México

Asesinan a agente de la Guardia Nacional en hotel de Mazatlán, foco de la violencia del Cártel de Sinaloa

El militar falleció junto a otro hombre cuando un grupo de personas armadas ingresaron y los atacaron a balazos

Integrante de la Guardia Nacional en una escena del crimen en Sinaloa. Crédito: @entreveredas
Elemento de la Guardia Nacional en una escena del crimen en Culiacán, Sinaloa. Crédito: @entreveredas
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Un elemento de la Guardia Nacional (GN) fue asesinado junto a un hombre cuando durante la madrugada de este miércoles cuando se encontraban en una habitación de un hotel en Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con reportes, la agresión se registró alrededor de las 03:00 horas en un hotel situado sobre la avenida Del Mar, en el fraccionamiento Palos Prietos, cuando hombres armados irrumpieron en el sitio y les dispararon en varias ocasiones.

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El elemento activo de la Guardia Nacional fue identificado como Alfredo “N”, mientras que su acompañante era José Antonio “N”, ambos de 23 años de edad, según informó Noroeste.

Tras los hechos, personal del establecimiento y otros huéspedes alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, quienes confirmaron a su arribo la muerte de los dos hombres.

Asesinato agente de la GN en Mazatlán
Este es el hotel donde fueron asesinados los dos hombres, uno agente de la Guardia Nacional. Foto: Luz Noticias

Reportes de Línea Directa indican que entre las pertenencias de las víctimas se halló una identificación que permitió establecer que Alfredo “N”, el agente de la GN, estaba comisionado en Oaxaca, aunque residía en Mazatlán.

Los responsables de la agresión armada huyeron del sitio tras cometer el doble homicidio, por lo que las autoridades comenzarán con las investigaciones para localizarlos.

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Mazatlán concentra la violencia por la disputa del Cártel de Sinaloa: cuenta con más de 7 mil militares permanentes

El ataque en el hotel se suma a un contexto de violencia creciente que golpea a Mazatlán desde el mes de julio. La zona turística comenzó a registrar un aumento en asesinatos y ataques armados que de manera previa no presentaba pese a la disputa de las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, la cual comenzó en septiembre de 2024.

En días pasados la entonces alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, informó que pese a la finalización de las vacaciones un total de 6 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se mantenían desplegados de manera permanente en el municipio.

Alcaldesa interina de Mazatlán
Foto: Facebook/ Gobierno Municipal de Mazatlán

Sin embargo, a su regreso como alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez explicó que son 7 mil 700 los elementos de seguridad desplegados en el municipio.

Con el objetivo de contener la violencia, también anunció la creación de un nuevo grupo de 55 agentes de reacción inmediata para la realización de recorridos preventivos y de respuesta en el puerto.

Estos refuerzos responden a un salto abrupto en los homicidios: de un promedio mensual de entre 5 y 9 casos, el municipio pasó a registrar cerca de 36 en julio, cifra que casi se duplicó en agosto, con 61 homicidios dolosos (dos por día en promedio) y 12 feminicidios, según datos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) citados por Noroeste.

La escalada comenzó en los meses recientes debido a que la disputa del Cártel de Sinaloa se trasladó al sur del estado, con Mazatlán y Escuinapa como los municipios más golpeados. En toda la entidad permanecen desplegados más de 15 mil elementos de la Defensa, según reportó el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la corporación.

Los elementos federales partieron la tarde de este 3 de junio desde el AIFA. Crédito: Defensa
Los elementos federales partieron la tarde de este 3 de junio desde el AIFA. Crédito: Defensa

Un hecho violento previo al asesinato del militar en el hotel ocurrió el 2 de septiembre, cuando el coordinador de Protección Civil de Mazatlán, Óscar Roberto Osuna Tirado, fue atacado a balazos cuando circulaba en una camioneta oficial por la avenida Gutiérrez Nájera, resultando herido junto con un acompañante.

Aunque resultó lesionado, el funcionario fue dado de alta días después debido a que su salud no se vio comprometida pese a la agresión.

Segundo agente de la Guardia Nacional asesinado en una semana

Otro agente de la Guardia Nacional fue asesinado en el estado de Guerrero después de ser privado de la libertad. El cuerpo de Eduardo Bustos Pérez fue localizado junto al de tres personas más en el municipio de Juan R. Escudero, luego de ser abandonados dentro de bolsas negras a un costado de la carretera Tierra Colorada-Plan de Lima.

De acuerdo con la Defensa, el agente se encontraba en su estado natal disfrutando de días de descanso cuando fue privado de la libertad y posteriormente hallado sin vida.

Esto fue lo último que declaró Eduardo Bustos Pérez, agente de la Guardia Nacional hallado muerto en Guerrero. RRSS
Esto fue lo último que declaró Eduardo Bustos Pérez, agente de la Guardia Nacional hallado muerto en Guerrero. RRSS

En redes sociales circuló una grabación realizada previa a su muerte, en la que Bustos denunció una red de complicidades entre mandos del Ejército, funcionarios de la Fiscalía estatal de Guerrero y el grupo criminal de Los Tlacos para atacar a Los Ardillos, un grupo rival.

“Los Tlacos les ordenan a ellos y ellos ordenan a los de la Guardia Nacional, a los verdes”, afirmó el agente.

Como respuesta al hallazgo, las autoridades reforzaron la presencia de seguridad en la región con 284 elementos, dos aeronaves y 36 vehículos, y anticiparon la llegada de un contingente adicional en los próximos días.

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