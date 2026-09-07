Piden oraciones para Chucho Gallegos, colega asegura que el periodista de espectáculos está en terapia intensiva

El periodista de espectáculos Chucho Gallegos viste una chaqueta oscura y una camisa a rayas mientras sostiene sus anteojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Chucho Gallegos, fundador de TVyNovelas, permanece hospitalizado en estado grave tras contagiarse de una bacteria que le provocó hemorragias internas y una pérdida importante de sangre.

El colega Gil Barrera reportó en la red social X que el periodista se encuentra en terapia intensiva del Hospital La Raza, mientras pidió oraciones para “el querido Chicuelo”.

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Diario Basta!, medio donde Gallegos aún colabora como director de espectáculos, confirmó la causa del deterioro: “Desde hace unos días se contagió de una bacteria que le ocasionó hemorragias internas y una pérdida importante de sangre, causa que lo mantiene en el hospital con un estado grave de salud”.

Chucho Gallegos presenta problemas de salud desde hace algunas semanas

Chucho Gallegos, periodista de espectáculos (Redes Sociales)

El cuadro se suma a un episodio previo de agosto, cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante reportó a través de su canal de YouTube que Gallegos había estado hospitalizado en Star Médica Lomas Verdes por hemorragias internas.

En ese momento, Infante explicó que pasó dos días intentando comunicarse con Gallegos y que fue su esposa quien finalmente le informó del cuadro: “Ya está en su casa, ya encontraron la bacteria que tiene. Chucho Gallegos tenía una semana con hemorragias internas, perdió mucha sangre, está muy débil”.

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El propio periodista había decidido darse de alta contra la recomendación médica de pasar al piso de infectología. Infante descartó entonces un diagnóstico de cáncer que circuló en algunos medios: “Chuchito Gallegos está delicado pero está vivo, gracias a Dios. Algo muy importante, no tiene cáncer”.

¿Quién es Chucho Gallegos? Una trayectoria de más de seis décadas en el periodismo de espectáculos

Chucho Gallegos, periodista de espectáculos (Redes Sociales)

Jesús Gallegos Rosales nació el 17 de diciembre de 1941 en la Ciudad de México y creció en la colonia Pantitlán. Antes de dedicarse al periodismo estudió tres años para maestro, formación que abandonó para iniciar su carrera editorial.

En 1965 se incorporó a El Sol de México, donde cubrió la fuente de espectáculos. Para 1968 combinaba tres empleos simultáneos: colaboraba en ese diario, en Tele-Guía y era jefe de redacción de Hoy Domingo, publicación donde coincidió con Jacobo Zabludovsky.

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En 1979 Gallegos funda TVyNovelas, revista que se convierte en referencia del periodismo de entretenimiento en México y América Latina. También crea los Premios TVyNovelas, reconocimiento que durante décadas midió la popularidad de actores y producciones televisivas.

Entrevistó a María Félix, Juan Gabriel y Vicente Fernández

Chucho Gallegos con Emmanuel y Mijares (Redes Sociales)

A lo largo de su carrera, Gallegos entrevistó a figuras como María Félix, Juan Gabriel, Agustín Lara, Julio Iglesias, Luis Miguel y Vicente Fernández. Para conseguir una entrevista con Julio Iglesias permaneció cerca de un mes en Las Vegas hasta lograr el encuentro.

Con Vicente Fernández mantuvo una relación profesional que se remonta a 1970. Años después, bajo su dirección, TVyNovelas publicó información que generó un fuerte impacto en torno a la vida personal del cantante.

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Su carrera también incluyó espacios radiofónicos en La Hora Domecq, Radio Trece y Radio Fórmula. En 2006 fue columnista del periódico Reforma.