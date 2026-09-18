México

Narcobloqueos se registran en Mochitlán y Quechultenango tras operativo de seguridad en Guerrero

El despliegue de la Defensa, Guardia Nacional y policías estatales provocó cierres carreteros, quema de patrullas y agresiones contra agentes

Un grupo de personas se aglomera frente a las instalaciones del Gimnasio Municipal en Quechultenango, Guerrero, donde se encuentra un despliegue de vehículos de seguridad. En las imágenes se observa a varios manifestantes, algunos con el rostro cubierto, circundando patrullas y accesos al inmueble público tras reportes de operativos de seguridad desarrollados en el municipio.

Guardar

La tarde de este jueves, un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública desató una serie de bloqueos y agresiones en Mochitlán y Quechultenango, municipios de la región Centro de Guerrero.

De acuerdo con fuentes de seguridad, el despliegue estaría relacionado con acciones dirigidas contra las policías municipales de ambas localidades y que estarían vinculadas presuntamente con grupos del crimen organizado. Tras el ingreso de los agentes, comenzaron los cierres en las principales salidas de los dos municipios.

PUBLICIDAD

En redes sociales circularon imágenes en las que se observan camiones de carga atravesados sobre la carretera Mochitlán-Quechultenango, impidiendo el paso vehicular.

Queman una patrulla en Mochitlán

Mochitlán Guerrero operativos narcoboqueos
Mochitlán Guerrero operativos narcoboqueos (especial)

La jornada también dejó ataques contra unidades oficiales. En Mochitlán fue incendiada al menos una patrulla, aunque las autoridades no habían precisado el número total de vehículos dañados al cierre de esta información.

Videos difundidos durante la tarde muestran a personas con el rostro cubierto enfrentando a los agentes y lanzando objetos contra las unidades oficiales.

La situación generó momentos de tensión mientras los elementos desplegados intentaban avanzar por la zona.

Agreden con piedras y palos a policías

Retención Policía Estatal GN Quechultenango Guerrero
Retención Policía Estatal GN Quechultenango Guerrero

En Quechultenango, un grupo de personas se enfrentó con los agentes mediante palos y piedras. Ante la agresión, los elementos tuvieron que resguardarse dentro del gimnasio municipal.

PUBLICIDAD

Las imágenes muestran a varias personas confrontando al personal de seguridad y arrojando objetos hacia el inmueble donde se encontraban los uniformados.

Por ello, un convoy de 500 elementos entró en Quechultenango y liberó a los 29 integrantes del Ejército y de la Guardia Nacional que se encontraban retenidos por pobladores.

Además, fuentes gubernamentales reportaron el presunto uso de explosivos durante los disturbios, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre los artefactos ni se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas por estos hechos.

Autoridades señalan a Los Ardillos

Quema de patrullas Quechultenango Guerrero operativos narcoboqueos
Quema de patrullas Quechultenango Guerrero operativos narcoboqueos (especial)

Fuentes del Gobierno de Guerrero señalaron que las movilizaciones tendrían como objetivo impedir el ingreso de las fuerzas armadas a zonas donde existe presencia e influencia de Los Ardillos, grupo delictivo con operaciones señaladas en distintas localidades de la región.

Según esta versión, los actos violentos habrían sido impulsados por personas vestidas de civiles vinculadas con los intereses de dicha organización criminal. Este señalamiento de las autoridades deberá ser sustentada mediante las investigaciones correspondientes.

El despliegue ocurre en una zona donde las corporaciones federales y estatales mantienen acciones de seguridad ante la presencia de grupos delictivos.

Continúa el despliegue en la región Centro

Un grupo de personas se reúne en las inmediaciones de la comunidad de Zacatzonapa, Guerrero, donde se observa una columna de humo oscuro ascendiendo al fondo. Pobladores de Quechultenango y Mochitlán realizaron un bloqueo en la carretera que atraviesa la localidad.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades no habían informado el saldo definitivo del operativo, ni precisado el número de patrullas afectadas, detenidos o personas lesionadas.

