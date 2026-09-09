México

Calendario Mujeres Bienestar: letras que reciben el pago del 9 al 15 de septiembre

Este mes se estarán entregando lo pagos del periodo de Septiembre-Octubre 2026

Una mujer de cabello canoso frente a un cajero automático del Banco del Bienestar con la frase Pensión Mujeres Bienestar en pantalla.
Una usuaria consulta el cobro del programa Pensión Mujeres Bienestar en un cajero automático del Banco del Bienestar en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Pensión Mujeres Bienestar es un programa federal dirigido a mujeres mexicanas de 60 a 64 años que viven en el país. Entrega un apoyo económico bimestral mediante la Tarjeta del Bienestar.

Actualmente, el monto es de 3,100 pesos cada dos meses y no exige cotizaciones previas ni estar afiliada al IMSS o al ISSSTE.

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Debido a que el pago se realiza de manera bimestral este mes se encuentra un periodo de pagos que corresponde al bimestre septiembre-octubre del 2026.

Este lunes 7 de septiembre comenzó la segunda semana de pagos y aquí te actualizamos como va la entrega de los apoyos desde el día de hoy y hasta el próximo 15 de septiembre antes del día feriado del 16.

Mujer joven sonriendo con gafas de sol, sosteniendo dos documentos del Gobierno de México y Banco del Bienestar, con la mano derecha levantada.
Una mujer joven con gafas de sol sobre su cabeza sonríe mientras muestra documentos del Gobierno de México y el Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Letras que reciben el pago del 9 al 15 de septiembre

Las fechas de cobro para las letras que reciben su pago del 9 al 15 de septiembre son G,H,I,J,K,L Y M

  • G: miércoles 9
  • H, I, J, K: jueves 10
  • L: viernes 11
  • M: lunes 14 y martes 15

Calendario completo del mes de septiembre para las Mujeres del Bienestar

  • A: martes 1
  • B: miércoles 2
  • C: jueves 3 y viernes 4
  • D, E, F: lunes 7
  • G: martes 8 y miércoles 9
  • H, I, J, K: jueves 10
  • L: viernes 11
  • M: lunes 14 y martes 15
  • N, Ñ, O: jueves 17
  • P, Q: viernes 18
  • R: lunes 21 y martes 22
  • S: miércoles 23
  • T, U, V: jueves 24
  • W, X, Y, Z: viernes 25
Los pagos de las Pensiones del Bienestar se comenzarán a distribuir a partir del 1 de septiembre-octubre (Gobierno de México)
Los pagos de las Pensiones del Bienestar se comenzarán a distribuir a partir del 1 de septiembre-octubre (Gobierno de México)

Cómo saber si ya cayo el pago de mi Pensión Mujeres del Bienestar

Puedes revisar si ya cayó el depósito de estas formas:

  1. Llama al Banco del Bienestar: marca al 800 900 2000, elige la opción 1 e ingresa los 16 números de tu tarjeta. Ahí puedes consultar el saldo sin salir de casa.
  2. Usa la app Banco del Bienestar Móvil: registra tu tarjeta y revisa el saldo y los movimientos desde tu celular.
  3. Consulta un cajero del Banco del Bienestar: inserta tu tarjeta, escribe tu NIP y selecciona “Consulta de saldo”. También puedes pedir un comprobante.
  4. Acude a una sucursal del Banco del Bienestar: pueden ayudarte a consultar el saldo y movimientos de la cuenta.

Este pago de septiembre-octubre de 2026 se deposita de forma escalonada, según la primera letra de tu apellido, entre el 1 y el 25 de septiembre. No es necesario retirar el dinero el mismo día: permanece seguro en la tarjeta.

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Para solicitarla, se requiere acudir a un Módulo de Bienestar durante los periodos de registro que anuncie la Secretaría de Bienestar. Por lo general, piden:

  • Acta de nacimiento
  • Identificación oficial vigente
  • CURP reciente
  • Comprobante de domicilio de no más de seis meses
  • Número de teléfono de contacto

Cuando la beneficiaria cumple 65 años, pasa a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

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Qué hacer sino recibir mi Pensión de Mujeres del Bienestar

Si no recibes tu Pensión Mujeres Bienestar, sigue estos pasos:

  1. Revisa el saldo de tu Tarjeta del Bienestar. Los depósitos se realizan de manera escalonada. Puedes consultarlo en un cajero o sucursal del Banco del Bienestar, en la app Banco del Bienestar Móvil o por teléfono.
  2. Verifica que ya te hayan entregado tu tarjeta. Si te registraste recientemente y no la tienes, espera el mensaje SMS de Bienestar con la fecha y sede de entrega. También puedes acudir al módulo con tu comprobante de registro e identificación oficial.
  3. Comunícate a la Línea de Bienestar: 800 639 4264. Ten a la mano tu CURP, identificación y, si la tienes, tu tarjeta. Pide que revisen el estado de tu incorporación y de tu pago.
  4. Acude al Módulo de Bienestar más cercano si el depósito ya debía aparecer y la línea no resuelve el caso. Lleva identificación oficial, CURP reciente, comprobante de domicilio, comprobante de registro y la tarjeta.
  5. Reporta una tarjeta extraviada o robada al Banco del Bienestar de inmediato. Evita compartir tu NIP, los 16 dígitos de la tarjeta o códigos que lleguen por SMS con cualquier persona.

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