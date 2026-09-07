México

Capturan en Guerrero a dos miembros de "Los Ardillos" con explosivos y droga

El operativo conjunto en Centro y Acapulco dejó además 22 artefactos improvisados, siete camionetas, una blindada, y decenas de dosis de presuntos narcóticos, como parte de la ofensiva contra grupos violentos

Capturan en Guerrero a dos miembros de "Los Ardillos" con explosivos y droga. Fiscalía de Guerrero
Capturan en Guerrero a dos miembros de "Los Ardillos" con explosivos y droga. Fiscalía de Guerrero
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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero detuvo a dos integrantes del grupo delictivo “Los Ardillos” y aseguró armas, explosivos, vehículos y probable droga en un operativo desplegado en las regiones Centro y Acapulco de la entidad.

La acción se enmarca en el reforzamiento de las labores de investigación, inteligencia y despliegue territorial que la dependencia mantiene contra los grupos generadores de violencia en Guerrero.

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Operativo interinstitucional en Centro y Acapulco

El despliegue se realizó de forma coordinada entre la FGE, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Las corporaciones ejecutaron recorridos y acciones conjuntas en distintos puntos de la entidad. En esas zonas se llevaron a cabo las detenciones y los aseguramientos reportados por la autoridad estatal.

Capturan en Guerrero a dos miembros de "Los Ardillos" con explosivos y droga. Fiscalía de Guerrero
Capturan en Guerrero a dos miembros de "Los Ardillos" con explosivos y droga. Fiscalía de Guerrero

Los trabajos se concentraron en las localidades de Pablo Galeana, Xaltianguis y Tlayolapa, ubicadas en las regiones Centro y Acapulco.

Además de las detenciones, se decomisaron armas largas, explosivos improvisados, vehículos y sustancias con características similares a la marihuana y al cristal.

Armamento, vehículos y droga asegurados

En el operativo de este 7 de septiembre, la FGE reportó cuatro armas largas, 31 cargadores y 848 cartuchos de distintos calibres. También se localizaron 22 artefactos explosivos improvisados en los puntos intervenidos.

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En materia de estupefacientes, las autoridades aseguraron 50 dosis de hierba verde seca con características similares a la marihuana. A esto se sumaron 45 dosis de una sustancia granulada con rasgos similares a la droga conocida como cristal. Las unidades quedaron bajo resguardo como parte de las diligencias en curso.

Capturan en Guerrero a dos miembros de "Los Ardillos" con explosivos y droga. Fiscalía de Guerrero
Capturan en Guerrero a dos miembros de "Los Ardillos" con explosivos y droga. Fiscalía de Guerrero

El operativo permitió además el aseguramiento de siete camionetas, una de ellas blindada, un vehículo, una motocicleta y una cuatrimoto.

Se sumaron al decomiso cuatro chalecos tácticos, dos cascos, dos drones y objetos conocidos como ponchallantas. También se recuperaron uniformes camuflados, elementos que, según el reporte, formaban parte del equipamiento localizado durante los recorridos.

Detenidos a disposición del Ministerio Público

Las dos personas detenidas en este operativo, junto con la totalidad de los indicios asegurados, fueron puestas a disposición del Ministerio Público. La institución continuará con las diligencias necesarias para determinar la situación jurídica de los implicados.

Capturan en Guerrero a dos miembros de "Los Ardillos" con explosivos y droga. Fiscalía de Guerrero
Capturan en Guerrero a dos miembros de "Los Ardillos" con explosivos y droga. Fiscalía de Guerrero

El proceso se desarrolla conforme a los protocolos establecidos para este tipo de aseguramientos, indicó la FGE en su reporte. La dependencia no detalló cargos específicos ni la identidad de los detenidos.

Estrategia de seguridad en Guerrero

La Fiscalía General del Estado señaló que continuará fortaleciendo las acciones de investigación y la coordinación interinstitucional en distintas regiones de la entidad. El objetivo declarado es reducir la capacidad de operación de los grupos generadores de violencia.

La dependencia también reiteró su propósito de llevar ante la justicia a quienes resulten responsables de actividades delictivas vinculadas con estas estructuras. El caso de “Los Ardillos” se suma a las acciones que las autoridades estatales han desplegado en Guerrero como parte de este esquema de trabajo conjunto entre corporaciones civiles y militares.

Antecedente: 16 detenidos por el crimen de un guardia nacional

Este operativo se suma a otra acción reciente contra la misma organización criminal. El 5 de septiembre, la FGE detuvo a 16 presuntas integrantes de “Los Ardillos”, entre ellos el operador financiero del grupo, en un despliegue realizado en las localidades de Pablo Galeana, Río Verde y Xaltianguis, en el municipio de Acapulco de Juárez.

La identificación forense fue confirmada por personal de Servicios Periciales tras concluir los trabajos de procesamiento.

Esa detención se produjo como respuesta al asesinato de un agente de la Guardia Nacional, cuyos restos fueron hallados junto a los de otras tres personas en la localidad de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero.

Caen 16 presuntos integrantes de "Los Ardillos" luego del asesinato de un agente de la Guardia Nacional en Guerrero. Fiscalía de Guerrero.
Caen 16 presuntos integrantes de "Los Ardillos" luego del asesinato de un agente de la Guardia Nacional en Guerrero. Fiscalía de Guerrero.

En ese operativo, ejecutado por personal militar, la Guardia Nacional, la FGE y la Policía Estatal, se aseguraron 12 armas de fuego, más de 36 mil 700 cartuchos de diversos calibres, 17 dosis de metanfetamina y 10 máquinas tragamonedas. También se decomisaron dos motocicletas y un vehículo.

Según informó la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en esa acción participaron 284 efectivos, dos aeronaves y 36 vehículos. La dependencia adelantó que en los próximos días llegará un contingente mayor a la zona, que permanecerá hasta detener a los responsables del crimen contra el guardia nacional.

Los 16 detenidos y los indicios asegurados en ese operativo fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, que determinará su situación jurídica.

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