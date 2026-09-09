México

Gala Montes explota otra vez contra su mamá y lanza polémico reclamo: “Ya págame el anexo, explotadora infantil”

La actriz volvió a poner sobre la mesa el conflicto familiar con Crista Montes mediante una publicación que encendió la conversación en redes sociales

Gala Montes - (Instagram)
Gala Montes - (Instagram)
Guardar

Gala Montes volvió a generar conversación en redes sociales después de publicar un contundente mensaje dirigido a su mamá, Crista Montes. La actriz utilizó una frase cargada de reclamos para referirse a una deuda y a situaciones relacionadas con su infancia, en medio de la atención que ha recibido tras su breve participación en La Casa de los Famosos México.

“Mi mama pensando q ando bien mal”, escribió Gala antes de lanzar directamente el mensaje que provocó reacciones: “YA PÁGAME EL ANEXO Y TODO LO QUE ME DEBES EXPLOTADORA INFANTIL FIGURONA O TE VA A LLEGAR LA VENGANZA DE MOCTEZUMA!”.

PUBLICIDAD

La publicación retoma así uno de los conflictos más conocidos alrededor de la vida personal de la actriz: la complicada relación que mantiene con su madre. Sin embargo, el mensaje por sí solo no permite establecer a qué situación específica se refiere Gala con “el anexo” ni qué cantidad o concepto estaría reclamando.

Gala Montes y su inesperada salida del reality

Gala Montes con vestimenta negra, cabello oscuro con fleco rubio y maquillaje expresivo sobre un fondo de colores brillantes
Gala Montes previo a abandonar La Casa de los Famosos México. (YouTube)

La publicación apareció después de que Gala Montes abandonara voluntariamente La Casa de los Famosos México, aunque no se debe asumir que el mensaje fue escrito como consecuencia directa de su salida. La actriz decidió terminar su participación después de permanecer menos de tres días dentro de la competencia.

PUBLICIDAD

La salida ocurrió el martes 8 de septiembre y tomó por sorpresa a los habitantes y a quienes seguían su participación. La decisión fue presentada como voluntaria, mientras que los detalles sobre las razones que llevaron a Gala a dejar el programa no quedaron establecidos públicamente en la información proporcionada.

Tras su breve estancia, cualquier declaración de la actriz volvió a despertar interés, especialmente porque su vida familiar ya había sido expuesta públicamente en diferentes momentos. En esta ocasión, Gala eligió las redes sociales para escribir un mensaje dirigido directamente a su madre y utilizar un tono particularmente duro.

El conflicto entre Gala y Crista Montes

Crista Montes se preocupa por el bienestar de la actriz y considera que la producción la está exhibiendo en La Casa de los Famosos México 2026
Crista Montes se preocupa por el bienestar de la actriz y considera que la producción la está exhibiendo en La Casa de los Famosos México 2026

La relación entre Gala Montes y Crista Montes ha atravesado una etapa de fuerte distanciamiento. Durante años, Crista estuvo vinculada no solamente con la vida familiar de sus hijas, sino también con la carrera profesional de Gala, una situación que posteriormente se convirtió en parte de los desacuerdos entre ambas.

Gala ha señalado públicamente situaciones relacionadas con su infancia y con la manera en que se manejaron distintos aspectos de su vida y su trabajo. Ahora, al llamar a su madre “explotadora infantil”, vuelve a utilizar una expresión especialmente fuerte para referirse a ese pasado.

El mensaje también incluyó las palabras “todo lo que me debes”, aunque Gala no explicó públicamente en esa publicación a qué se refiere exactamente. Por ello, no es posible establecer si habla exclusivamente de dinero, de asuntos profesionales o de otros pendientes familiares.

Crista Montes también ha expresado preocupación por su hija

Gala Montes y Crista Montes -México- 14 agosto
(Instagram)

La postura de Crista Montes frente a Gala también ha sido objeto de atención. En declaraciones públicas recientes, la madre de la va a llegar la venganza de Moctezuma” añadió un cierre provocador a la publicación y convirtió el mensaje en otro episodio de una historia familiar que Gala y Crista han llevado, en distintos actriz manifestó preocupación por su hija y por la situación que atravesaba, aun cuando ambas mantienen una relación complicada.

