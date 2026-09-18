“El Trompas”, presunto feminicida de estudiante española en Cuautla, se rapó para evadir a las autoridades: confesó no recordar el crimen

La Fiscalía de Morelos reconstruye minuto a minuto el feminicidio de la estudiante española y confirma que buscará hasta 70 años de prisión contra El Trompas. (CUARTOSCURO)

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Francisco Javier “N”, alias El Trompas, se rapó la cabeza tras el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera para evadir a las autoridades, sin embargo, el sospechoso fue detenido el jueves 18 de septiembre en una frutería del centro de Cuautla.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la captura y difundió una fotografía del detenido. “Lamentamos profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos”, señaló el funcionario federal.

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El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar explicó en conferencia de prensa que el sospechoso se rapó tras el crimen como maniobra para evadir a las autoridades. “Consideramos que sí lo hizo. Las imágenes que nosotros teníamos en las cámaras, lo que teníamos en la investigación, sí, hizo esa maniobra, esa acción para poder tratar de evadir”, declaró.

Francisco Javier "N", detenido por el feminicidio de Claudia Tacoronte. Crédito: SSPC

La comparación entre la ficha de búsqueda difundida por la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio y las imágenes de su detención confirma el cambio: en la ficha aparece con cabello abundante y barba de candado; al momento de su captura se le ve completamente rapado y sin vello facial.

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Blumenkron confirmó que Meléndez Alguera ya contaba con antecedentes penales por robo y robo a casa habitación, con al menos cinco carpetas previas. La primera sentencia que compurgó data de 2010 o 2012 aproximadamente, cuando estuvo recluido en el penal de Cuautla.

“Considero por el récord criminal que hemos observado, que hemos checado con los registros oficiales, que empezó esta actividad delictiva ya hace muchos años”, explicó el fiscal.

Agregó que la Fiscalía evalúa si existen más carpetas de investigación abiertas contra el detenido para tramitar órdenes de aprehensión adicionales por otros delitos.

Confesó el robo pero dijo no recordar el ataque

(Fiscalía de Morelos)

El sujeto fue capturado mientras realizaba compras en la vía pública, en un local con lona naranja ubicado dentro del Mercado Hermenegildo Galeana, conocido como Mercado Nuevo de Cuautla, cerca de la avenida Insurgentes.

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Un video difundido en redes sociales muestra el momento de su traslado bajo custodia policial, atado de manos en la batea de una camioneta. El papel de los ciudadanos fue vital para la detención, luego de que testigos proporcionaran direcciones y señas a través de un canal de WhatsApp que se habilitó.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó que al momento de la detención el sospechoso fue sometido a un examen físico y no se encontró que hubiera consumido drogas o alcohol. El funcionario también descartó de forma tajante cualquier móvil sexual en el ataque, luego de que un reportero cuestionara sobre versiones de medios españoles que hablaban de una “agresión machista”. “No hay ningún tema de carácter sexual, eso está descartado”, afirmó.

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Videos de cámaras de seguridad ubican a El Trompas cometiendo robos horas antes del feminicidio de Claudia Tacoronte. (Capturas de pantalla/Reuters)

De acuerdo con información publicada por Carlos Jiménez, el detenido admitió haber asaltado a Claudia Tacoronte con el propósito de obtener dinero para comprar droga. Sin embargo, aseguró que no recuerda el momento en que la atacó con el arma blanca que le provocó la muerte.

El Trompas fue ingresado la noche del jueves al Centro Estatal de Reinserción Social Varonil de Cuautla, donde permanece a la espera de su audiencia inicial. En dicha audiencia, el Ministerio Público especializado formulará la imputación formal en su contra por el delito de feminicidio en agravio de la estudiante española.

Así reconstruyó la Fiscalía la cronología del feminicidio

En la conferencia de prensa encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia, Blumenkron detalló minuto a minuto la secuencia del ataque. Claudia llegó un día antes a la Casa de la Cultura de Cuautla, realizó actividades normales y permaneció en el recinto hasta la noche siguiente, cuando salió tras cenar, alrededor de las 20:00 horas.

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Conferencia de prensa tras el arresto de "El Trompas". Crédito: Gobierno de Morelos

La joven se dirigió al estacionamiento exterior del recinto, un espacio abierto donde se puso a fumar un cigarro y habló por teléfono. Fue en ese momento cuando Meléndez Alguera entró al estacionamiento y la atacó. El fiscal precisó que el móvil inicial fue el robo del teléfono celular de la víctima, pero que las lesiones infligidas permiten clasificar el crimen como feminicidio conforme al Código Penal del Estado.

Sobre el tiempo de respuesta de las autoridades, un representante de seguridad presente en la conferencia detalló que la patrulla tardó siete minutos en llegar tras recibirse la alerta en el C5, y que la ambulancia de la Cruz Roja arribó 30 segundos después. Negó que la zona hubiera estado sin vigilancia, aunque reconoció la falta de alumbrado en el lugar.

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“Esta detención no significa que el caso está cerrado. Se tiene que esclarecer los hechos para determinar las responsabilidades conforme a la ley”, afirmó la gobernadora.

A poster reading "Justice for Claudia" is displayed on a monument marked with red handprints during a march to demand justice for Spanish exchange student Claudia Tacoronte, who was killed in Cuautla on September 12 while studying in Mexico as part of an academic exchange program with the University of Granada, in Cuautla, Mexico, September 16, 2026. REUTERS/Margarito Perez Retana

Blumenkron anunció que en las horas posteriores a la detención se realizarían cateos para buscar el arma homicida, el celular robado y prendas de la víctima como parte de la investigación complementaria.

La Fiscalía informó que buscará la pena máxima para el procesado, que podría alcanzar hasta 70 años de prisión conforme al Código Penal del Estado.

El cuerpo de Claudia será entregado a su familia este viernes

La Fiscalía de Morelos confirmó que el cuerpo de la estudiante española será entregado a su familia este viernes 18 de septiembre.

Sobre las repercusiones dentro de la UAEM, la gobernadora aseguró no tener confirmación de que otras universidades, además de la Universidad de Granada, hayan manifestado intención de suspender sus programas de intercambio con la institución morelense. Destacó que la UAEM recibe alumnos de intercambio de distintas partes del mundo mediante múltiples convenios académicos.

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14/09/2026 Homenaje a la estudiante española asesinada el pasado 12 de septiembre, en el Instituto de Ciencias de la Educación, a 14 de septiembre de 2026, en Cuernavaca, Morelos (México). Estudiantes del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) en el Campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en Cuernavaca, Morelos, llevan a cabo un homenaje con flores, veladoras e imágenes en memoria de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de intercambio española que fue asesinada en el municipio de Cuautla, Morelos, el pasado sábado 12 de septiembre. SOCIEDAD Ingrit Islas/El Sol de Cuernavaca/OEM vía EP

González Saravia también reveló que se reunió con colectivos feministas que protestaron durante el desfile del 15 de septiembre, con el propósito de construir de manera coordinada un plan estatal de seguridad y protección para las mujeres.

Claudia Tacoronte, de 21 años y originaria de Santa Brígida, Gran Canaria, fue asesinada la noche del sábado 12 de septiembre en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde participaba en la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. La joven cursaba un intercambio académico en la UAEM desde mediados de agosto, como parte de su formación en Educación Infantil en la Universidad de Granada.

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