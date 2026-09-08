El error al tomar café que puede elevar tu colesterol

Relación entre la preparación de café sin filtro y el aumento del colesterol LDL. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El café sin filtrar puede elevar el colesterol LDL cuando se consume de forma habitual, según la evidencia revisada por la American Heart Association (AHA) y otras instituciones sanitarias.

El problema afecta sobre todo a quienes preparan café de prensa francesa, turco, griego o hervido sin papel, porque esos métodos dejan pasar cafestol, un compuesto presente en los aceites del grano.

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El cambio puede hacerse desde ahora: elegir café filtrado con papel o instantáneo reduce de forma marcada la exposición al cafestol.

La razón no es la cafeína, sino la diferencia entre retener o dejar pasar los aceites y partículas finas del café durante la preparación.

La AHA, la Harvard T.H. Chan School of Public Health y la Cleveland Clinic coinciden en que la preparación importa para el colesterol.

La American Heart Association vinculó el café sin filtrar con un aumento del LDL en 2026

La declaración científica difundida por la American Heart Association en 2026 revisó la relación entre cafeína, café y salud cardiovascular.

Su conclusión sobre los lípidos fue precisa: la cafeína no muestra una relación clara con el colesterol sanguíneo, mientras que el café sin filtrar sí puede aumentar el LDL.

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La institución atribuyó ese efecto al cafestol, un diterpeno que se concentra en los aceites del café. El compuesto puede estar presente tanto en las preparaciones con cafeína como en las descafeinadas si no se emplea un filtro de papel.

La AHA incluyó entre las preparaciones que pueden contener cafestol al espresso, la prensa francesa, el café turco y el café hervido.

Elegir café filtrado con papel o instantáneo reduce de forma marcada la exposición al cafestol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, el café filtrado con papel y el instantáneo aportan cantidades mucho menores de estos compuestos.

La entidad señaló que hasta unos 400 mg diarios de cafeína pueden ser seguros para la mayoría de los adultos sanos.

Esa referencia equivale, de forma aproximada, a entre tres y cinco tazas de café filtrado, aunque las necesidades y la tolerancia varían según cada persona.

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La recomendación no implica que todos deban abandonar el café. La advertencia se dirige a quienes tienen colesterol elevado, antecedentes cardiovasculares o un consumo frecuente de preparaciones que conservan los aceites del grano.

La AHA también diferenció el café tradicional de las bebidas energéticas y los productos de cafeína concentrada.

Estas últimas pueden aportar dosis muy superiores de estimulantes y, en algunos casos, azúcares añadidos que plantean otros riesgos para la presión arterial y el ritmo cardíaco.

Los ensayos clínicos identificaron al cafestol como el compuesto que modifica el colesterol

El cafestol y el kahweol son sustancias naturales presentes en el aceite del café. Ambos pertenecen al grupo de los diterpenos, aunque los estudios citados por las instituciones sanitarias señalan al cafestol como el principal responsable del aumento de colesterol.

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Los ensayos clínicos controlados mostraron que este compuesto eleva el colesterol total y el LDL de forma relacionada con la dosis.

No se trata de una asociación observada solo en grandes poblaciones, sino de un efecto medido en personas que recibieron cantidades definidas de cafestol.

Una investigación publicada en American Journal of Clinical Nutrition observó que el cafestol aislado elevó el LDL en alrededor de 22 mg/dL.

El estudio también registró cambios en triglicéridos y en una enzima hepática, lo que apuntó a una modificación más amplia del metabolismo de las grasas.

Otra prueba clínica examinó las partículas finas de café molido, que son ricas en aceites.

El consumo diario de esa fracción durante tres semanas se asoció con un incremento del colesterol frente al grupo de comparación.

Estos resultados ayudan a explicar por qué el filtro de papel tiene un papel decisivo. El material retiene gotas microscópicas de aceite y partículas que contienen cafestol, mientras deja pasar la cafeína y buena parte de los compuestos solubles del café.

