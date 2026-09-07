El nuevo puente Amado Nervo reduce los traslados entre la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta

Los trabajos comenzaron en julio de 2025 y la dependencia señala que la construcción terminó antes de lo programado para diciembre de este año, como parte de la estrategia federal para conectividad regional. FOTO: SICT

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La SICT informó que concluyó la construcción del PuenteAmadoNervo, una obra de $704 millones que conecta Bahía de Banderas, Nayarit, con Puerto Vallarta, Jalisco, y que reducirá en 25 minutos los traslados entre la Riviera Nayarit y ese destino turístico al funcionar como vía alterna sobre el río Ameca.

El proyecto beneficiará a 479,471 habitantes de la región y durante su ejecución generó 2,790 empleos. La dependencia indicó que la obra estaba programada para terminar en diciembre de este año, aunque quedó lista antes de la fecha prevista.

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De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el paso superior vehicular agilizará el tránsito de autos con origen o destino en la zona metropolitana de ambos centros turísticos. La dependencia añadió que también busca reducir la congestión vehicular, mejorar la movilidad turística y disminuir las emisiones contaminantes asociadas al tráfico.

La SICT detalla que el paso superior vehicular tiene 2 kilómetros de longitud total y opera con tres carriles por sentido; incluye 21 apoyos, 20 claros de 40 metros, 126 pilotes y 160 trabes. FOTO: SICT

El puente tiene 2 kilómetros de longitud total. De esa extensión, 220 metros corresponden a accesos y 800 metros a la estructura principal.

La obra cruza el río Ameca con tres carriles por sentido

La infraestructura cuenta con tres carriles por sentido, 21 apoyos tipo pilotecolumna, 20 claros de 40 metros, 126 pilotes de 1.5 metros de diámetro y 160 trabes. Según la SICT, esos elementos forman parte de la conexión carretera entre dos de los polos turísticos del occidente del país.

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Para la construcción se utilizaron 2,970 toneladas de acero en estructura y 218 toneladas de acero en accesos. También se emplearon 18,500 metros cúbicos de concreto en estructura y 12,200 metros cúbicos de concreto en accesos.

La secretaría precisó que los trabajos comenzaron en julio de 2025. Con la terminación anticipada, el Puente Amado Nervo se integra a los proyectos prioritarios del Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030.

Ese programa, según la dependencia federal, tiene como objetivo desarrollar infraestructura que promueva la inclusión social, la sostenibilidad y un desarrollo equilibrado del territorio.

La SICT ubica el puente dentro de la infraestructura carretera nacional

El texto oficial presenta esta obra como parte de la red carretera que articula la conectividad regional en México. En ese marco, la dependencia la describe como una solución para fortalecer los enlaces entre Nayarit y Jalisco en una zona con alta movilidad cotidiana y turística.

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La información difundida por la SICT no detalla cifras adicionales sobre la extensión total de la red de carreteras en el país, pero sí coloca al puente dentro de la estrategia federal de infraestructura carretera para el periodo 2025-2030.

El nombre del puente retoma a Amado Nervo, figura de la cultura mexicana

La obra lleva el nombre de Amado Nervo, escritor mexicano reconocido en la vida cultural del país. El comunicado oficial identifica esa denominación como parte del proyecto concluido entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta.

En mayo de 1919 el mundo despidió a uno de los principales representantes del llamado modernismo literario latinoamericano, un autor cuya obra sigue siendo objeto de estudio en la actualidad.

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Las crónicas de viajes, los relatos, pero sobre todo sus versos, muchos de ellos autobiográficos, reflejaron las emociones, sentimientos y experiencias que marcaron la vida del autor mexicano.

Se conoce que los primeros escritos de Amado Nervo tuvieron forma de poemas, una suerte de primeros pronunciamientos producto de dolorosas experiencias amorosas en sus primeros años de juventud.

De hecho, serían estas situaciones las que lo llevarían a abandonar la escuela para dedicarse a escribir e internarse en un seminario, donde recibió clases de religión y filosofía.