Gobierno de México lamenta asesinato de Claudia Tacoronte: feminicidios no se han podido evitar, pero son prioridad, afirma Harfuch

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española que fue asesinada en Morelos, y expresó su solidaridad con la familia de la joven cuyo agresor fue detenido ayer.
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