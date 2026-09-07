México

Remojar una cáscara de banana por las noches: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Un hábito nocturno con la cáscara de banana podría tener un uso que no conocías

Una práctica nocturna con banana conquistó redes, la ciencia todavía la pone en duda. Gráfico Ilustrativo Infobae
Una práctica nocturna con banana conquistó redes, la ciencia todavía la pone en duda. Gráfico Ilustrativo Infobae
Guardar

Remojar o hervir una cáscara de banana antes de dormir se popularizó en redes sociales con dos promesas distintas: mejorar el sueño y servir como fertilizante casero para plantas.

La segunda cuenta con evidencia de universidades y estudios agrícolas, porque la cáscara libera potasio al agua y ese mineral mejora el crecimiento vegetal. La primera, en cambio, carece de respaldo científico sólido, según especialistas consultados por medios internacionales.

PUBLICIDAD

Un vaso de cristal lleno de agua con una cáscara de plátano en su interior sobre una mesa de madera.
La cáscara de banana también aporta calcio, sodio y fósforo, según investigaciones internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cáscara aporta 475.6 miligramos de potasio por cada 100 gramos

Un estudio de la Universidad de Mpumalanga, en Sudáfrica, midió que la cáscara de banana contiene 475.6 miligramos de potasio por cada 100 gramos, además de calcio, sodio y fósforo.

Esa concentración la convierte en una fuente orgánica de nutrientes para plantas de interior, huertos urbanos y jardines.

Un plátano amarillo brillante sobre una superficie clara, con burbujas luminosas naranjas y amarillas flotando encima, algunas con las letras C, K, B6 y estructuras moleculares.
Dos usos, un mismo residuo de cocina, resultados muy distintos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potasio cumple una función específica en el desarrollo vegetal: regula el movimiento del agua entre células y fortalece las paredes celulares, lo que vuelve a los tallos más resistentes al viento y a las plagas. Por eso el mineral se asocia con una floración más abundante y raíces más fuertes.

PUBLICIDAD

Cómo remojar la cáscara en casa para regar las plantas

Para preparar el fertilizante en casa, se cortan una o dos cáscaras en trozos pequeños y se colocan en un frasco con agua hasta cubrirlas por completo.

El recipiente se deja reposar de dos a tres días a temperatura ambiente, sin necesidad de calor ni refrigeración.

Un frasco de vidrio transparente lleno de cáscaras de banana y un líquido claro está sobre una mesa de madera en una cocina, con utensilios y plantas de fondo.
Investigadores de Sudáfrica documentaron el potencial fertilizante de este residuo de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasado ese tiempo, el agua toma un color más oscuro. Se cuela para separar los restos sólidos de cáscara, que pueden ir directo a la composta o a la basura orgánica.

El líquido resultante se diluye después en una proporción de una parte de por cinco partes de agua limpia, para evitar que la concentración dañe las raíces. La mezcla se aplica regando directamente la tierra, nunca las hojas.

Primer plano de manos vertiendo líquido ámbar de una jarra de vidrio sobre la tierra de una maceta negra con una planta de geranios rojos y verdes, en un balcón.
Cortar, remojar y colar, los tres pasos para aprovechar una cáscara de banana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes buscan una versión más rápida pueden hervir los trozos de cáscara entre 30 y 45 minutos en lugar de dejarlos en remojo. El resultado es el mismo líquido concentrado, listo para colar y diluir antes de usarlo en el riego.

La Universidad de Maryland pide analizar el suelo antes de aplicar el fertilizante

La extensión agrícola de la Universidad de Maryland confirma que la cáscara es rica en potasio, aunque advierte que su uso como fertilizante solo tiene sentido si el suelo presenta una deficiencia real de ese mineral.

La recomendación de la extensión es hacer primero un análisis de suelo antes de aplicar cualquier preparado casero.

Cascara de banana y vinagre
Un frasco, agua y dos o tres días de espera, así se prepara el fertilizante casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de la Universidad Ain Shams, en Egipto, comparó fertilizantes hechos con cáscara de banana y naranja frente a fertilizantes minerales en cultivos de tomate.

Los resultados mostraron niveles de potasio similares entre ambos métodos, sin diferencias significativas en el peso o tamaño de los frutos.

Un vaso de vidrio transparente lleno de agua contiene una cáscara de plátano sobre una superficie de madera.
Hervir la cáscara reduce a minutos el mismo proceso que toma días en remojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se sabe de las cáscaras de banana y el sueño?

Un estudio clínico publicado en la revista científica Longdom, probó un extracto de cáscara de banana en 50 personas con problemas de sueño durante cuatro semanas.

Los niveles de melatonina en saliva subieron 43.3%, pero el extracto no mostró ventajas frente al placebo en la mayoría de las mediciones objetivas de sueño, como el tiempo que tardaron los participantes en dormirse o las horas totales de descanso.

Un plátano amarillo con manchas marrones y su cáscara parcialmente abierta descansa sobre una mesa de madera. Un cuenco de cerámica y algunas migas están cerca.
Lo que funciona en el jardín no necesariamente funciona en la habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cáscara contiene magnesio, potasio y triptófano, pero su uso en humanos aún no está respaldado

Quienes promueven el té de cáscara para dormir argumentan que esta concentra magnesio, potasio y triptófano, un aminoácido que el cuerpo usa para producir serotonina y melatonina.

