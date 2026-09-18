Ronald Johnson destaca cargos de terrorismo en EEUU contra integrante del Cártel del Golfo

FILE PHOTO: Ronald Johnson, then newly appointed U.S. Ambassador to El Salvador, participates in a news conference at El Salvador International Airport in San Luis Talpa, El Salvador September 4, 2019. REUTERS/Jose Cabezas/File Photo

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El embajador Ronald Johnson destacó los cargos por terrorismo que Estados Unidos presentó contra José Flores Flores, integrante del Cártel del Golfo (CDG) señalado de realizar labores de vigilancia contra las fuerzas de seguridad mexicanas, secuestrar personas para la organización criminal y desmembrar al menos a dos víctimas.

El funcionario calificó el caso como parte de los primeros procesos judiciales en utilizar las leyes federales reforzadas contra el terrorismo para procesar a un integrante de un cártel.

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En su mensaje, el embajador de EEUU en México sostuvo que un solo integrante de un cártel puede causar un daño enorme y sembrar terror, pero subrayó que Flores era apenas un elemento de una red criminal más amplia que recurre a la violencia y el terror para intimidar comunidades y controlar territorios.

El diplomático vinculó el proceso con la designación que el presidente Donald Trump hizo contra el Cártel del Golfo y otros cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras, decisión que, según planteó, brindó nuevas herramientas legales para perseguir a sus integrantes.

El teléfono de Flores reveló videos y fotografías de desmembramientos

El fiscal federal para el Distrito Sur de Texas, Aaron Reitz, expuso en conferencia de prensa el pasado 16 de septiembre los hallazgos hechos en el celular del Flores. Según datos oficiales, los investigadores encontraron un video en el que el hombre aparecía desmembrando un cadáver, además de imágenes de pilas de partes de cuerpos cortadas y un tambo de quema con restos humanos envueltos en llamas.

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El material también incluía fotografías de Flores sosteniendo radios y armas de estilo militar. Durante el interrogatorio, Flores admitió ser sicario y haber trabajado para el Cártel del Golfo durante el último año. Reconoció además que era él quien aparecía en las imágenes y videos recuperados de su celular.

Según relató el fiscal Reitz, Flores describió su función dentro del cártel como la de un sicario: manejaba en busca de blancos, monitoreaba las comunicaciones de las autoridades mexicanas y de cárteles rivales, y era la persona a la que llamaban cuando había que descuartizar un cuerpo.

Con base en esa evidencia, la fiscalía obtuvo una acusación formal bajo el Título 18 del Código de Estados Unidos, sección 2339B, por proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

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Así fue detenido José Flores en EEUU

El jefe del Sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza, Jared Ashby, explicó en la misma conferencia que el 10 de julio de 2026 agentes detuvieron a tres personas que ingresaron ilegalmente al país cerca de Mission, Texas. Durante el procesamiento, un agente notó inconsistencias en la edad que Flores había declarado: el propio acusado se identificó inicialmente como menor de edad, lo que llevó a los agentes a revisar su expediente y confirmar que era adulto.

Conferencia de prensa de EEUU sobre las acusaciones contra Flores. Crédito: DOJ

El trabajo de seguimiento permitió descubrir los presuntos vínculos de Flores con la facción Los Metros del Cártel del Golfo y su actividad violenta en México. La información obtenida, y posteriormente revelada en la conferencia, ayudó a identificar sitios de disposición de cuerpos en territorio mexicano. La revisión de evidencia digital reveló un sitio con tres conjuntos de restos humanos, de acuerdo con lo que Ashby precisó en la ronda de preguntas.

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El agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Antonio, Daniel Faith, indicó que el caso se investigó bajo el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, creado desde la Casa Blanca para reforzar recursos e identificar y procesar a los infractores más graves. Faith atribuyó a estos grupos de trabajo una caída histórica en el crimen violento en la región.

El Cártel del Golfo tiene presencia significativa en Tamaulipas, Nuevo León y hasta en la Ciudad de México

Luego de la acusación contra Flores, el Departamento de Justicia de Estados Unidos elaboró un mapa, en colaboración con la Patrulla Fronteriza y el FBI, con las zonas de presencia del CDG.

El material marcó en rojo la zona de presencia significativa del Cártel del Golfo, la cual correspondería a Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México y Veracruz.

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Mapa compartido por las autoridades de EEUU con lo presuntos puntos de presencia del Cártel del Golfo en México. Crédito: DOJ

El documento, catalogado como material sensible para las fuerzas del orden, destacó con un contorno verde claro el sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza, frente a las costas de Tamaulipas, la misma zona donde agentes detuvieron a José Flores el 10 de julio.

Además, se clasificó en naranja, como zonas de presencia del cártel, a Nayarit, Jalisco y Tabasco. El resto del territorio nacional apareció en tono oliva, bajo la categoría de presencia limitada o sin presencia del Cártel del Golfo.

La designación como organización terrorista extranjera abrió nuevas vías legales

Reitz precisó en la conferencia de prensa del 16 de septiembre que esta acusación representó la tercera bajo las disposiciones de apoyo material a una organización terrorista extranjera presentada en el Distrito Sur de Texas desde la orden ejecutiva que Trump firmó el primer día de su mandato, y la primera relacionada específicamente con el Cártel del Golfo en ese distrito. Señaló que existían otras dos acusaciones bajo esas mismas disposiciones legales, aún sin resolución.

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El fiscal explicó que, sin la designación de organización terrorista extranjera, Flores únicamente habría enfrentado un cargo menor por reingreso ilegal, similar al que ya había recibido tras su primera detención en enero de 2025.

El detenido es señalado como integrante de Los Metros del Cártel del Golfo. (Foto: especial)

Con la designación vigente, la fiscalía pudo presentar tres cargos: apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para proporcionar ese apoyo, y reingreso ilegal.

Reitz detalló que los dos cargos de apoyo material conllevaban una pena máxima de 20 años cada uno, con posibilidad de acumularse, mientras que el cargo de reingreso ilegal, catalogado como delito menor, contemplaba entre uno y dos años de prisión. No descartó que se sumaran cargos adicionales conforme avanzara la investigación.

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