México

Ronald Johnson asegura que el gobierno de Trump ha entregado a más de 350 criminales buscados por México

Ronald Johnson afirmó que la cifra crece desde enero de 2025 y la presenta como resultado de la coordinación en seguridad con la administración de Claudia Sheinbaum

Ronald Johnson asegura que el gobierno de Trump  ha entregado a más de 350 criminales buscados por México (CUARTOSCURO/Presidencia)
Ronald Johnson asegura que el gobierno de Trump  ha entregado a más de 350 criminales buscados por México (CUARTOSCURO/Presidencia)
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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, informó que más de 350 fugitivos buscados por la justicia mexicana ya fueron entregados a las autoridades del país desde el inicio de la segunda Administración del presidente Donald Trump, en enero de 2025. Según el diplomático, la cifra “sigue aumentando”.

La cifra corresponde a personas buscadas por delitos de alto impacto y fueron entregadas en el marco de la cooperación bilateral en seguridad impulsada por los gobiernos del presidente de Estados Unidos Donald Trump y de la presidenta de México Claudia Sheinbaum.

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Delitos denunciados y evolución del conteo

En su mensaje, Johnson detalló que los prófugos entregados enfrentan cargos por delitos graves, entre ellos homicidio, tráfico de personas, tráfico de armas, violación, abuso de menores, robo y pertenencia a organizaciones narcoterroristas. El embajador remarcó la cooperación entre ambos países.

“La cooperación da resultados y reafirma que los criminales rendirán cuentas ante la justicia y no tendrán dónde esconderse”, escribió el diplomático en su cuenta de X.

Ronald Johnson asegura que el gobierno de Trump  ha entregado a más de 350 criminales buscados por México. X - @USAmbMex
Ronald Johnson asegura que el gobierno de Trump  ha entregado a más de 350 criminales buscados por México. X - @USAmbMex

El número reportado por Johnson creció de forma sostenida durante 2026. El 16 de junio, el embajador había señalado que 313 personas buscadas por la justicia mexicana ya habían sido entregadas desde el 20 de enero de 2025, primer día del segundo mandato de Trump en la Casa Blanca.

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Un mes después, el 17 de julio, Johnson afirmó que Estados Unidos había detenido a más de 450 prófugos requeridos por México en su territorio, de los cuales más de 300 ya habían sido entregados a las autoridades mexicanas para enfrentar procesos penales.

Ese ritmo continuó en agosto. El día 17, el embajador anunció la entrega de seis fugitivos, entre ellos uno con presuntos vínculos a una organización narcoterrorista. El 25 de agosto informó la entrega de diez personas más, buscadas por delitos relacionados con narcotráfico, secuestro, uso ilícito de drogas y armas.

Casos recientes de cooperación binacional

Además de las entregas de fugitivos, Johnson difundió en los últimos días otros episodios que presentó como ejemplos de la coordinación en seguridad entre los dos países. El 7 de septiembre celebró el desmantelamiento simultáneo de tres laboratorios clandestinos de metanfetamina en la sierra de Guerrero, en los municipios de Coahuayutla de José María Izazaga y Zirándaro de los Chávez.

Sobre ese operativo, el embajador afirmó: “Golpeamos con mayor fuerza a los cárteles y donde más les duele”.

Ronald Johnson asegura que el gobierno de Trump  ha entregado a más de 350 criminales buscados por México
Ronald Johnson asegura que el gobierno de Trump  ha entregado a más de 350 criminales buscados por México

Un día después, el 8 de septiembre, autoridades mexicanas detuvieron en Manuel Ojinaga, Chihuahua, a Epifanio “N”, alias “Pepa”, señalado como presunto jefe de plaza de La Línea, junto con su hijo Alejandro “N”. El Gabinete de Seguridad mexicano explicó que la captura se logró derivado del intercambio de información con autoridades de Estados Unidos y de trabajos de inteligencia militar. El detenido cuenta con una orden de extradición hacia Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Entregas de México a Estados Unidos y extradiciones pendientes

La cooperación bilateral también se refleja en sentido inverso. México ha realizado entregas de personas requeridas por la justicia estadounidense a lo largo de los últimos dos años, según los registros consultados.

Entre los casos de mayor perfil figuran el de Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, trasladados a Estados Unidos en febrero de 2025, y el de Abigael González Valencia, conocido como “El Cuini”, enviado en agosto de ese mismo año.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó además que en enero recibió a 37 mexicanos con cargos federales, la mayor transferencia de este tipo hasta entonces. Esa entrega siguió a otras dos operaciones realizadas en 2025: una de 29 personas, el 27 de febrero, y otra de 26, el 12 de agosto, varias de ellas señaladas por narcotráfico, secuestro, armas, lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales.

El contraste entre el flujo de entregas informales de fugitivos y el trámite formal de extradiciones quedó expuesto en cifras difundidas por la propia Sheinbaum. Desde enero de 2018 hasta el 13 de mayo de 2026, México presentó 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos.

Según esos datos, ninguna de las personas buscadas mediante ese mecanismo formal ha sido entregada a México, mientras que 36 solicitudes fueron denegadas de manera formal por las autoridades estadounidenses.

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