Los hechos provocaron afectaciones a la circulación en la carretera que comunica a Mochitlán y Quechultenango, mientras las corporaciones de seguridad mantienen presencia en ambos municipios.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias que originaron las agresiones, así como la posible participación de integrantes de grupos criminales en los disturbios registrados durante la tarde.

Temas Relacionados

GuerreroLos ArdillosNarcobloqueosMochitlánQuechultenangoNarco en Méxicomexico-seguridadmexico-noticiasÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Christian Nodal niega frenar la Ley Cazzu: impugna el nombre y la “narrativa estigmatizante” sobre su hija

La representación de Christian Nodal califica de falsa la versión sobre un amparo contra la Ley Cazzu; también niega que haya incumplido sus obligaciones como padre

Christian Nodal niega frenar la Ley Cazzu: impugna el nombre y la “narrativa estigmatizante” sobre su hija

Ejército mexicano y CBP de EEUU inhiben dron usado para tráfico de personas en la frontera de Tijuana

La “Operación Águila Alta” dejó una persona detenida, que trabajaba para una organización criminal

Ejército mexicano y CBP de EEUU inhiben dron usado para tráfico de personas en la frontera de Tijuana

Lotería Nacional: todos los números ganadores del Gana Gato de este 17 de septiembre

Como todos los jueves, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

Lotería Nacional: todos los números ganadores del Gana Gato de este 17 de septiembre

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Tris de hoy 17 de septiembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Tris de hoy 17 de septiembre

Qué partidos se transmiten este 18 de septiembre en México: Liga MX, Bundesliga y LaLiga Española

La agenda deportiva reúne partidos del Futbol Mexicano y duelos de las máximas categorías del futbol de Alemania y del país campeón del mundo

Qué partidos se transmiten este 18 de septiembre en México: Liga MX, Bundesliga y LaLiga Española
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército mexicano y CBP de EEUU inhiben dron usado para tráfico de personas en la frontera de Tijuana

Ejército mexicano y CBP de EEUU inhiben dron usado para tráfico de personas en la frontera de Tijuana

Ronald Johnson destaca cargos de terrorismo en EEUU contra integrante del Cártel del Golfo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de septiembre: Embajada de EEUU advierte, “Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”

Caen en Tepito tres presuntos miembros de la "Anti Unión" con droga y armas: estarían ligados al homicidio de dos mujeres en la colonia Morelos

Detienen a 18 personas en Michoacán tras la captura de "El Señor de la T", operador del CJNG: entre los detenidos destaca el director de Seguridad Pública de Angamacutiro

ENTRETENIMIENTO

Niurka estalla contra Kunno después de que el influencer le dijera que la quería de suegra: “Qué asco”

Niurka estalla contra Kunno después de que el influencer le dijera que la quería de suegra: “Qué asco”

Reportan arresto de Michelle Zepeda, conductora de N+, tras atropellar fatalmente a un motociclista

Christian Nodal niega frenar la Ley Cazzu: impugna el nombre y la “narrativa estigmatizante” sobre su hija

Mhoni Vidente predice sismo para septiembre de 2026 en México, en qué días podría temblar

Macario Martínez reacciona a su nominación a los Premios Latin Grammy 2026: “La vida es bella”

DEPORTES

Matías Almeyda señala a la afición de Rayados por exigir resultados en medio de la “crisis” del equipo

Matías Almeyda señala a la afición de Rayados por exigir resultados en medio de la “crisis” del equipo

Qué partidos se transmiten este 18 de septiembre en México: Liga MX, Bundesliga y LaLiga Española

Los memes que dejó la convocatoria de Rafa Márquez con el regreso de Chucky Lozano al Tri incluido

Con globos y decoraciones personalizadas, familia de Santiago Sandoval celebró la convocatoria a Selección Mexicana

Carlos Reinoso cuestiona el proyecto de Almada y le hace una insólita petición para el Clásico del futbol mexicano