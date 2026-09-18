Sheinbaum y Maru Campos se reunirán en el aeropuerto de Chihuahua tras carta de gobernadora: “Tenemos diferencias muy importantes”

La gobernadora Maru Campos busca acordar una reunión oficial con Claudia Sheinbaum durante su visita a Ciudad Juárez. (Presidencia | Gobierno de Chihuahua )

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia matutina de este 18 de septiembre que se reuniría brevemente con la gobernadora Maru Campos en el aeropuerto de Chihuahua durante su visita del 19 de septiembre, aunque descartó asistir a todas las actividades solicitadas por la mandataria estatal, entre ellas una Mesa Estatal de Seguridad y un encuentro para revisar el agua, las presas y el Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos.

El encuentro ocurriría en medio de diferencias entre ambas administraciones. “Tenemos diferencias muy importantes”, expresó Sheinbaum al ser cuestionada el 18 de septiembre sobre la carta pública que le envió Campos para pedirle espacios de diálogo durante su gira por Ciudad Juárez.

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La gobernadora planteó tres peticiones en un oficio fechado el 15 de septiembre de 2026, recibido por Presidencia el mismo día. Solicitó recibir personalmente a la presidenta para manifestarle su intención de “trabajar de la mano con la suya”.

También pidió que Sheinbaum acudiera a la Mesa Estatal de Seguridad en la Torre Centinela de Ciudad Juárez. La instalación concentra el sistema estatal de videovigilancia y forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de Chihuahua.

La solicitud incluyó seguridad, agua y presas de Chihuahua

El tercer planteamiento de Campos fue una reunión de trabajo para atender asuntos que consideró prioritarios para la entidad fronteriza. Entre ellos mencionó la disponibilidad de agua, el nivel de las presas chihuahuenses y las negociaciones con Estados Unidos derivadas del Tratado de Aguas de 1944.

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La gobernadora advirtió que los embalses del estado registraban una reducción frente al año anterior. Datos de Conagua del 9 de septiembre ubicaron a la presa La Boquilla en 21.17% de su capacidad, con 602.57 millones de metros cúbicos de agua almacenada.

Un año antes, La Boquilla tenía un nivel de 30.52%. La diferencia ocurrió mientras Chihuahua enfrenta discusiones relacionadas con la entrega de agua a Estados Unidos bajo el acuerdo bilateral firmado hace más de ocho décadas.

Campos propuso las actividades adicionales como una forma de reforzar la coordinación entre el gobierno federal y el estatal. Al cierre de su carta, sostuvo: “La relación entre la Federación y los estados se fortalece cuando hay cercanía, diálogo y respeto”.

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La visita de Sheinbaum a Ciudad Juárez formaba parte de la gira “Honestidad y Resultados”, con la que recorría el país después de presentar su Segundo Informe de Gobierno. La presidenta tenía previsto encabezar a las 13:00 horas un acto de rendición de cuentas en la Plaza de la Mexicanidad.

El alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Ortiz Orpinel, confirmó el 17 de septiembre la realización de ese evento. Hasta la mañana de esa fecha no se había informado públicamente si la presidenta aceptaría las tres actividades solicitadas por la gobernadora.

Sheinbaum descartó acudir a todas las actividades planteadas

Durante la conferencia del pueblo del 18 de septiembre, Sheinbaum fue cuestionada sobre el documento difundido por Campos. La presidenta rechazó que su agenda le permitiera acudir a cada una de las reuniones propuestas durante su estancia en Chihuahua.

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Aun así, confirmó que tendría un encuentro con la gobernadora. La reunión sería breve y ocurriría en el aeropuerto, sin que se precisara la duración ni los asuntos específicos que ambas mandatarias abordarían en ese momento.

La postura de Sheinbaum dejó fuera la posibilidad de que acompañara a Campos en la Mesa Estatal de Seguridad en Ciudad Juárez. Tampoco confirmó una reunión exclusiva para revisar el estado de las presas, el agua disponible y las obligaciones del Tratado de Aguas de 1944.

La solicitud de la gobernadora se produjo meses después de un operativo realizado en abril en la sierra de Chihuahua para desmantelar un laboratorio de narcotráfico. Tras esa acción murieron en un accidente dos agentes estadounidenses identificados como integrantes de la CIA y dos funcionarios estatales.

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La FGR abrió investigaciones por la participación de los agentes extranjeros y por posibles delitos contra la seguridad nacional. La indagatoria se centró en determinar las circunstancias en que los estadounidenses participaron en el operativo dentro del territorio chihuahuense.

En mayo, la FGR citó a Campos como testigo. La gobernadora entregó un escrito, rechazó ser entrevistada y sostuvo que desconocía la presencia de los estadounidenses en la operación desarrollada en la sierra de Chihuahua.