Gala Montes explota otra vez contra su mamá y lanza polémico reclamo: “Ya págame el anexo, explotadora infantil”

Gala Montes - (Instagram)

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Gala Montes volvió a generar conversación en redes sociales después de publicar un contundente mensaje dirigido a su mamá, Crista Montes. La actriz utilizó una frase cargada de reclamos para referirse a una deuda y a situaciones relacionadas con su infancia, en medio de la atención que ha recibido tras su breve participación en La Casa de los Famosos México.

“Mi mama pensando q ando bien mal”, escribió Gala antes de lanzar directamente el mensaje que provocó reacciones: “YA PÁGAME EL ANEXO Y TODO LO QUE ME DEBES EXPLOTADORA INFANTIL FIGURONA O TE VA A LLEGAR LA VENGANZA DE MOCTEZUMA!”.

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La publicación retoma así uno de los conflictos más conocidos alrededor de la vida personal de la actriz: la complicada relación que mantiene con su madre. Sin embargo, el mensaje por sí solo no permite establecer a qué situación específica se refiere Gala con “el anexo” ni qué cantidad o concepto estaría reclamando.

Gala Montes y su inesperada salida del reality

Gala Montes previo a abandonar La Casa de los Famosos México. (YouTube)

La publicación apareció después de que Gala Montes abandonara voluntariamente La Casa de los Famosos México, aunque no se debe asumir que el mensaje fue escrito como consecuencia directa de su salida. La actriz decidió terminar su participación después de permanecer menos de tres días dentro de la competencia.

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La salida ocurrió el martes 8 de septiembre y tomó por sorpresa a los habitantes y a quienes seguían su participación. La decisión fue presentada como voluntaria, mientras que los detalles sobre las razones que llevaron a Gala a dejar el programa no quedaron establecidos públicamente en la información proporcionada.

Tras su breve estancia, cualquier declaración de la actriz volvió a despertar interés, especialmente porque su vida familiar ya había sido expuesta públicamente en diferentes momentos. En esta ocasión, Gala eligió las redes sociales para escribir un mensaje dirigido directamente a su madre y utilizar un tono particularmente duro.

El conflicto entre Gala y Crista Montes

Crista Montes se preocupa por el bienestar de la actriz y considera que la producción la está exhibiendo en La Casa de los Famosos México 2026

La relación entre Gala Montes y Crista Montes ha atravesado una etapa de fuerte distanciamiento. Durante años, Crista estuvo vinculada no solamente con la vida familiar de sus hijas, sino también con la carrera profesional de Gala, una situación que posteriormente se convirtió en parte de los desacuerdos entre ambas.

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Gala ha señalado públicamente situaciones relacionadas con su infancia y con la manera en que se manejaron distintos aspectos de su vida y su trabajo. Ahora, al llamar a su madre “explotadora infantil”, vuelve a utilizar una expresión especialmente fuerte para referirse a ese pasado.

El mensaje también incluyó las palabras “todo lo que me debes”, aunque Gala no explicó públicamente en esa publicación a qué se refiere exactamente. Por ello, no es posible establecer si habla exclusivamente de dinero, de asuntos profesionales o de otros pendientes familiares.

Crista Montes también ha expresado preocupación por su hija

(Instagram)

La postura de Crista Montes frente a Gala también ha sido objeto de atención. En declaraciones públicas recientes, la madre de la va a llegar la venganza de Moctezuma” añadió un cierre provocador a la publicación y convirtió el mensaje en otro episodio de una historia familiar que Gala y Crista han llevado, en distintos actriz manifestó preocupación por su hija y por la situación que atravesaba, aun cuando ambas mantienen una relación complicada.

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Ese contraste vuelve especialmente llamativo el mensaje publicado por Gala. Mientras su madre ha expresado que le preocupa su bienestar, la actriz utilizó sus redes para recordar reclamos relacionados con el pasado y dirigirse a ella con términos contundentes.

Por ahora, Gala no explicó el significado completo de su publicación ni detalló qué representa “el anexo” dentro del reclamo. Tampoco aclaró qué deuda considera pendiente. Lo que sí quedó expuesto fue el tono de una relación familiar que continúa marcada por diferencias profundas.

La frase “O te va a llegar la venganza de Moctezuma” añadió un cierre provocador a la publicación y convirtió el mensaje en otro episodio de una historia familiar que Gala y Crista han llevado, en distintos momentos, al terreno público.

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