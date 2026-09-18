Feminicidio de Karla Pérez: capturan a feminicida de la estudiante médica de Jalisco desaparecida tras tomar mototaxi de app

Familiares y estudiantes salieron a las calles para exigir justicia por Karla Margarita.

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La Fiscalía de Jalisco detuvo a Eduardo Isaac “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años. La captura ocurrió horas después de que las autoridades confirmaran que la joven fue localizada sin vida en una zona de sembradíos de maíz de la colonia Las Agujas, en Nextipac, Zapopan.

Karla, originaria de Irapuato, Guanajuato, permanecía desaparecida desde el lunes 14 de septiembre. Su cuerpo presentaba huellas visibles de violencia y fue encontrado a pocos metros del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara.

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La detención fue resultado de un operativo que combinó labores de campo, acciones de inteligencia y trabajo de gabinete. Los agentes desplegaron las capacidades institucionales disponibles para ubicar al hombre señalado por el crimen, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía estatal.

En el lugar del hallazgo, la víctima todavía vestía un uniforme quirúrgico azul y una bata blanca. Las autoridades también localizaron una motocicleta completamente calcinada, cuya relación con los hechos permanecía bajo análisis.

La investigación mantiene reservados detalles del caso

El teléfono celular de Karla y la motocicleta fueron incorporados como indicios para determinar cómo ocurrieron los hechos. El área pericial revisaba ambos elementos junto con el resto de las pruebas recabadas en el perímetro.

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La captura estuvo a cargo de agentes de Investigación adscritos a la Comandancia de Feminicidios de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (ViEMNNA).

La vicefiscal Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Trujillo Cuevas, informa sobre el hallazgo sin vida de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina reportada como desaparecida en Zapopan. Durante su intervención ante los medios de comunicación, la funcionaria expone avances sobre las investigaciones vinculadas al caso.

La Fiscalía de Jalisco no informó el punto exacto donde fue aprehendido Eduardo Isaac “N” ni dio a conocer el posible móvil del feminicidio. La dependencia explicó que mantendría bajo reserva esos datos para no afectar el debido proceso.

La Fiscalía señaló que ofrecería más detalles conforme avanzaran la investigación complementaria y el proceso judicial contra el imputado.

La cantidad de femincidios en México aumentó en dos años (Crédito: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

La Fiscalía de Jalisco detuvo a Eduardo Isaac “N” por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez.

La estudiante de Medicina fue localizada sin vida en Nextipac, Zapopan, tras permanecer desaparecida desde el lunes 14 de septiembre.

Una motocicleta calcinada y el teléfono celular de la joven quedaron bajo análisis pericial.

Las palabras de su familia

La familia de la joven estudiante originaria de Guanajuato confirmó el hallazgo del cuerpo, así como Blanca Trujillo, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, quien aseguró que desde que se reportó la desaparición de Karla Margarita se realizó un operativo de búsqueda que incluyó el uso de drones.

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“Cuando se tomó conocimiento el día 15 de septiembre por la noche de la desaparición de una joven de 22 años, el personal ministerial se puso a trabajar de forma inmediata en su búsqueda y localización.

“También nos apoyó Zapopan, incluso con su equipo de drones y efectivamente se da la localización, lamentablemente sin vida de esta joven. Entonces, sí está confirmado que se trata de ella”, dijo la vicefiscal en conferencia de prensa.

Carlos Pérez, hermano de la joven, informó anoche a través de su cuenta de Facebook que su hermana falleció y agradeció a quienes le ayudaron a difundir la ficha de búsqueda de Karla.

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“Con profundo dolor en el corazón, quiero comunicar que mi hermana ha fallecido. Quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que estuvieron pendientes, que compartieron su fotografía, ayudaron a difundir su búsqueda, nos acompañaron, nos brindaron palabras de aliento y, de una u otra manera, nos hicieron sentir que no estábamos solos.

Cada mensaje, cada llamada, cada oración y cada muestra de solidaridad significó muchísimo para nuestra familia. Nunca podremos agradecer lo suficiente todo el apoyo que recibimos durante estos días", escribió en la red social.

En la misma publicación, Carlos dijo sentirse con el “corazón competamente destrozado” por el presunto asesinato de su hermana y aseguró que “esto no termina aquí, haciendo un llamado a combatir la crisis de desaparición de personas que a traviesa el país.

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Al corte de julio del 2026 se han registrado 380 casos de feminicidio en México. | Jovany Pérez

“Yo dije que venía por mi hermana y no me regresaba sin mi hermana, y hoy, con el corazón completamente destrozado, me toca regresar con ella, pero de una manera que jamás hubiera querido.

Esto no termina aquí. Sigamos apoyándonos, sigamos compartiendo las fichas de búsqueda, sigamos levantando la voz por quienes no han regresado a casa. Que ninguna familia tenga que vivir este dolor y que no haya una desaparecida más", concluyó.

De acuerdo con las publicaciones que realizó Carlos desde que desaparició su hermana, Karla Margarita Pérez, fue vista con vida por última vez el 14 de septiembre en la colonia Prados Vallarta, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

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Era originaria de Irapuato, Guanajuato; sin embargo, dejó su hogar para estudiar medicina en la Universidad Cuauhtémoc.