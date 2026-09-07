La nueva gobernadora de Sinaloa busca retomar la vida nocturna y pasar la página a la guerra entre cárteles

El plan contempla fortalecer las policías estatales mediante tecnología y acciones de prevención.

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La nueva gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, busca que el estado recupere de manera gradual actividades afectadas por la inseguridad, entre ellas la movilidad durante las tardes y noches, mientras su administración construye un Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad con propuestas de empresarios, comerciantes, universidades y transportistas.

A casi dos semanas de asumir el cargo, la mandataria coloca la recuperación de la paz y la seguridad como ejes de su gestión.

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También sostiene reuniones con distintos sectores para identificar necesidades específicas y definir acciones coordinadas con el gobierno federal.

El planteamiento ocurre en un contexto marcado por la violencia. Domínguez Nava asumió la gubernatura interina el 25 de agosto de 2026, después de la salida de Rubén Rocha Moya, y desde entonces se documentaron 58 homicidios en la entidad durante sus primeros 12 días, de acuerdo con el recuento proporcionado. Esto representa un promedio de 4.8 asesinatos diarios.

Seguridad en Sinaloa: gobierno escucha a empresarios, estudiantes y transportistas

La gobernadora explicó que el plan de seguridad no será elaborado únicamente desde las instituciones, sino que incorporará las propuestas de diferentes sectores de la sociedad.

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La movilidad durante las tardes y noches es uno de los temas planteados por estudiantes. (Youtube )

Durante el fin de semana, Domínguez Nava informó que sostuvo encuentros en Mazatlán con representantes del sector hotelero y, en Culiacán, con comerciantes, plazas comerciales, las universidades Autónoma de Sinaloa (UAS) y Autónoma de Occidente (UAdeO), además de concesionarios del transporte público.

Uno de los principales planteamientos de los estudiantes es recuperar la movilidad en horarios vespertinos y nocturnos. La inseguridad ha llevado a que algunas actividades escolares tengan horarios recortados, por lo que el gobierno estatal busca generar condiciones para que los alumnos puedan regresar a sus hogares con mayor seguridad.

La mandataria señaló que la intención es que el transporte y otros servicios puedan acompañar el retorno de las actividades durante la tarde y noche.

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En el caso de Mazatlán, los empresarios hoteleros también solicitaron mayor vigilancia en las carreteras, una medida vinculada con la seguridad de quienes se trasladan hacia los destinos turísticos del estado.

Sinaloa enfrenta el reto de recuperar la paz en medio de una ola de violencia.

Domínguez Nava indicó que los empresarios reconocieron que el despliegue de las fuerzas federales está generando condiciones de seguridad y plantearon que esa estrategia avance con acompañamiento para reforzar la vigilancia carretera.

Plan Integral de Seguridad busca reforzar policías y atender las causas

El gobierno estatal trabaja en un Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad que, de acuerdo con la gobernadora, representa un reforzamiento de las acciones que ya se encuentran en marcha.

La propuesta contempla fortalecer a las policías estatales mediante mayor tecnología y reforzar las tareas de prevención, incluyendo la atención de las causas relacionadas con la inseguridad.

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La mandataria también aseguró que las acciones contra la delincuencia no se han detenido mientras se termina de construir el plan. Explicó que diariamente se realizan reuniones en la mesa de construcción de paz y seguridad para revisar los avances y definir las medidas necesarias.

Graciela Domínguez Nava pone la seguridad al frente de su gobierno en Sinaloa. Crédito: SSP Sinaloa

Entre los datos centrales del contexto y las acciones anunciadas destacan:

Graciela Domínguez Nava asumió como gobernadora interina el 25 de agosto de 2026 .

En sus primeros 12 días se documentaron 58 homicidios en Sinaloa .

Entre el 1 y el 5 de septiembre se registraron 29 asesinatos .

El gobierno estatal consulta a empresarios, comerciantes, universidades y concesionarios del transporte .

Los estudiantes solicitaron condiciones de seguridad para recuperar la movilidad durante las tardes y noches .

