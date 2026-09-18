México

Gobierno de México lamenta asesinato de Claudia Tacoronte: feminicidios no se han podido evitar, pero son prioridad, afirma Harfuch

El secretario de Seguridad aseguró que las autoridades federales atiende los casos de Karla Margarita y de la estudiante española

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española que fue asesinada en Morelos, y expresó su solidaridad con la familia de la joven cuyo agresor fue detenido ayer.

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