Ese contraste vuelve especialmente llamativo el mensaje publicado por Gala. Mientras su madre ha expresado que le preocupa su bienestar, la actriz utilizó sus redes para recordar reclamos relacionados con el pasado y dirigirse a ella con términos contundentes.

Por ahora, Gala no explicó el significado completo de su publicación ni detalló qué representa “el anexo” dentro del reclamo. Tampoco aclaró qué deuda considera pendiente. Lo que sí quedó expuesto fue el tono de una relación familiar que continúa marcada por diferencias profundas.

La frase “O te va a llegar la venganza de Moctezuma” añadió un cierre provocador a la publicación y convirtió el mensaje en otro episodio de una historia familiar que Gala y Crista han llevado, en distintos momentos, al terreno público.

Temas Relacionados

Gala MontesCrista MontesLa Casa de los Famosos México 4La Casa de los Famosos 2026mexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Exclusión digital puede profundizarse en adultos mayores si la IA es la única vía de trámites, servicios o derechos: advierte la CNDH

El organismo alerta que depender solo de sistemas automatizados para trámites y atención puede dejar atrás a personas mayores, por lo que exige opciones presenciales, accesibilidad y capacitación para reducir la brecha tecnológica

Exclusión digital puede profundizarse en adultos mayores si la IA es la única vía de trámites, servicios o derechos: advierte la CNDH

Rinden homenaje a Zenyazen Escobar en la Cámara de Diputados tras cinco días de su muerte en Veracruz

El diputado morenista fue hallado sin vida el pasado 4 de septiembre

Rinden homenaje a Zenyazen Escobar en la Cámara de Diputados tras cinco días de su muerte en Veracruz

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

Movimiento Ciudadano irá solo para elecciones de 2027: buscará disputar la CDMX en 2030

El funcionario afirmó que la capital del país se mantiene en un estado de “desprecio total” debido a los malos gobernantes

Movimiento Ciudadano irá solo para elecciones de 2027: buscará disputar la CDMX en 2030

Gala Montes arremete contra “Malinche El Musical” tras suspensión: los llama irrespetuosos y denuncia falta de pago justo

La actriz publicó un comunicado en Instagram luego de que la producción del espectáculo de Nacho Cano informara que su intervención se pospone sin fecha; asegura que trabajó sin recibir una remuneración que considera justa en medio de una salida abruta de La Casa de los Famosos México

Gala Montes arremete contra “Malinche El Musical” tras suspensión: los llama irrespetuosos y denuncia falta de pago justo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

El último adiós a El R5 y su joven escolta: familiares y amigos se despiden del ex líder del Cártel de Los Reyes

Tenía 13 años, una navaja y un plan: herir a su padrastro para no entrar al anexo

Capturan a “El Chabelo”, operador financiero de la Alianza de Sindicatos de Oaxaca, tras desmantelar 7 casas de seguridad

Cobraban una deuda ya pagada con amenazas e intereses inflados: así operaba la pareja detenida en Azcapotzalco

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes arremete contra “Malinche El Musical” tras suspensión: los llama irrespetuosos y denuncia falta de pago justo

Gala Montes arremete contra “Malinche El Musical” tras suspensión: los llama irrespetuosos y denuncia falta de pago justo

Moenia va por el Palacio de los Deportes: prepara una noche con estos invitados y repertorio especial

Qué es la hepatoesplenomegalia, el padecimiento que sacó a Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México

El papá de Gala Montes habla sobre la actriz en medio de la polémica por su salida de La Casa de los Famosos México

Oficial y confirmado|Gobierno de México organiza mega batalla de “farmear aura” en Chapultepec: fecha, premios y cómo participar

DEPORTES

Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco: a qué hora y dónde ver EN VIVO hoy el Juego 2 de la Serie del Rey en la LMB

Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco: a qué hora y dónde ver EN VIVO hoy el Juego 2 de la Serie del Rey en la LMB

Canelo Álvarez ya está en Europa de cara a su pelea contra Mbilli: “Gracias por venir”

Bayern vs Bodo-Glimt: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Champions League desde México

WWE presenta nuevo podcast en español y lo hace con AAA como parte de su nueva oferta de contenido

Alek Thomas permanecerá en Dodgers y será enviado a Ligas Menores