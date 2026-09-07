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Porto vs Manchester City: dónde, cuándo y a qué hora ver a Santi Gimenez en la Champions League

Gimenez podría volver a disputar minutos con su nuevo equipo tras tener participación en la Liga de Portugal

Porto y Santi Gimenez debutarán en la Champions Leagues contra el Manchester City (Jovani Pérez | Infobae México)
Porto y Santi Gimenez debutarán en la Champions Leagues contra el Manchester City (Jovani Pérez | Infobae México)
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Santiago Gimenez volverá a competir en el torneo de la Champions League pero ahora lo hará vistiendo los colores del Porto el próximo martes 8 de septiembre cuando su equipo se enfrente contra el Manchester City en lo que será la jornada número 1 de esta primera fase.

En este nuevo formato de la UEFA Champions League, los equipos ya no integran grupos de cuatro, sino que cada club enfrenta a ocho rivales distintos. Para el porto, los adversarios en esta etapa son: Manchester City (en casa), Real Betis (como visitante), PSV Eindhoven (local), Napoli (local), Feyenoord (visitante), Liverpool (visitante), Slavia Praga (local) y LASK Linz (visitante).

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Santiago Giménez se incorporó al Porto a préstamo desde el AC Milan y comienza a entrenar con el plantel en Portugal. (X/ @FCPorto)
Santiago Giménez se incorporó al Porto a préstamo desde el AC Milan y comienza a entrenar con el plantel en Portugal. (X/ @FCPorto)

Cabe recordar que Santi ya tuvo minutos en la liga portuguesa el fin de semana cuando su equipo se enfrentó ante el Moreirense. El delantero mexicano ingresó de cambio al minuto 76 por João Veloso y disputó 14 minutos en la victoria de los Dragones.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Porto vs Manchester City?

El encuentro entre Porto y Manchester City, correspondiente a la primera jornada de la Champions League 2026, tendrá lugar este martes 8 de septiembre en el Estádio do Dragão a las 13:00 horas, horario del centro de México. En México, la retransmisión podrá seguirse por FOX One.

  • Día: martes 8 de septiembre de 2026
  • Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio do Dragão
  • Instancia: Jornada 1 de 8
  • Transmisión: Fox One
Un hombre de espaldas viste una camiseta deportiva blanca con azul que lleva el nombre Gimenez, la marca Super Bock y el número 29 en rojo.
El futbolista mexicano jugará con en Portugal tras préstamo del AC Milan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posibles alineaciones para el partido de Champions League

Santi Gimenez buscará tener opciones de sumar minutos en la segunda mitad, dado que los entrenadores barajan mantener las formaciones utilizadas en sus compromisos previos. Las alineaciones probables para el encuentro de Champions League entre Porto y Manchester City podrían ser las siguientes.

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Por Porto: Diogo Costa, Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Francisco Moura, Pablo Rosario, Victor Froholdt, Gabri Veiga, Pepê, William Gomes y André Silva.

En el caso del Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Nico O’Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Elliot Anderson, Iliman Ndiaye, Rayan Cherki, Antoine Semenyo y Erling Haaland.

Soccer Football - Primeira Liga - FC Porto v Arouca - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - August 23, 2026 FC Porto's Jakub Kiwior celebrates scoring a goal that was later disallowed REUTERS/Pedro Nunes
Soccer Football - Primeira Liga - FC Porto v Arouca - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - August 23, 2026 FC Porto's Jakub Kiwior celebrates scoring a goal that was later disallowed REUTERS/Pedro Nunes

¿Cómo fue la última vez que Santi participó en Champions Leagues?

Durante el partido de vuelta de los playoffs de la temporada 2024-25, celebrado en San Siro en febrero de 2025, Giménez abrió el marcador rápidamente para el AC Milan, lo que generó expectativas de remontada frente a su exequipo, el Feyenoord. Sin embargo, el conjunto neerlandés logró igualar el encuentro y, con el 2-1 global, avanzó a octavos de final y dejó eliminado al equipo italiano.

Con aquella anotación, Santiago Giménez alcanzó un total de 8 goles en esa edición de la UEFA Champions League, estableciendo así un nuevo récord para un futbolista mexicano en una sola temporada del certamen europeo.

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