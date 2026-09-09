A horas del arranque electoral, Guadalupe Taddei reorganiza el INE: Roberto Carlos Félix asume la Secretaría Ejecutiva

Cambio de última hora en el INE: Félix López toma la Secretaría Ejecutiva.

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La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, designó a Roberto Carlos Félix López como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del organismo, luego de la renuncia de Claudia Arlett Espino.

El nombramiento tiene efectos a partir de este 9 de septiembre de 2026, un día antes del inicio formal del proceso electoral 2026-2027. Félix López ocupaba hasta ahora la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE).

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De acuerdo con el INE, antes de concretar la designación se revisaron la trayectoria profesional y académica del funcionario, así como la documentación de su expediente.

El organismo determinó que cumple con los requisitos establecidos en la legislación y cuenta con los conocimientos y experiencia necesarios para asumir temporalmente las funciones de la Secretaría Ejecutiva.

Comunicado Oficial.

¿Quién es Roberto Carlos Félix López y qué experiencia tiene en el INE?

Félix López es licenciado en Derecho y tiene una especialidad en Derecho Internacional Privado por la Universidad de Hermosillo, A.C. También es doctor en Derecho por la Universidad de Baja California.

Su formación incluye además dos especializaciones cursadas en la Universidad de Castilla-La Mancha: una en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales, y otra en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución.

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Dentro del INE ha ocupado distintos cargos. Entre ellos se encuentran la Secretaría Técnica de la consejera presidenta, funciones en la Coordinación Estratégica del Instituto y la Jefatura de Oficina de la Secretaría Ejecutiva.

Roberto Carlos Félix López llega a la Secretaría Ejecutiva con amplia experiencia electoral.

Antes de asumir la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, también se desempeñó como encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Su trayectoria también incluye experiencia electoral en Sonora

La experiencia de Félix López no se limita a la estructura federal.

Entre noviembre de 2014 y marzo de 2020 fue secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora.

Su paso por organismos electorales locales se suma a los distintos cargos que ha desempeñado dentro del INE y fue uno de los elementos considerados para determinar que cuenta con experiencia suficiente para asumir las responsabilidades de la Secretaría Ejecutiva.

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Félix López suma experiencia en organismos electorales de Sonora a su trayectoria en el INE.

Entre los principales antecedentes que destacan en su trayectoria se encuentran:

Licenciatura en Derecho y doctorado en Derecho .

Especialidad en Derecho Internacional Privado .

Dos especializaciones en materia de justicia constitucional .

Cargos en distintas áreas de la estructura central del INE .

Experiencia como secretario ejecutivo del organismo electoral de Sonora entre 2014 y 2020.

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral antes de asumir el nuevo encargo.

María del Carmen Colín Martínez toma Organización Electoral

El movimiento en la Secretaría Ejecutiva también generó un cambio en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

Tras la salida de Félix López de esa área, Taddei Zavala designó a María del Carmen Colín Martínez como encargada de despacho.

María del Carmen Colín Martínez queda al frente de Organización Electoral del INE.

Colín Martínez se desempeñaba como directora de Planeación y Seguimiento de la propia Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

De acuerdo con la información proporcionada por el INE, cuenta con experiencia de varios años en distintos cargos dentro del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), actualmente INE.

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De esta manera, el organismo tendrá a Félix López como encargado de la Secretaría Ejecutiva y a Colín Martínez al frente de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

La salida de Claudia Arlett Espino ocurre antes del proceso electoral 2026-2027

El cambio en la Secretaría Ejecutiva se produce después de la renuncia de Claudia Arlett Espino, quien dejó el cargo por motivos de salud.

Claudia Arlett Espino deja la Secretaría Ejecutiva del INE por motivos de salud.

En su carta dirigida a Taddei Zavala, explicó que no contaba con las condiciones de salud que consideraba necesarias para enfrentar el proceso electoral federal que estaba por comenzar.

Espino había asumido formalmente la Secretaría Ejecutiva el 1 de diciembre de 2024, después de que el Consejo General aprobara su nombramiento el 28 de noviembre de ese año con 10 votos a favor y uno en contra.

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Su salida se concreta justo antes del inicio formal del proceso electoral 2026-2027, previsto para este 10 de septiembre.

En su comunicación, manifestó además su disposición para colaborar en la transición y evitar afectaciones en la operación del Instituto mientras se define a quien ocupará la titularidad del cargo.

Su renuncia se concretó a un día del inicio formal del proceso electoral 2026-2027. . Crédito: X/ @MartinFazMora

La Secretaría Ejecutiva tiene entre sus responsabilidades la representación legal del INE y la coordinación del trabajo de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.

El puesto requiere una dedicación permanente durante la organización de los procesos electorales.

Con el nombramiento de Roberto Carlos Félix López, Taddei realiza un nuevo ajuste en la estructura directiva del Instituto a unas horas del arranque formal del proceso electoral 2026-2027.

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Por ahora, Félix López asumirá las funciones como encargado de despacho, mientras María del Carmen Colín Martínez ocupará el mismo carácter en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.