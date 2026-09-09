México

El PRI advierte que la validación del INE de las boletas “planchadas” podría dar paso a un “fraude electoral descarado”

El dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que la medida pone en riesgo los resultados de las elecciones de 2027

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que las boletas "planchadas", validadas por el INE, podrían permitir un fraude electoral, por lo que impugnarán la decisión ante el Tribunal Electoral. Crédito: X / @Radio_Formula
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Este miércoles, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que impugnarán, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de validar las boletas “planchadas” y sin doblez.

En conferencia de prensa, en la sede del Senado de la República, ‘Alito’ Moreno acusó que la medida –analizada y votada por el INE– podría dar paso a un fraude electoral “descarado y grotesco”, al tiempo que cuestionó cómo una boleta puede introducirse a la urna sin ser doblada.

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El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que las boletas "planchadas" pueden dar paso a un fraude electoral. Crédito: X/ @alitomorenoc
El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que las boletas "planchadas" pueden dar paso a un fraude electoral. Crédito: X/ @alitomorenoc

Líder del PRI cuestionó cómo introducir la boleta en la urna

En compañía de otros senadores priistas –incluido el coordinador de la bancada Manuel Añorve–, el líder del PRI consideró que es imposible que una boleta, por su tamaño, pueda ingresar a la urna sin la necesidad de ser doblada.

“Aquí se vota la jornada electoral (con una boleta). Ese es su voto. Ahí está. ¿Y cómo lo ingresan a la urna? Háganme ustedes el favor, que no ingresa a la urna. Pueden darle un doblez a la urna. No entra. Lo doblas en cuatro y ya entra el voto aquí. Puede votar cualquier compañero.

“Esto es lo que no podemos permitir. Dale la vuelta, pártelo en cuatro, que no puede entrar, y lo pueden corroborar lo que es. Entonces, ahí entra la urna y entonces, ¿qué se va a hacer? Díganme ustedes”, cuestionó ‘Alito’.

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Desde el Senado, el PRI advirtió sobre las consecuencias de la validación de las boletas "planchadas" por parte del INE. Crédito: X/ @alitomorenoc
Desde el Senado, el PRI advirtió sobre las consecuencias de la validación de las boletas "planchadas" por parte del INE. Crédito: X/ @alitomorenoc

‘Alito’ Moreno no descarta que intenten hacer “fraude” en las elecciones de 2027

Desde el punto de vista de Moreno Cárdenas, el hecho de que el INE avalara las boletas “planchadas” rumbo al proceso electoral de 2027, solo puede beneficiar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lo que sería sinónimo de “fraude”.

“Ahí está el fraude. Porque entonces díganme ustedes aquí, aquí están las boletas. Entonces estas boletas, estas boletas lo que van a querer acreditar es que los votos fueron a favor de Morena. Y entonces abren la urna con los pactos que tienen con los cárteles del crimen organizado, levantan a los representantes de casilla y es muy sencillo”, advirtió el también senador.

“Morena busca el relleno de la urna”: Moreno Cárdenas

Dado que los votos de los ciudadanos no podrán ingresar a la urna sin un doblez, Moreno Cárdenas alertó que las boletas “planchadas” podrían propiciar sufragios “planchados”, a favor del partido oficial, a través del relleno de urnas.

Ante esta situación, y sin ningún tapujo, ‘Alito’ Moreno lamentó lo que aprobó el órgano electoral, y lo calificó de un “descarado” fraude, que Morena, supuestamente, prevé llevar a cabo en la elección intermedia de 2027.

El INE responsabilizó al Tribunal Electoral por relajar las medidas para verificar las "boletas planchadas". Crédito: X/ @UnoNoticias
El INE responsabilizó al Tribunal Electoral por relajar las medidas para verificar las "boletas planchadas". Crédito: X/ @UnoNoticias

“Díganme ustedes qué diferencia va a haber entre votos electorales que están bien. ¿Ustedes creen que esto así son votos que va a votar el ciudadano si no entran en la urna? Son los votos planchados. Que alguien me demuestre aquí, alguien que me demuestre aquí cómo pueden entrar estos votos marcados a favor de Morena por la urna, por los ciudadanos. ¿Qué es lo que van a hacer? Es el relleno de la urna. Y esto lo aprobó el órgano electoral. Esto es un claro, abierto y descarado fraude que van a querer hacer en la elección para robarse la elección”, agregó.

¿Qué son las boletas “planchadas”?

Dado que el tema está generando diversas reacciones desde la semana pasada, entre expertos electorales, líderes partidistas y la sociedad civil, conviene precisar qué son las boletas “planchadas”.

Se trata de aquellas que aparecen dentro de las urnas sin las marcas de doblez que normalmente presentan las papeletas después de ser utilizadas por los ciudadanos.

El Tribunal Electoral deberá analizar la impugnación que haga el PRI contra la validación de las boletas "planchadas". Crédito: X/ @TEPJF_informa
El Tribunal Electoral deberá analizar la impugnación que haga el PRI contra la validación de las boletas "planchadas". Crédito: X/ @TEPJF_informa

El fenómeno fue identificado en procesos electorales recientes. De acuerdo con el propio INE, los primeros casos aparecieron en las elecciones de 2024 y también se detectaron durante la elección judicial de 2025.

Mientras la polémica continúa, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, adelantó que impugnarán ante el Tribunal Electoral la decisión del INE de validar las boletas “planchadas”.

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