con representantes de la CBP. El encuentro tuvo como objetivo realizar una evaluación intermedia de los avances de “Operación Águila Alta”.

Durante la sesión, ambas partes revisaron los resultados del intercambio de información entre el Ejército Mexicano y la agencia estadounidense. Ese esquema de cooperación permitió, un día antes de la reunión, ubicar el dron que sobrevolaba territorio mexicano con fines de vigilancia delictiva.

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México y EEUU lanzan la operación "Águila Blanca" con la mira puesta en narcodrones. Crédito: RRSS

El mecanismo forma parte de los acuerdos alcanzados en el Grupo Bilateral de Implementación (BIG) entre México y Estados Unidos, instancia que coordina las acciones conjuntas de seguridad fronteriza entre ambos gobiernos.

En su comunicado, la Defensa reafirmó su compromiso para fortalecer la seguridad fronteriza. La dependencia enmarca esta cooperación en los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, y confianza mutua entre ambas naciones.

La operación “Águila Alta” arrancó el 31 de agosto y concluye el 21 de septiembre

La operación “Águila Alta” inició nueve días antes del incidente en la Colonia Nido de las Águilas. Sedena detalla que el despliegue conjunto en Tijuana y San Diego se divide en dos fases y concluirá el próximo 21 de septiembre de 2026.

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La primera etapa, del 31 de agosto al 2 de septiembre, consistió en un ejercicio de coordinación entre las fuerzas de ambos países sobre el uso de drones en actividades ilícitas. Cerró con reconocimientos terrestres simultáneos para delimitar el área de operación conjunta.

La segunda fase, en curso desde entonces, concentra la parte operativa: patrullajes con equipos antidron fijos y móviles en la franja fronteriza de cada país. Este esquema, conocido como “operaciones espejo”, no implica cruces ni intervenciones en territorio ajeno.

Operadores droneros del CJNG emplean drones modificados para ataques aéreos y operaciones de vigilancia en zonas controladas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un operativo similar se realizó del 17 al 31 de marzo de 2026 entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, como antecedente directo de la estrategia binacional contra drones.

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Hace unas semanas, un reportaje de Deutsche Welle documentó que los cárteles incrementaron la fabricación de armamento artesanal e incorporaron tecnología para ampliar sus capacidades de vigilancia, ataque y control territorial en distintas regiones del país.

El mismo reporte registra alrededor de 670 eventos con drones armados desde 2018, de los cuales más del 72% ocurrió entre enero de 2025 y agosto de 2026. La concentración temporal evidencia una aceleración reciente en el uso de esta tecnología.

En Sinaloa y Michoacán, la mayoría de los reportes se vincula con disputas internas y control territorial entre grupos rivales. En Tamaulipas, la actividad se asocia principalmente con tareas de vigilancia, por su condición de entidad fronteriza.

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El Comando Norte de Estados Unidos informó que durante 2026 inhabilitó más de 300 sistemas aéreos no tripulados atribuidos a organizaciones criminales, con predominio de fabricantes chinos, iraníes y turcos, además de una firma de coinversión chino-estadounidense.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se pronunció el 10 de septiembre sobre la operación en su cuenta de X. Sostuvo que el esquema “une a los Estados Unidos y México” frente a organizaciones criminales que se adaptan constantemente.

Johnson afirmó que las acciones se ejecutan con “tecnología, innovación y operaciones coordinadas”, con cada país actuando dentro de su propio territorio. El diplomático también atribuyó a la cooperación bilateral la entrega de más de 350 prófugos buscados por la justicia mexicana desde enero de 2025.

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