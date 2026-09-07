La Granja VIP 2 ya tiene a su primera nominada: María Karunna queda en peligro tras decisión de Ivonne Montero

María Karunna pasó de su debut en un reality a quedar nominada en la primera noche de competencia. (Instagram VLA)

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La segunda temporada de La Granja VIP México ya tiene a su primera participante en riesgo: María Karunna quedó nominada durante la gala de estreno del domingo 6 de septiembre, tras una dinámica en cadena que dejó la decisión final en manos de Ivonne Montero.

La nominación ocurrió en la primera noche del reality de TV Azteca, cuando los participantes todavía comenzaban a definir sus vínculos dentro de la casa.

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Karunna deberá conseguir el respaldo del público para mantenerse en el programa, donde las alianzas, la convivencia y las tareas rurales condicionarán el recorrido de cada famoso.

Ivonne Montero eligió a Kenny Avilés y María Karunna quedó nominada

La mecánica de estreno llevó a los granjeros a tomar decisiones consecutivas hasta que el proceso quedó reducido a una elección entre Kenny Avilés y María Karunna.

Ivonne Montero tuvo la última palabra. La actriz y cantante escogió a Kenny, por lo que Karunna se convirtió de forma automática en la primera nominada de la segunda temporada.

El resultado instaló una tensión temprana dentro de la competencia. La cantante llega a un formato de convivencia por primera vez y deberá afrontar la posibilidad de una eliminación cuando todavía se están formando los grupos y las relaciones entre los participantes.

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La situación de Karunna no implica una salida inmediata. La nominación la deja expuesta al proceso de votación y a las decisiones que se desarrollen durante los próximos días de la competencia.

El programa planteó desde su primera emisión que la permanencia no dependerá únicamente de las pruebas o de la convivencia. La respuesta de los seguidores también tendrá efectos dentro de la granja.

La votación gratuita definirá el respaldo para los granjeros de TV Azteca

La audiencia puede votar sin costo por su granjero favorito a través de la plataforma oficial de La Granja VIP, de acuerdo con la información difundida durante la gala de estreno.

Para participar, los seguidores deben ingresar al sitio del programa y buscar la sección “VOTO”, ubicada en la parte superior izquierda. También existe un acceso a la plataforma de votación de TV Azteca y el procedimiento requiere conexión a internet.

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La participación del público tendrá consecuencias dentro de la convivencia. Los granjeros que acumulen mayor apoyo podrán intervenir en la elección de los participantes que asumirán el rol de peones. El sistema de votación no tiene costo.

Esta herramienta se vuelve relevante para María Karunna, cuya continuidad dependerá de la reacción que genere entre los espectadores tras su primera nominación.

María Karunna enfrenta su primer reality después de su carrera con Caló

María Karunna Hill Bauche es conocida por su trayectoria como integrante de Caló, agrupación que ganó presencia en la música mexicana de los años noventa con una mezcla de rap, hip hop, música electrónica y house.

La artista compartió el proyecto con su hermana Maya Karunna y con Claudio Yarto. El grupo se distinguió por una propuesta que conectó con el público joven y con los espacios nocturnos de aquella época.

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Entre las canciones asociadas a su etapa en Caló aparecen “Capitán”, “Formas de amor”, “No puedo más” y “Ponte atento”. También se la identifica con temas como “La Colegiala”, que ayudaron a instalar al grupo en las pistas de baile mexicanas.

La cantante mantuvo su vínculo con la música después de la etapa de mayor popularidad de Caló. Su participación en el 90’s Pop Tour le permitió reencontrarse con seguidores de los éxitos que marcaron aquella generación.

La artista afronta su primera experiencia en un reality show. El nuevo escenario exige cumplir con actividades físicas y adaptarse a las responsabilidades que impone la vida rural dentro de la competencia.

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María Karunna Hill Bauche es conocida por su trayectoria como integrante de Caló. Foto: Instagram/@mariakarunna

La cantante se definió como pacífica, pero teme no poder dormir

La presentación oficial de María Karunna como participante de La Granja VIP México se llevó a cabo durante una emisión de Venga la Alegría. La producción la reveló como la octava granjera de la temporada mediante la apertura de un huevo gigante.

