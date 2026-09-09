Tomar café en ayunas: el hábito matutino que podría alterar tu glucosa y no debes ignorar

Efectos del consumo de café sobre los niveles de glucosa en el organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El café en ayunas puede alterar la respuesta del organismo a la glucosa que llega con el desayuno, en especial cuando contiene una dosis alta de cafeína o si la persona tiene prediabetes, diabetes tipo 2, diabetes gestacional o resistencia a la insulina.

El efecto no convierte al café en una bebida perjudicial por sí misma. La evidencia disponible diferencia entre los cambios metabólicos inmediatos causados por la cafeína y la asociación entre el consumo habitual de café y un menor riesgo de diabetes tipo 2.

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Tomar café antes de comer puede favorecer una respuesta de glucosa más alta después del desayuno. Para las personas con alteraciones glucémicas, retrasar la bebida hasta después de ingerir alimentos puede ser una medida razonable, siempre con seguimiento individual.

La glucosa aumenta de forma natural durante las primeras horas del día

Al despertar, el cuerpo no se encuentra en reposo metabólico. Durante las primeras horas de la mañana libera hormonas que ayudan a disponer de energía para comenzar la actividad diaria.

Entre ellas se encuentra el cortisol, junto con la hormona del crecimiento y las catecolaminas. Estas sustancias pueden favorecer un aumento natural de la glucosa en sangre.

El proceso suele denominarse fenómeno del amanecer. En personas con diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina, esa elevación puede prolongarse porque el organismo tiene más dificultades para compensarla mediante la acción de la insulina.

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La cafeína puede sumarse a esa respuesta. Su consumo temprano activa el sistema nervioso simpático y puede reducir temporalmente la capacidad de los tejidos para utilizar glucosa de forma eficiente.

Mayo Clinic advierte que la cafeína puede modificar la forma en que el organismo usa la insulina en algunas personas con diabetes. La institución indica que una ingesta cercana a 200 mg puede ocasionar cambios en la glucosa, aunque la reacción varía de una persona a otra.

Algunas personas no observan variaciones relevantes después de tomar café negro. Otras pueden registrar valores más elevados, sobre todo cuando lo consumen antes del desayuno o junto con una comida rica en carbohidratos.

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Al despertar, el cuerpo no se encuentra en reposo metabólico. Durante las primeras horas de la mañana libera hormonas que ayudan a disponer de energía para comenzar la actividad diaria. (Imagen ilustrativa Infobae)

La cafeína puede afectar la respuesta de la glucosa después de comer

Los ensayos metabólicos no muestran de manera uniforme que el café eleve la glucosa antes de desayunar. El cambio más consistente aparece después de consumir una carga de glucosa o una comida con carbohidratos.

Las investigaciones publicadas en Diabetes Care han documentado que la cafeína puede disminuir de forma aguda la sensibilidad a la insulina. Uno de esos estudios observó una reducción cercana a 15% en adultos sanos.

Cuando la sensibilidad a la insulina disminuye, el músculo y otros tejidos captan menos glucosa de la sangre. Como resultado, la glucemia puede permanecer elevada durante más tiempo después de comer.

El páncreas puede responder con una liberación mayor de insulina. Esta compensación no siempre evita que se produzca un aumento de glucosa, particularmente en quienes ya tienen resistencia a la insulina.

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Los estudios también identificaron aumentos de catecolaminas y ácidos grasos libres tras el consumo de cafeína. Ambos factores pueden contribuir a una menor eficacia temporal de la insulina.

Una revisión sistemática sobre café y metabolismo de la glucosa indicó que, en estudios de corto plazo, el café con cafeína elevó la respuesta glucémica posterior a una carga de carbohidratos frente al café descafeinado o al agua.

El momento del consumo adquiere relevancia por ese motivo. Si una persona bebe café fuerte apenas se levanta y luego desayuna, la cafeína ya puede estar activa cuando el organismo debe procesar la glucosa de la primera comida del día.

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Un ensayo registró hasta 50% más de respuesta glucémica tras café y mal descanso

Un ensayo aleatorizado publicado en The British Journal of Nutrition evaluó cómo influían una noche de sueño interrumpido y el consumo de café negro con cafeína antes de una prueba de tolerancia a la glucosa.

El estudio incluyó a 29 adultos jóvenes sanos. Los participantes atravesaron tres condiciones: una noche de sueño habitual, una noche con interrupciones cada hora y una noche fragmentada seguida de café antes de la prueba matutina.

El sueño interrumpido, por sí solo, no produjo una alteración relevante de la tolerancia a la glucosa a la mañana siguiente. El cambio apareció en la condición que incluyó café con cafeína después de la noche de descanso alterado.

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En ese escenario, el área bajo la curva de glucosa fue aproximadamente 50% mayor que tras una noche de sueño fragmentado sin café. También aumentaron los valores máximos de glucosa e insulina posteriores a la ingesta.

Los investigadores utilizaron una bebida con alrededor de 300 mg de cafeína, tomada media hora antes de la prueba oral de glucosa. El resultado describe una situación experimental concreta y no permite anticipar una reacción idéntica en toda la población.

El trabajo no midió hormonas como el cortisol. Por eso, no atribuye el resultado a un único mecanismo, aunque se ajusta a la evidencia que relaciona la cafeína con una menor sensibilidad a la insulina en el corto plazo.

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El dato aporta una advertencia práctica. Después de una mala noche de sueño, una bebida fuerte con cafeína tomada antes del desayuno puede favorecer una respuesta de glucosa más alta tras la primera comida.

