Calendario Mujeres Bienestar: letras que reciben el pago del 9 al 15 de septiembre

Una usuaria consulta el cobro del programa Pensión Mujeres Bienestar en un cajero automático del Banco del Bienestar en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Pensión Mujeres Bienestar es un programa federal dirigido a mujeres mexicanas de 60 a 64 años que viven en el país. Entrega un apoyo económico bimestral mediante la Tarjeta del Bienestar.

Actualmente, el monto es de 3,100 pesos cada dos meses y no exige cotizaciones previas ni estar afiliada al IMSS o al ISSSTE.

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Debido a que el pago se realiza de manera bimestral este mes se encuentra un periodo de pagos que corresponde al bimestre septiembre-octubre del 2026.

Este lunes 7 de septiembre comenzó la segunda semana de pagos y aquí te actualizamos como va la entrega de los apoyos desde el día de hoy y hasta el próximo 15 de septiembre antes del día feriado del 16.

Una mujer joven con gafas de sol sobre su cabeza sonríe mientras muestra documentos del Gobierno de México y el Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Letras que reciben el pago del 9 al 15 de septiembre

Las fechas de cobro para las letras que reciben su pago del 9 al 15 de septiembre son G,H,I,J,K,L Y M

G: miércoles 9

H, I, J, K: jueves 10

L: viernes 11

M: lunes 14 y martes 15

Calendario completo del mes de septiembre para las Mujeres del Bienestar

A: martes 1

B: miércoles 2

C: jueves 3 y viernes 4

D, E, F: lunes 7

G: martes 8 y miércoles 9

H, I, J, K: jueves 10

L: viernes 11

M: lunes 14 y martes 15

N, Ñ, O: jueves 17

P, Q: viernes 18

R: lunes 21 y martes 22

S: miércoles 23

T, U, V: jueves 24

W, X, Y, Z: viernes 25

Los pagos de las Pensiones del Bienestar se comenzarán a distribuir a partir del 1 de septiembre-octubre (Gobierno de México)

Cómo saber si ya cayo el pago de mi Pensión Mujeres del Bienestar

Puedes revisar si ya cayó el depósito de estas formas:

Llama al Banco del Bienestar: marca al 800 900 2000, elige la opción 1 e ingresa los 16 números de tu tarjeta. Ahí puedes consultar el saldo sin salir de casa. Usa la app Banco del Bienestar Móvil: registra tu tarjeta y revisa el saldo y los movimientos desde tu celular. Consulta un cajero del Banco del Bienestar: inserta tu tarjeta, escribe tu NIP y selecciona “Consulta de saldo”. También puedes pedir un comprobante. Acude a una sucursal del Banco del Bienestar: pueden ayudarte a consultar el saldo y movimientos de la cuenta.

Este pago de septiembre-octubre de 2026 se deposita de forma escalonada, según la primera letra de tu apellido, entre el 1 y el 25 de septiembre. No es necesario retirar el dinero el mismo día: permanece seguro en la tarjeta.

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Para solicitarla, se requiere acudir a un Módulo de Bienestar durante los periodos de registro que anuncie la Secretaría de Bienestar. Por lo general, piden:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP reciente

Comprobante de domicilio de no más de seis meses

Número de teléfono de contacto

Cuando la beneficiaria cumple 65 años, pasa a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Qué hacer sino recibir mi Pensión de Mujeres del Bienestar

Si no recibes tu Pensión Mujeres Bienestar, sigue estos pasos:

Revisa el saldo de tu Tarjeta del Bienestar. Los depósitos se realizan de manera escalonada. Puedes consultarlo en un cajero o sucursal del Banco del Bienestar, en la app Banco del Bienestar Móvil o por teléfono. Verifica que ya te hayan entregado tu tarjeta. Si te registraste recientemente y no la tienes, espera el mensaje SMS de Bienestar con la fecha y sede de entrega. También puedes acudir al módulo con tu comprobante de registro e identificación oficial. Comunícate a la Línea de Bienestar: 800 639 4264. Ten a la mano tu CURP, identificación y, si la tienes, tu tarjeta. Pide que revisen el estado de tu incorporación y de tu pago. Acude al Módulo de Bienestar más cercano si el depósito ya debía aparecer y la línea no resuelve el caso. Lleva identificación oficial, CURP reciente, comprobante de domicilio, comprobante de registro y la tarjeta. Reporta una tarjeta extraviada o robada al Banco del Bienestar de inmediato. Evita compartir tu NIP, los 16 dígitos de la tarjeta o códigos que lleguen por SMS con cualquier persona.