“Nunca he estado en un reality, en una casa, pero sí me da nervio”, dijo María Karunna a Infobae al explicar por qué aceptó incorporarse al programa. La artista sostuvo que decidió asumir el reto por la experiencia personal que representa.

La cantante se describió como una persona “pacífica” y “amistosa”. También expresó su cercanía con los animales y señaló que busca mantenerse neutral cuando aparecen desacuerdos.

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Karunna afirmó que sabe establecer límites. “Soy linda, paciente, pero también sé poner límites y ser mamá me ha ayudado mucho”, comentó a la publicación durante su presentación como concursante.

La falta de descanso aparece como una de sus principales preocupaciones antes de ingresar a la dinámica del reality. La cantante explicó que le inquieta no poder dormir bien durante el encierro.

La alimentación también puede afectar su ánimo. Karunna indicó que puede tolerar procesos de dieta o ayuno, aunque advirtió que el retraso en sus horarios de comida puede ponerla de mal humor.

En aquella charla, la artista mencionó que ya conocía a Kenny Avilés y a Ivonne Montero. Sobre esta última, dijo que la consideraba una mujer admirable, trabajadora y cercana.

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Esa relación previa adquiere un nuevo significado tras la decisión tomada en la gala de estreno. Montero quedó a cargo de la elección que terminó por colocar a Karunna en la primera nominación de la temporada.

La Granja VIP 2 comenzó con una nominación y los primeros peones definidos

Además de la primera nominación, la gala de estreno definió a los peones de la semana mediante una votación del público. Los cuatro granjeros que reunieron más votos fueron Pascal, Kevyn Contreras, La Bebeshita y Fernando Lozada.

Los cuatro deberán asumir las labores y responsabilidades previstas para esos puestos dentro de la granja.

Estas tareas se suman a la presión de una competencia que recién empieza. El cumplimiento de las actividades cotidianas, la convivencia y las decisiones entre compañeros pueden alterar las estrategias de cada granjero.

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Los participantes sorpresa completaron el elenco de La Granja VIP 2

La gala de estreno también reveló a los últimos integrantes que permanecían en reserva. Entre las incorporaciones sorpresa estuvieron Pimpinela Escarlata, Mario “Mono” Osuna, Pascal Nadaud, Azalia Ojeda, conocida como “La Negra”, y el actor y cantante Julio Camejo.

La producción también mantuvo sin revelar la identidad del habitante número 20. Durante la primera emisión, ese lugar fue representado con un monigote colocado sobre una de las camas de la granja.

Con esos ingresos, el programa reunió a 19 personalidades confirmadas y dejó un puesto pendiente de presentación. El elenco de la segunda temporada quedó integrado de la siguiente manera:

Carlos Trejo Ivonne Montero Kenny Avilés Kevyn Contreras, “El Bicolor” Kunno Rafael Mercadante Fernando Lozada María Karunna Niurka Marcos Mónica Escobedo Daniela Alexis, “La Bebeshita” Abigail Pak, “La Coreañera” Natalalia Alcocer Manelyk González Pimpinela Escarlata Mario “Mono” Osuna Pascal Nadaud Azalia Ojeda, “La Negra” Julio Camejo Un participante sorpresa pendiente de revelación

Adal Ramones y Kristal Silva estarán al frente de las galas en vivo. Mallezaa conducirá los contenidos digitales, mientras que Flor Rubio, Ferka, Linet Puente y Rey Grupero integrarán el equipo que analizará los momentos de la temporada.

Adal Ramones y Kristal Silva estarán al frente de las galas en vivo. La Granja VIP (Redes Sociales)

Dónde ver la segunda temporada de La Granja VIP México

La segunda temporada de La Granja VIP México se puede seguir por Azteca Uno, que concentra las galas y las emisiones diarias con las pruebas, votaciones y definiciones de la competencia.

La plataforma Disney+ ofrece una transmisión en vivo disponible las 24 horas, con acceso a la convivencia y las actividades cotidianas dentro de la granja que no siempre aparecen en televisión abierta.