Una noche de sueño interrumpido no alteró por sí sola la tolerancia a la glucosa, pero beber café con cafeína antes de la ingesta elevó cerca de 50% la respuesta glucémica e incrementó los picos de insulina. (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

La diabetes tipo 2 exige mayor atención a la cantidad y al horario

Las personas con diabetes tipo 2 parten de una sensibilidad reducida a la insulina. Por esa razón, los efectos agudos de la cafeína pueden tener mayor impacto sobre la glucosa después de las comidas.

Una revisión de ensayos clínicos sobre café, cafeína y control glucémico señaló que, en diabetes tipo 2, la cafeína ingerida antes de una carga de glucosa elevó la respuesta posterior entre 16% y 28%.

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La misma revisión observó disminuciones de la sensibilidad a la insulina de entre 14% y 37%. Los hallazgos no indican que una taza ocasional de café cause por sí sola una complicación, pero muestran que puede dificultar el manejo de la glucosa en algunos pacientes.

La evidencia también incluye datos sobre diabetes gestacional. En este grupo, una dosis cercana a 200 mg de cafeína antes de una prueba de tolerancia a la glucosa se asoció con una menor sensibilidad a la insulina y una respuesta glucémica más alta.

El control de la glucosa durante el embarazo requiere especial atención. Las mujeres con diabetes gestacional deben evaluar su consumo de cafeína con el equipo médico que acompaña el embarazo.

Mayo Clinic aconseja que las personas con diabetes observen su respuesta a las bebidas con cafeína. Si aparecen elevaciones repetidas de glucosa, resulta conveniente revisar la cantidad, el tipo de café y el momento en que se consume.

Un cambio de horario puede ser suficiente en algunos casos. Tomar el café después de desayunar, reducir su concentración o elegir una porción menor son alternativas que pueden evaluarse según los registros personales de glucemia.

El azúcar añadido puede modificar el efecto metabólico de la bebida

El café negro aporta muy pocos carbohidratos. La situación cambia cuando se agregan azúcar, siropes, leche condensada, coberturas o cremas endulzadas.

Las bebidas azucaradas se relacionan con un mayor riesgo de diabetes tipo 2. Un café convertido en una bebida con alto contenido de azúcar puede sumar una carga glucémica que no está presente en su versión simple.

El Instituto Nacional de Salud Pública de México considera aceptable el consumo moderado de café en personas sanas. El organismo también recomienda evitar preparaciones con exceso de azúcar.

La institución plantea que el café filtrado puede ser preferible frente a los métodos hervidos sin filtro. El filtrado retiene parte de los compuestos grasos del café que pueden elevar el colesterol.

La cantidad de cafeína depende de la preparación y del tamaño de la taza. Una porción de 150 ml de café filtrado puede aportar alrededor de 115 mg, por lo que varias tazas o una bebida muy concentrada pueden acercar rápidamente la ingesta diaria a niveles altos.

Mayo Clinic aconseja que las personas con diabetes observen su respuesta a las bebidas con cafeína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las palpitaciones después del café pueden reflejar sensibilidad a la cafeína

Las palpitaciones son la percepción de los propios latidos cardíacos. Pueden sentirse como aceleración, golpes fuertes en el pecho, ritmo irregular o una sensación de aleteo.

Después de tomar café, pueden relacionarse con el efecto estimulante de la cafeína. La respuesta puede ser más probable si se consumen grandes cantidades, si la bebida es concentrada o si se ingiere con el estómago vacío.

La falta de sueño, el estrés, la ansiedad y el uso de otros estimulantes pueden favorecer este síntoma. También hay personas con una sensibilidad mayor a la cafeína, incluso con cantidades moderadas.

El Instituto Nacional de Salud Pública de México incluye la taquicardia, el nerviosismo, el temblor, el insomnio, las náuseas y la irritabilidad entre los posibles efectos de un consumo elevado de cafeína.

Sentir palpitaciones después de una taza de café no permite establecer un diagnóstico. Puede ser una reacción transitoria, pero también requiere considerar antecedentes cardiovasculares, medicamentos y otros síntomas que pudieran estar presentes.

Conviene consultar con un médico si las palpitaciones se repiten con frecuencia, aparecen con pequeñas cantidades de café, se prolongan o afectan la vida cotidiana. Las personas que toman medicamentos también deberían valorar posibles interacciones con la cafeína.

La atención médica debe ser inmediata si el síntoma se acompaña de dolor en el pecho, falta de aire, desmayo o una sensación persistente de ritmo cardíaco irregular.

El café filtrado puede ser preferible frente a los métodos hervidos sin filtro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desayunar antes de beber café puede ser una alternativa útil

Una taza moderada de café negro en ayunas no implica necesariamente un problema metabólico en una persona sana. Aun así, quienes desean reducir la posibilidad de picos de glucosa pueden modificar el orden de su rutina.

Una opción consiste en comer primero y tomar el café después. Un desayuno que incluya proteínas y fibra puede ayudar a evitar que la cafeína actúe como primera ingesta del día.

Los huevos, el yogur natural, la avena, los frutos secos y el pan integral son ejemplos de alimentos que pueden formar parte de un desayuno, de acuerdo con las necesidades nutricionales y las preferencias personales.

En quienes tienen prediabetes, diabetes tipo 2 o diabetes gestacional, el seguimiento de la glucosa antes y después del café puede aportar información útil. Los registros permiten detectar patrones y discutirlos con un profesional de salud.

El café puede integrarse a una alimentación saludable. La clave no depende solo de la bebida: también influyen la cantidad de cafeína, el descanso, el contenido de azúcar, la composición del desayuno y la respuesta metabólica de cada persona.