La revista Healthline confirma que la cáscara aporta vitamina B6, potasio, magnesio, manganeso y cobre, todos solubles en agua durante la cocción.

Tres plátanos de color verde, amarillo y marrón con manchas sobre un plato gris sobre una tela beige
De consejo casero a objeto de estudio, la cáscara de banana gana terreno en la ciencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema, según Healthline, es que ningún estudio ha medido cuánta cantidad de estos nutrientes pasa realmente al agua durante el hervido.

Tampoco existe investigación que compare el efecto de tomar el té con el de comer una banana entera, que sí concentra estos compuestos de forma comprobada.

No hay pruebas de que el té de cáscara elimine el insomnio, según especialistas

La plataforma de verificación de datos especializada en salud THIP Media clasificó como falsa la afirmación de que el té de cáscara de banana puede prevenir el insomnio. La doctora Swati Dave, especialista en nutrición consultada por la plataforma, sostiene que “este reclamo carece por completo de sustento científico”.

Primer plano de una mano sosteniendo un plátano amarillo maduro, parcialmente pelado, con la pul pulpa expuesta. El fondo es una cocina borrosa con una mesa y frutas.
Los beneficios documentados sobre la banana son en su consumo normal, no en té de cáscara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dave recomienda en cambio comer bananas enteras, que sí concentran potasio, magnesio y triptófano en dosis medibles.

Temas Relacionados

Trucos CaserosBananaJardineriaPlantasSuenoDormirmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ronald Johnson celebra el desmantelamiento de tres narcolaboratorios en Guerrero

Ronald Johnson presentó el operativo como una muestra de coordinación en seguridad, y Omar García Harfuch precisó que participaron fuerzas federales y autoridades estatales en zonas de difícil acceso

Ronald Johnson celebra el desmantelamiento de tres narcolaboratorios en Guerrero

Piden oraciones para Chucho Gallegos, colega asegura que el periodista de espectáculos está en terapia intensiva

El fundador de TVyNovelas, Jesús “Chucho” Gallegos está hospitalizado por una bacteria que le ocasionó hemorragias internas y pérdida importante de sangre

Piden oraciones para Chucho Gallegos, colega asegura que el periodista de espectáculos está en terapia intensiva

El nuevo puente Amado Nervo reduce los traslados entre la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta

La obra de 704 millones funciona como vía alterna sobre el río Ameca y beneficiará a los habitantes, al agilizar la movilidad en la Riviera Nayarit y Jalisco

El nuevo puente Amado Nervo reduce los traslados entre la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta

Capturan en Guerrero a dos miembros de "Los Ardillos" con explosivos y droga

El operativo conjunto en Centro y Acapulco dejó además 22 artefactos improvisados, siete camionetas, una blindada, y decenas de dosis de presuntos narcóticos, como parte de la ofensiva contra grupos violentos

Capturan en Guerrero a dos miembros de "Los Ardillos" con explosivos y droga

¿Se recorre al lunes? La respuesta de la SEP sobre los días festivos por el 15 y 16 de septiembre

El 16 de septiembre se conmemora el inicio de la Independencia de México por lo que es un día de descanso obligatorio

¿Se recorre al lunes? La respuesta de la SEP sobre los días festivos por el 15 y 16 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: detienen a joven con 15 dosis de aparente cocaína en Gustavo A. Madero

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: detienen a joven con 15 dosis de aparente cocaína en Gustavo A. Madero

Ronald Johnson celebra el desmantelamiento de tres narcolaboratorios en Guerrero

Capturan en Guerrero a dos miembros de "Los Ardillos" con explosivos y droga

Destruyen casi mil kilos de drogas en Sinaloa: también destrozaron equipamiento y objetos bélicos

De cajas frías de bitcoins a granjas de criptomonedas: así funciona la red de activos digitales que pone en jaque al sistema financiero

ENTRETENIMIENTO

Piden oraciones para Chucho Gallegos, colega asegura que el periodista de espectáculos está en terapia intensiva

Piden oraciones para Chucho Gallegos, colega asegura que el periodista de espectáculos está en terapia intensiva

Se complica el diagnóstico de Aldo Rendón tras salir de La Casa de los Famosos México

Ed Sheeran cancela su concierto del 12 de diciembre en CDMX: qué pasará con los boletos

La mamá de Gala Montes reprueba el ingreso en La Casa de los Famosos México: “no todo es rating”

La Granja VIP 2 ya tiene a su primera nominada: María Karunna queda en peligro tras decisión de Ivonne Montero

DEPORTES

Julián Quiñones se perfila como uno de los nominados al Balón de Oro 2026, según reportes desde Francia

Julián Quiñones se perfila como uno de los nominados al Balón de Oro 2026, según reportes desde Francia

Real Madrid vs Inter de Milán: cuándo y dónde ver el encuentro de la Fecha 1 en la UEFA Champions League desde México

Turco Mohamed: el técnico más exitoso en la historia del Toluca y que lo ha ganado todo en el futbol mexicano

Con la clasificación del León, así queda la lista final de equipos mexicanos que estará en la CONCACAF Champions Cup 2027

Porto vs Manchester City: dónde, cuándo y a qué hora ver a Santi Gimenez en la Champions League