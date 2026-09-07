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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: agente de la GN fue hallado muerto horas después de denunciar presuntos nexos con Los Tlacos

Eduardo Bustos Pérez difundió un video en el que acusó una supuesta red de complicidad entre mandos, la Fiscalía de Guerrero y el grupo criminal; ninguna autoridad ha confirmado sus señalamientos

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12:32 hsHoy

Agente de la GN fue hallado muerto horas después de denunciar presuntos nexos con Los Tlacos

Eduardo Bustos Pérez, agente de la Guardia Nacional hallado muerto junto a tres personas en Guerrero, difundió horas antes un video en el que denunció una presunta red de complicidad entre mandos de la corporación, la Fiscalía estatal y Los Tlacos para desplazar a Los Ardillos de zonas de Juan R. Escudero y Xaltianguis. En su grabación también señaló presuntos pagos a funcionarios y relató un operativo contra líderes del grupo rival. Ninguna autoridad ha confirmado sus acusaciones y la Sedena informó que el contenido del video forma parte de las investigaciones.

Información ampliada:

Esto fue lo último que declaró Eduardo Bustos Pérez, agente de la Guardia Nacional hallado muerto en Guerrero

Horas antes de ser hallado sin vida en Guerrero, Eduardo Bustos Pérez acusó nexos entre mandos, la Fiscalía estatal y Los Tlacos, aunque ninguna autoridad ha confirmado esos dichos

Esto fue lo último que declaró Eduardo Bustos Pérez, agente de la Guardia Nacional hallado muerto en Guerrero. RRSS

Eduardo Bustos Pérez, agente de la Guardia Nacional (GN) hallado sin vida en Guerrero junto a tres personas más, había denunciado en un video difundido en redes sociales una presunta red de complicidad entre mandos de la corporación, la Fiscalía estatal y el grupo criminal Los Tlacos, momentos antes de ser asesinado.

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