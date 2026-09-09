Quién es Santiago Vizl, el joven conductor que aseguran es hijo de Javier Alatorre y que sorprende por su parecido físico (RS)

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Santiago Vizl, conductor y creador de contenido, vuelve a ser tema de conversación este miércoles 9 de septiembre por los rumores que durante años lo relacionan con Javier Alatorre.

El hijo de la comunicadora Fernanda Familiar evita confirmar o negar ese parentesco en una entrevista con TVNotas y sostiene que su identidad está ligada a su familia cercana, su trabajo y el pódcast La barra de Santiago.

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Vizl afirma que no considera prioritario aclarar las versiones sobre quién sería su padre. El conductor señala que prefiere concentrarse en su proyecto personal y en la carrera que busca desarrollar dentro de los medios de comunicación.

“Hay cosas mucho más importantes en la vida que estar aclarando ese tipo de cosas”, dice Santiago Vizl a TVNotas. El creador de contenido sostiene que lo define más “quién estuvo y quién no” en su vida que los comentarios que circulan en redes sociales y en el medio artístico.

Santiago Vizl no confirma ni descarta el rumor sobre Javier Alatorre

La entrevista publicada por TVNotas aborda de forma directa la versión que relaciona a Vizl con el titular del noticiero de TV Azteca. El joven no ofrece una respuesta que confirme o descarte públicamente que Javier Alatorre sea su padre.

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Su postura se centra en la relación con su madre y su hermana. Vizl afirma que conoce su origen y que los rumores no alteran la percepción que tiene sobre sí mismo.

“Nunca en la vida me han calado ese tipo de cosas porque sé quién soy, sé de dónde vengo, sé quién es mi madre, sé quién es mi hermana y me basta con eso”, expresa el conductor a TVNotas.

El creador de contenido también pide restar peso a los comentarios externos. “Que la gente hable”, señala durante la conversación, en la que explica que las opiniones sobre su vida personal no determinan sus metas profesionales.

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Santiago Vizl evita confirmar si Javier Alatorre es su padre (RS)

Fernanda Familiar y su hermana acompañan a Vizl en una crisis personal

Santiago Vizl es hijo de Fernanda Familiar, periodista y conductora mexicana. Él ha dicho que creció en un entorno con cercanía a figuras del periodismo y la cultura, aunque busca que su presencia en medios no dependa únicamente de ese vínculo familiar.

En la entrevista con TVNotas, el conductor relata que atravesó una etapa de depresión y excesos al inicio de la pandemia por COVID-19. Describe ese periodo como meses de incertidumbre, dolor y falta de cuidado personal.

“Estaba tirado en cama sin rasurar, gordo, sin el amor propio de cuidarme a mí. No encontraba salida”, relata Vizl al medio especializado en espectáculos.

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El conductor coloca a su madre y a su hermana como las personas que lo ayudaron a recuperar estabilidad. Señala que el respaldo de ambas fue parte de un proceso que lo llevó a dejar atrás ese momento y a replantear sus planes.

“Los pilares más importantes de mi vida, que son mi mamá y mi hermana, me ayudaron a salir adelante, gracias a Dios”, afirma Santiago Vizl en la conversación con TVNotas.

De acuerdo con su testimonio, Fernanda Familiar le repetía que levantarse de la cama ya representaba un avance, aunque todavía no tuviera ánimo para realizar otras actividades cotidianas. Esa frase se convirtió en una referencia durante su recuperación.

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“Mientras estés fuera de la cama, no me importa si no estás bañado o con los dientes lavados, para mí es un avance, empezar con el pie derecho el día”, recuerda Vizl sobre las palabras de su madre.

La barra de Santiago reúne entrevistas sobre salud emocional y superación

Esa experiencia personal da origen a La barra de Santiago, el pódcast que encabeza el joven conductor. Vizl explica que comenzó a conversar con artistas que acudían a los espacios de trabajo de su madre para conocer cómo enfrentaban crisis personales, pérdidas o periodos de incertidumbre.

El proyecto se enfoca en historias de superación, inteligencia emocional, éxito, trabajo personal y experiencias que puedan aportar herramientas a la audiencia. El formato busca que los invitados hablen con libertad sobre momentos que han marcado sus vidas.

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“Quise armar un espacio donde ellos se sientan cómodos y el público pueda ver algo que les aporte en la vida”, explica el creador de contenido a TVNotas.

Hijo de la periodista Fernanda Familiar aclara si Javier Alatorre es su papá tras décadas de rumores en TV Azteca (Instagram)

Entre los invitados que han participado en el pódcast se encuentran el director técnico Miguel Herrera, la actriz Bárbara Mori, el dueto Sentidos Opuestos, el conductor Yordi Rosado, la cantante Susana Zabaleta y el comediante Ricardo Pérez.

La barra de Santiago acumula cerca de 4 millones de vistas y supera los 10,000 suscriptores. El programa se transmite cada martes a las 7:00 de la noche a través de YouTube.

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Santiago Vizl responde a quienes lo llaman “nepo baby”

Vizl también responde a quienes lo identifican como “nepo baby” por ser hijo de Fernanda Familiar. El conductor no rechaza que su cercanía con la comunicadora represente una ventaja, aunque sostiene que pretende construir una trayectoria propia.

“Es precioso tener el privilegio de poder preguntarle todos los días a mi mamá. Es mi gran ejemplo”, declara a TVNotas.

El joven afirma que no busca quedarse en el reconocimiento asociado al apellido Familiar. Dice que trabaja para desarrollar una carrera con voz propia y para cumplir objetivos que vayan más allá de las expectativas sobre su familia.

“Yo me voy a romper el lomo para saltar el apellido”, sostiene Santiago Vizl. El conductor asegura que quiere superar el nivel profesional de su madre, a quien identifica como una referencia en su vida.

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La entrevista deja sin una respuesta definitiva la versión sobre Javier Alatorre. Vizl coloca en primer plano a Fernanda Familiar, a su hermana y a La barra de Santiago, el proyecto con el que busca consolidarse como conductor y creador de contenido.