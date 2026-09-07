EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: agente de la GN fue hallado muerto horas después de denunciar presuntos nexos con Los Tlacos

Agente de la GN fue hallado muerto horas después de denunciar presuntos nexos con Los Tlacos

Eduardo Bustos Pérez, agente de la Guardia Nacional hallado muerto junto a tres personas en Guerrero, difundió horas antes un video en el que denunció una presunta red de complicidad entre mandos de la corporación, la Fiscalía estatal y Los Tlacos para desplazar a Los Ardillos de zonas de Juan R. Escudero y Xaltianguis. En su grabación también señaló presuntos pagos a funcionarios y relató un operativo contra líderes del grupo rival. Ninguna autoridad ha confirmado sus acusaciones y la Sedena informó que el contenido del video forma parte de las investigaciones.