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La Harvard T.H. Chan School of Public Health ha destacado que los aceites del café pueden elevar el LDL cuando llegan a la taza sin filtrarse.

Su orientación práctica se centra en no considerar equivalentes todas las técnicas de preparación.

El efecto no depende de que el café sea intenso, oscuro, de origen especial o descafeinado. La variable mejor establecida es la presencia de filtrado de papel, que reduce de forma sustancial la cantidad de diterpenos en la bebida final.

El uso de filtro de papel en el café evita el aumento de colesterol LDL causado por el cafestol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harvard Health y la Cleveland Clinic recomiendan diferenciar las tazas según el método

Harvard Health ha advertido que el café de prensa francesa es una de las preparaciones que puede aportar más diterpenos.

La institución aconseja a quienes lo consumen con frecuencia que revisen sus niveles de colesterol y consideren la cantidad diaria.

Su análisis indica que los efectos se vuelven más relevantes con consumos altos de café sin filtrar. La recomendación de moderación cobra especial importancia para personas que toman varias tazas al día y ya tienen un LDL por encima de los valores aconsejables.

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La Cleveland Clinic ofrece una lectura complementaria: los granos de café no contienen colesterol y, para muchas personas, el impacto de una ingesta moderada no será el principal factor que determina su perfil lipídico.

Aun así, reconoce que el espresso, el café turco y la prensa francesa pueden asociarse con aumentos del LDL.

Esta precisión evita dos errores opuestos. Una taza ocasional de café sin filtrar no equivale a un riesgo inmediato, pero ignorar el método de preparación puede dificultar el control del colesterol en quienes mantienen el hábito durante meses o años.

El peso real de este factor depende del contexto. Una persona con dieta rica en grasas saturadas, sedentarismo, hipertensión, diabetes o antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular puede tener menos margen para sumar un elemento que eleve el LDL.

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La Cleveland Clinic recuerda que dejar de tomar café no necesariamente producirá una gran disminución del colesterol en todos los casos.

Para muchos consumidores, el ajuste más razonable es cambiar la técnica de preparación sin renunciar por completo a la bebida.

El café filtrado permite mantener el ritual cotidiano y la cafeína, si se desea, con una menor presencia de cafestol.

Esa alternativa resulta especialmente útil cuando el objetivo es reducir factores modificables que contribuyen al colesterol elevado.

Harvard Health ha advertido que el café de prensa francesa es una de las preparaciones que puede aportar más diterpenos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El filtro de papel es la medida práctica para reducir la exposición al cafestol

La decisión más sencilla para quienes toman café todos los días es optar por sistemas con filtro de papel.

Las cafeteras de goteo y las preparaciones tipo americano suelen ajustarse a esta recomendación cuando emplean filtros desechables de papel.

El café instantáneo también se considera una alternativa con cantidades bajas de cafestol. Esto no significa que sea obligatorio reemplazar todas las formas de café, sino que puede servir para reducir la exposición en personas que buscan controlar su LDL.

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La prensa francesa utiliza una malla metálica que retiene parte del café molido, pero no bloquea de forma suficiente los aceites.

El café turco, el griego y el hervido dejan aún más contacto entre el agua y las partículas finas, por lo que concentran diterpenos.

El espresso y la cafetera moka se ubican en una zona intermedia. No emplean papel y permiten el paso de aceites, aunque las porciones suelen ser menores que en una taza grande de café hervido o de prensa francesa.

Quienes prefieran esas preparaciones pueden valorar la frecuencia y el número de tazas. Para una persona con colesterol alto, sustituir parte del consumo por café filtrado puede ser una medida razonable junto con el seguimiento clínico.

También conviene mirar lo que se añade a la taza. Jarabes, crema, mantequilla, leche entera y otros ingredientes pueden sumar azúcares, grasas saturadas y calorías, incluso si la bebida de base se preparó con filtro.

El café sin filtrar requiere más atención cuando forma parte de una rutina frecuente y el LDL ya representa una preocupación médica.