Quién es Panter Bélico, el cantante amenazado por el CJNG que cantó a “El Mencho”, “El Chapo” y “El Mayo” en un evento oficial en Chiapas

(Instagram @panterbelico)

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Un cantante nacido en Estados Unidos, criado en Culiacán y apodado Panter Bélico por vestir siempre de negro llegó al escenario del Grito de Independencia de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la noche del 15 de septiembre de 2026 con un repertorio que nadie esperaba en un evento oficial: corridos dedicados a Nemesio Oseguera Cervantes, Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García. La multitud no guardó silencio: los coreó de principio a fin.

Su nombre real es Arturo González López, nació en 2002 en el seno de una familia sinaloense y creció en Culiacán, donde aprendió a tocar el acordeón por cuenta propia desde la infancia. Sus compañeros del CBTIS 224 le pusieron el apodo en la preparatoria, cuando lo veían llegar siempre de negro con el instrumento al hombro.

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Desde esos pasillos escolares hasta el escenario frente al Museo de San Cristóbal, González López construyó una carrera sobre los corridos sinaloenses que aprendió a cantar antes de cumplir 20 años. El ayuntamiento municipal lo contrató para la noche patria más importante del año sin prever —o sin importarle— lo que iba a cantar.

Panter Bélico se formó tocando en marisquerías de Culiacán antes de unirse a Grupo Arriesgado

Antes de pisar un escenario de verdad, Arturo González López tocaba el acordeón en marisquerías de Culiacán para ganarse la propina junto a bandas y grupos norteños. Sin embargo, la pandemia de 2020 cambió ese rumbo al integrarse a Grupo Arriesgado, agrupación con la que grabó sus primeros éxitos: “Enloquecido”, “El Fugitivo” y “Los Mitotes”.

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(Captura de pantalla)

Sus influencias declaradas van de Chalino Sánchez a Los Canelos de Durango y Los Alegres del Barranco. Esa raíz sinaloense, combinada con una forma cruda de narrar historias, lo posicionó como una de las voces del corrido bélico más escuchadas en plataformas digitales de México.

Durante su etapa con Grupo Arriesgado, González también acumuló colaboraciones con Grupo Firme, Codiciado y Los Titanes de Durango. La agrupación lo llevó a escenarios de todo el país y lo colocó entre los artistas jóvenes más sonados del regional mexicano.

La amenaza del CJNG en Tijuana en febrero de 2023 fracturó a Grupo Arriesgado

El rumbo de su carrera cambió el 11 de febrero de 2023, cuando Grupo Arriesgado asistió a una firma de autógrafos en Plaza Paseo 2000, en Tijuana para un concierto en el Estadio Chevron. Durante el encuentro con fanáticos, una persona detonó un arma de fuego hacia donde estaba el público y la firma se canceló de inmediato.

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Más tarde, la madrugada del 12 de febrero apareció una narcomanta firmada por el CJNG con una amenaza directa contra González. El mensaje advertía que no podía actuar en Baja California y decía: “Tienes las horas contadas para irte de Tijuana”.

(Instagram @panterbelico/@grupoarriesgadooficial)

Mientras los demás integrantes del grupo regresaron a Sinaloa, González decidió permanecer en Tijuana con la intención de realizar el concierto. La decisión generó una ruptura interna que, según la periodista Jaqueline Martínez, conocida como Chamonic, derivó en roces graves entre los miembros de la agrupación.

En su cuenta de Instagram, González publicó un video en el que arremetió contra sus compañeros. “Si son compañeros, si son amigos y lo dejan solo a uno, pa’ mí valen verg*”, sentenció ante la cámara.

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En abril de 2023, González confirmó su salida de Grupo Arriesgado mediante otro video en Instagram. Aclaró que no participaría en los conciertos programados y que continuaría su carrera en solitario bajo el nombre artístico Panter Bélico, con el que ya preparaba su marca desde semanas antes.

La carrera solista de Panter Bélico acumuló multas, un posible veto de visa y cinco álbumes de estudio

Ese mismo año lanzó de forma simultánea sus dos primeros álbumes solistas: Punto y Aparte y De Buena Cepa. Le siguieron El Mexicano y La Amanecida En Vivo Desde “El Carrizal” en 2024, Corazón Errante en 2024 y Travesía en 2025.

(Facebook/palenquedeculiacan)

En septiembre de 2023, el municipio de Chihuahua le impuso una multa a él y a Grupo Arriesgado por interpretar canciones con apología del delito en el Palenque de Santa Rita. El entonces alcalde, Marco Bonilla, confirmó que se garantizó una fianza de más de 600.000 pesos.

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En abril de 2025, la periodista Anabel Hernández informó que Panter Bélico habría sido uno de los artistas a quienes Estados Unidos negó la visa de trabajo tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El cantante no se pronunció públicamente sobre ese señalamiento.

El 15 de septiembre de 2026, el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas lo incluyó en su Grito oficial

La presentación de Panter Bélico en San Cristóbal de Las Casas se realizó frente al Museo de San Cristóbal (Musac), minutos después de que la presidenta municipal, Fabiola Ricci, encabezara la ceremonia cívica y diera el Grito de Independencia. La cuenta oficial de Facebook “San Cristóbal de Las Casas H. Ayuntamiento 2024-2027” publicó imágenes de la actuación como parte de la cobertura institucional del evento.

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El repertorio de esa noche incluyó cuatro corridos: “El primero”, que describe la cadena de mando del CJNG y señala que “nada procede si no ordena antes Nemesio Rubén Oseguera Cervantes”; “El dueño del palenque”, que retoma la figura de El Mencho desde el control de peleas de gallos y fiestas patronales; “La 701”, que narra la vida de El Chapo Guzmán tras su extradición a Estados Unidos en 2017 y nombra a sus hijos y a Rafael Caro Quintero; e “Ismael”, dedicada a El Mayo Zambada, que incluye la frase “la traición, tres metros bajo la tierra”.

El cantante interpretó temas que aluden a "El Mencho", "El Chapo" y "El Mayo" Zambada durante el Grito de Independencia en San Cristóbal de Las Casas. (Facebook/Captura de pantalla)

El público cantó junto al artista las letras de los cuatro temas. Los videos del concierto se viralizaron en TikTok horas después de que concluyó la ceremonia.

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Chiapas no tiene prohibición de narcocorridos y las autoridades municipales no se pronunciaron

A diferencia de 10 estados del país —Jalisco, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes, Chihuahua, Baja California, Guanajuato, Quintana Roo, Querétaro y el Estado de México—, Chiapas no cuenta con una prohibición vigente sobre la interpretación de narcocorridos en espacios públicos. Esa ausencia legal habilitó la presentación sin que mediara ninguna sanción antes del evento.

Chiapas es, además, una de las entidades donde se ha documentado disputa territorial entre células del CJNG y del Cártel de Sinaloa. Los corridos que Panter Bélico interpretó esa noche aluden precisamente a las dos organizaciones con presencia en la entidad.

Hasta el 18 de septiembre de 2026, las autoridades municipales de San Cristóbal de Las Casas no se pronunciaron sobre el contenido de las canciones interpretadas en el evento patrio. Protección Civil municipal informó únicamente que la jornada registró saldo blanco tras la aplicación de operativos preventivos.

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