Julián Quiñones se perfila como uno de los nominados al Balón de Oro 2026, según reportes desde Francia (REUTERS)

Guardar

El momento deportivo que está viviendo Julián Quiñones lo ha puesto en la conversación a nivel mundial, pues su actuación con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 y lo destacado que se convirtió para el Al-Qadsiah en la ofensiva lo catapultarían para ser nominado al Balón de Oro 2026.

Este lunes 7 de septiembre trascendieron reportes desde Francia que el delantero mexicano podría colarse en la lista de los mejores 30 futbolistas que aspirarían al Balón de Oro. Fue el medio France Football quien adelantó la información y las posibilidades que tiene Quiñones de entrar en la selectiva lista.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información del periodista Ben Jacobs y Sam Cohem, Julián Andrés Quiñones estaría nominado al balón de oro, representaría al futbol mexicano en una de las nominaciones más importantes del balompié internacional. Figuras como Kylian Mbappé, Vinicius Jr., Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Ousmane Dembélé fueron los nominados en la edición 2025, por lo que para este año el naturalizado mexicano tendría posibilidades de estar en la prestigiosa lista.

El delantero mexicano anotó su segundo gol de la campaña 2026-27 (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo sale la lista de nominados al Balón de Oro 2026?

Será el próximo martes 8 de septiembre que se dé a conocer la lista completa de jugadores que conforman la nominación al Balón de Oro 2026, serán 30 futbolistas los que aspiren al trofeo.

PUBLICIDAD

Además, también se revela la lista de al Balón de Oro femenino, el Trofeo Kopa, el Trofeo Yashin y el Trofeo Gerd Müller. La gala de premiación se realizará el 26 de octubre en Londres.

Julián Quiñones en números

El ex delantero del club América se convirtió en el máximo goleador de la temporada 2025 - 2026 de la Liga Profesional Saudí de Arabia Saudita. Con un total de 33 goles en 31 partidos superó a Cristiano Ronaldo, quien sumó un total de 28 anotaciones con el Al-Nassr y a Ivan Toney, quien registró 32 goles.

Y es que, desde que llegó a la liga árabe mostró un desempeño sobresaliente, pues de inmediato se adaptó y tuvo una racha de 64 goles en 74 partidos, también participó en 67 asistencias a gol en los mismos 64 partidos disputados con su club, por lo que sus números reflejan la calidad de delantero que es en la actualidad.

PUBLICIDAD

El ex delantero del club América se convirtió en el máximo goleador de la temporada 2025 - 2026 de la Liga Profesional Saudí de Arabia Saudita (REUTERS/Pedro Nunes)

En cuanto a su papel con la Selección Mexicana, una vez que Javier Aguirre lo incluyó en la lista de convocados, el colombiano de nacimiento respondió a la confianza del Vasco y fue el primero en anotar durante la inauguración del Mundial 2026. En total registró cuatro dianas en la competencia y con ello igualó el récord de Luis Hernández El Matador y Javier Chicharito Hernández en Copas Mundiales.

Mexicanos nominados al Balón de Oro

Cinco futbolistas mexicanos han aparecido en listas de candidatos al Balón de Oro masculino de France Football:

Guillermo Ochoa — 2007, con América. Fue el primero y terminó en el puesto 30 de la votación.

Rafael Márquez — 2010, tras su etapa con Barcelona.

Javier “Chicharito” Hernández — 2011, por su primera temporada con Manchester United.

Andrés Guardado — 2015, mientras jugaba en PSV Eindhoven.

Giovani dos Santos — 2015, entonces en LA Galaxy.

Ninguno ganó el galardón. Hugo Sánchez no figura entre los nominados porque, durante su mejor etapa con Real Madrid, el premio estaba restringido a futbolistas europeos; esa regla cambió en 1995.

PUBLICIDAD