Remojar una cáscara de banana por las noches: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Una práctica nocturna con banana conquistó redes, la ciencia todavía la pone en duda. Gráfico Ilustrativo Infobae

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Remojar o hervir una cáscara de banana antes de dormir se popularizó en redes sociales con dos promesas distintas: mejorar el sueño y servir como fertilizante casero para plantas.

La segunda cuenta con evidencia de universidades y estudios agrícolas, porque la cáscara libera potasio al agua y ese mineral mejora el crecimiento vegetal. La primera, en cambio, carece de respaldo científico sólido, según especialistas consultados por medios internacionales.

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La cáscara de banana también aporta calcio, sodio y fósforo, según investigaciones internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cáscara aporta 475.6 miligramos de potasio por cada 100 gramos

Un estudio de la Universidad de Mpumalanga, en Sudáfrica, midió que la cáscara de banana contiene 475.6 miligramos de potasio por cada 100 gramos, además de calcio, sodio y fósforo.

Esa concentración la convierte en una fuente orgánica de nutrientes para plantas de interior, huertos urbanos y jardines.

Dos usos, un mismo residuo de cocina, resultados muy distintos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potasio cumple una función específica en el desarrollo vegetal: regula el movimiento del agua entre células y fortalece las paredes celulares, lo que vuelve a los tallos más resistentes al viento y a las plagas. Por eso el mineral se asocia con una floración más abundante y raíces más fuertes.

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Cómo remojar la cáscara en casa para regar las plantas

Para preparar el fertilizante en casa, se cortan una o dos cáscaras en trozos pequeños y se colocan en un frasco con agua hasta cubrirlas por completo.

El recipiente se deja reposar de dos a tres días a temperatura ambiente, sin necesidad de calor ni refrigeración.

Investigadores de Sudáfrica documentaron el potencial fertilizante de este residuo de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasado ese tiempo, el agua toma un color más oscuro. Se cuela para separar los restos sólidos de cáscara, que pueden ir directo a la composta o a la basura orgánica.

El líquido resultante se diluye después en una proporción de una parte de té por cinco partes de agua limpia, para evitar que la concentración dañe las raíces. La mezcla se aplica regando directamente la tierra, nunca las hojas.

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Cortar, remojar y colar, los tres pasos para aprovechar una cáscara de banana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes buscan una versión más rápida pueden hervir los trozos de cáscara entre 30 y 45 minutos en lugar de dejarlos en remojo. El resultado es el mismo líquido concentrado, listo para colar y diluir antes de usarlo en el riego.

La Universidad de Maryland pide analizar el suelo antes de aplicar el fertilizante

La extensión agrícola de la Universidad de Maryland confirma que la cáscara es rica en potasio, aunque advierte que su uso como fertilizante solo tiene sentido si el suelo presenta una deficiencia real de ese mineral.

La recomendación de la extensión es hacer primero un análisis de suelo antes de aplicar cualquier preparado casero.

Un frasco, agua y dos o tres días de espera, así se prepara el fertilizante casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de la Universidad Ain Shams, en Egipto, comparó fertilizantes hechos con cáscara de banana y naranja frente a fertilizantes minerales en cultivos de tomate.

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Los resultados mostraron niveles de potasio similares entre ambos métodos, sin diferencias significativas en el peso o tamaño de los frutos.

Hervir la cáscara reduce a minutos el mismo proceso que toma días en remojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se sabe de las cáscaras de banana y el sueño?

Un estudio clínico publicado en la revista científica Longdom, probó un extracto de cáscara de banana en 50 personas con problemas de sueño durante cuatro semanas.

Los niveles de melatonina en saliva subieron 43.3%, pero el extracto no mostró ventajas frente al placebo en la mayoría de las mediciones objetivas de sueño, como el tiempo que tardaron los participantes en dormirse o las horas totales de descanso.

Lo que funciona en el jardín no necesariamente funciona en la habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cáscara contiene magnesio, potasio y triptófano, pero su uso en humanos aún no está respaldado

Quienes promueven el té de cáscara para dormir argumentan que esta concentra magnesio, potasio y triptófano, un aminoácido que el cuerpo usa para producir serotonina y melatonina.

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La revista Healthline confirma que la cáscara aporta vitamina B6, potasio, magnesio, manganeso y cobre, todos solubles en agua durante la cocción.

De consejo casero a objeto de estudio, la cáscara de banana gana terreno en la ciencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema, según Healthline, es que ningún estudio ha medido cuánta cantidad de estos nutrientes pasa realmente al agua durante el hervido.

Tampoco existe investigación que compare el efecto de tomar el té con el de comer una banana entera, que sí concentra estos compuestos de forma comprobada.

No hay pruebas de que el té de cáscara elimine el insomnio, según especialistas

La plataforma de verificación de datos especializada en salud THIP Media clasificó como falsa la afirmación de que el té de cáscara de banana puede prevenir el insomnio. La doctora Swati Dave, especialista en nutrición consultada por la plataforma, sostiene que “este reclamo carece por completo de sustento científico”.

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Los beneficios documentados sobre la banana son en su consumo normal, no en té de cáscara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dave recomienda en cambio comer bananas enteras, que sí concentran potasio, magnesio y triptófano en dosis medibles.