Empresarios hoteleros de Mazatlán pidieron reforzar la vigilancia en las carreteras .

El plan contempla fortalecer a las policías estatales con mayor tecnología y acciones de prevención.

Se mantendrá la coordinación con las fuerzas federales y el gobierno federal.

Violencia en Sinaloa marca los primeros días de la nueva administración

La búsqueda de recuperar la actividad cotidiana ocurre mientras continúan registrándose hechos violentos en distintos puntos del estado.

Los primeros días del nuevo gobierno están marcados por una ola de violencia en el estado. Foto: Defensa

Durante los primeros cinco días de septiembre fueron contabilizados 29 asesinatos. En ese periodo se incluyeron seis feminicidios, una mujer fallecida como víctima colateral y el asesinato de un bebé de 16 meses.

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El menor, identificado como Juan Alejandro, murió después de resultar herido durante un ataque armado ocurrido en Culiacán. En el mismo hecho murió un hombre identificado como Jesús Manuel, mientras que un presunto agresor, identificado como José Jonathan, fue trasladado con vida a un hospital bajo custodia, aunque posteriormente falleció.

Ante este caso, Domínguez Nava lamentó la muerte del menor y de las demás personas asesinadas durante esos días. Señaló que cada homicidio debe llevar a reforzar las acciones de seguridad y reiteró que la elaboración del nuevo plan no implica detener los trabajos que ya realizan las autoridades.

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Desde su llegada al gobierno estatal, la mandataria ha planteado que Sinaloa necesita coordinación, inteligencia, política social, atención a las causas de la inseguridad y capacidad institucional para recuperar la tranquilidad.

Graciela Domínguez toma distancia de Rocha Moya y promete recuperar la paz

Cuando rindió protesta, Domínguez Nava afirmó que su prioridad sería conseguir una paz que pudiera reflejarse en las calles y comunidades, así como permitir que las familias recuperaran su vida cotidiana.

Graciela Domínguez busca marcar distancia de la administración de Rubén Rocha Moya. Crédito: X/ @Juan_OrtizMX

También planteó como tareas de su administración la atención a víctimas, la reconstrucción del tejido social, la atención a personas desaparecidas, el desplazamiento interno y el retorno a comunidades.

Su llegada al Ejecutivo estatal estuvo precedida por una postura de distancia respecto de Rocha Moya. El 25 de agosto fue designada gobernadora interina por el Congreso local con 31 votos a favor de Morena y sus aliados y seis en contra.

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Posteriormente, Domínguez Nava ha buscado establecer una agenda propia mediante reuniones con sectores sociales y productivos, al tiempo que mantiene coordinación con las instituciones federales encargadas de seguridad.

En Mazatlán, además, se acordó mantener reuniones semanales de seguimiento a las propuestas de los empresarios hoteleros. Estos encuentros serán encabezados por la secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, junto con representantes de las fuerzas federales.

Imelda Castro y Graciela Domínguez mantienen comunicación rumbo a 2027

En paralelo a las tareas de seguridad, la gobernadora confirmó que sostuvo una reunión con la senadora con licencia Imelda Castro Castro durante la semana posterior a su llegada al gobierno.

Imelda Castro y Graciela Domínguez mantienen comunicación rumbo a 2027. (Foto: redes sociales)

Domínguez Nava explicó que ambas mantienen comunicación debido a que forman parte del mismo movimiento político y señaló que el encuentro tuvo principalmente como propósito un acercamiento y saludo después de asumir la responsabilidad al frente del Ejecutivo estatal.

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Aunque reconoció que durante la conversación se trataron distintos asuntos, descartó que el objetivo central haya sido abordar definiciones electorales rumbo a 2027.

La reunión ocurre en medio de los reacomodos políticos que se desarrollan en Sinaloa de cara al próximo proceso electoral, pero la gobernadora insistió en que el encuentro respondió principalmente a la relación política y personal que mantiene con Castro Castro.

Mientras tanto, la prioridad declarada de su administración permanece centrada en seguridad y gobernabilidad.