Narcobloqueos se registran en Mochitlán y Quechultenango tras operativo de seguridad en Guerrero

Un grupo de personas se aglomera frente a las instalaciones del Gimnasio Municipal en Quechultenango, Guerrero, donde se encuentra un despliegue de vehículos de seguridad. En las imágenes se observa a varios manifestantes, algunos con el rostro cubierto, circundando patrullas y accesos al inmueble público tras reportes de operativos de seguridad desarrollados en el municipio.

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La tarde de este jueves, un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública desató una serie de bloqueos y agresiones en Mochitlán y Quechultenango, municipios de la región Centro de Guerrero.

De acuerdo con fuentes de seguridad, el despliegue estaría relacionado con acciones dirigidas contra las policías municipales de ambas localidades y que estarían vinculadas presuntamente con grupos del crimen organizado. Tras el ingreso de los agentes, comenzaron los cierres en las principales salidas de los dos municipios.

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En redes sociales circularon imágenes en las que se observan camiones de carga atravesados sobre la carretera Mochitlán-Quechultenango, impidiendo el paso vehicular.

Queman una patrulla en Mochitlán

Mochitlán Guerrero operativos narcoboqueos (especial)

La jornada también dejó ataques contra unidades oficiales. En Mochitlán fue incendiada al menos una patrulla, aunque las autoridades no habían precisado el número total de vehículos dañados al cierre de esta información.

Videos difundidos durante la tarde muestran a personas con el rostro cubierto enfrentando a los agentes y lanzando objetos contra las unidades oficiales.

La situación generó momentos de tensión mientras los elementos desplegados intentaban avanzar por la zona.

Agreden con piedras y palos a policías

Retención Policía Estatal GN Quechultenango Guerrero

En Quechultenango, un grupo de personas se enfrentó con los agentes mediante palos y piedras. Ante la agresión, los elementos tuvieron que resguardarse dentro del gimnasio municipal.

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Las imágenes muestran a varias personas confrontando al personal de seguridad y arrojando objetos hacia el inmueble donde se encontraban los uniformados.

Por ello, un convoy de 500 elementos entró en Quechultenango y liberó a los 29 integrantes del Ejército y de la Guardia Nacional que se encontraban retenidos por pobladores.

Además, fuentes gubernamentales reportaron el presunto uso de explosivos durante los disturbios, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre los artefactos ni se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas por estos hechos.

Autoridades señalan a Los Ardillos

Quema de patrullas Quechultenango Guerrero operativos narcoboqueos (especial)

Fuentes del Gobierno de Guerrero señalaron que las movilizaciones tendrían como objetivo impedir el ingreso de las fuerzas armadas a zonas donde existe presencia e influencia de Los Ardillos, grupo delictivo con operaciones señaladas en distintas localidades de la región.

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Según esta versión, los actos violentos habrían sido impulsados por personas vestidas de civiles vinculadas con los intereses de dicha organización criminal. Este señalamiento de las autoridades deberá ser sustentada mediante las investigaciones correspondientes.

El despliegue ocurre en una zona donde las corporaciones federales y estatales mantienen acciones de seguridad ante la presencia de grupos delictivos.

Continúa el despliegue en la región Centro

Un grupo de personas se reúne en las inmediaciones de la comunidad de Zacatzonapa, Guerrero, donde se observa una columna de humo oscuro ascendiendo al fondo. Pobladores de Quechultenango y Mochitlán realizaron un bloqueo en la carretera que atraviesa la localidad.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades no habían informado el saldo definitivo del operativo, ni precisado el número de patrullas afectadas, detenidos o personas lesionadas.

Los hechos provocaron afectaciones a la circulación en la carretera que comunica a Mochitlán y Quechultenango, mientras las corporaciones de seguridad mantienen presencia en ambos municipios.

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Las autoridades deberán determinar las circunstancias que originaron las agresiones, así como la posible participación de integrantes de grupos criminales en los disturbios registrados durante la tarde.