Con la clasificación del León, así queda la lista final de equipos mexicanos que estará en la CONCACAF Champions Cup 2027

El cuadro esmeralda obtuvo el pase al torneo continental tras vencer en el duelo por el tercer lugar de la Leagues Cup al América. (Ron Chenoy-Imagn Images)

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Después de la victoria del Club León ante América en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026, quedaron definidos los equipos que representarán a México en la próxima edición de la CONCACAF Champions Cup 2027.

Equipos mexicanos clasificados a la CONCACAF Champions Cup 2027

Helinho, de Toluca, celebra un gol en de la final de la Leagues Cup ante Monterrey en el estadio Shell Energy de Houston (EE.UU.). (EFE/Carlos Ramírez)

La CONCACAF Champions Cup 2027 contará con una cifra récord de nueve equipos mexicanos, los cuales son los siguientes:

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Toluca: Campeón Apertura 2025 Liga MX y campeón mejor clasificado*

Tigres: Subcampeón Apertura 2025 Liga MX

Cruz Azul: Campeón del Clausura 2026 Liga MX y segundo campeón mejor clasificado

Pumas: Subcampeón del Clausura 2026 Liga MX

América: Mejor no finalista Liga MX 25/26 en tabla acumulada

Guadalajara: Siguiente mejor no finalista Liga MX 25/26

Pachuca: Siguiente mejor club no clasificado Liga MX 25/26 en tabla acumulada

Monterrey: Siguiente mejor club no clasificado 25/26 en tabla acumulada

León: Tercer lugar Leagues Cup 2026

Esta representa una excelente oportunidad para la Liga Mx de seguir dominando en el torneo y volver a refrendar su posición con la liga más importante de la región.

El camino de León en la Leagues Cup 2026

El León fue el único equipo mexicano con paso perfecto en la Leagues Cup 2026. (Ron Chenoy-Imagn Images)

El Club León tuvo una destacada participación en la Leagues Cup 2026 al ser el el único representante de la Liga MX que completó la primera fase con paso perfecto, tras sumar nueve puntos.

Durante esa etapa, los Esmeraldas vencieron a Nashville, Orlando City e Inter Miami para avanzar a la fase de eliminación directa como uno de los equipos más sólidos del torneo.

Ya en los cuartos de final, los Panzas Verdes mantuvieron el ritmo al golear de forma contundente al Real Salt Lake por un marcador de 3-0.

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Sin embargo, el camino del cuadro esmeralda se detuvo en las semifinales, donde cayeron ante los Diablos Rojos del Toluca.

A pesar de ello, León tuvo una segunda oportunidad de conseguir su boleto a la próxima edición de la CONCACAF Champions Cup en el duelo por el tercer lugar frente al América, donde gracias a un gol sobre la hora de Diber Cambindo, los esmeraldas lograron vencer a las Águilas.

Cómo se reparten los cupos a la CONCACAF Champions Cup

Lionel Messi conduce el balón ante la marca de Junior Alonso durante un encuentro entre Inter Miami y Atlanta United.

La Concacaf Champions Cup 2027 repartie sus boletos entre las principales competencias de Canadá, Centroamérica, el Caribe, México y Estados Unidos, siguiendo los siguientes criterios de clasificación:

Canadian Championship: un lugar

Campeón del Canadian Championship 2026

Canadian Premier League: dos lugares

Campeón del Canadian Premier League Shield 2026.

Campeón de la Canadian Premier League 2026

Copa del Caribe de Concacaf: tres lugares

Campeón de la Copa del Caribe de Concacaf 2026.

Subcampeón de la Copa del Caribe de Concacaf 2026.

Tercer lugar de la Copa del Caribe de Concacaf 2026.

Copa Centroamericana de Concacaf: seis lugares

Campeón de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026.

Subcampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026.

Los dos equipos semifinalistas.

Los dos ganadores del Play-In.

Leagues Cup: tres lugares

Campeón de la Leagues Cup 2026.

Subcampeón de la Leagues Cup 2026.

Equipo que finalice en el tercer lugar.

Liga MX: seis lugares directos

En caso de que alguno de los clubes ya clasificados obtenga otro boleto, los lugares se recorren hacia los siguientes equipos mejor ubicados de la tabla acumulada que no cuenten con clasificación:

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Campeón del Apertura 2025 y mejor campeón ubicado en la tabla acumulada.

Subcampeón del Apertura 2025.

Campeón del Clausura 2026 y segundo mejor campeón ubicado en la tabla acumulada.

Subcampeón del Clausura 2026.

Mejor equipo no finalista de la temporada 2025-2026 en la tabla acumulada.

Siguiente mejor equipo no finalista de la temporada 2025-2026 en la tabla acumulada.

MLS: cinco lugares

Campeón de la MLS Cup 2026.

Ganador del Supporters’ Shield 2026.

Ganador de la conferencia opuesta durante la temporada regular.

Los dos siguientes mejores equipos en la clasificación del Supporters’ Shield que no estén clasificados.

U.S. Open Cup: un lugar

Campeón de la U.S. Open Cup 2026.

Con este sistema, tanto la Liga MX como la MLS puede aumentar su presencia en la Concacaf Champions Cup mediante los tres boletos que otorga la Leagues Cup en cada año.

Anteriormente la MLS había tomado ventaja de este formato, pero ahora es la Liga Mx quien tendrá la oportunidad de competir con nueve equipos.