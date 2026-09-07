Ed Sheeran cancela su concierto del 12 de diciembre en CDMX: qué pasará con los boletos

Ed Sheeran tendrá una sola presentación en Ciudad de México. (REUTERS/Steve Marcus)

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La agenda de diciembre en Ciudad de México tendrá un cambio para quienes planeaban ver a Ed Sheeran en vivo. El cantante británico concentrará su visita en una sola noche en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La presentación prevista para el sábado 12 de diciembre fue cancelada y sus asistentes fueron reubicados en el concierto del viernes 11. La modificación responde a las condiciones de movilidad previstas en la capital mexicana para esa jornada.

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El concierto de Ed Sheeran del 12 de diciembre fue trasladado al día 11

Ed Sheeran tenía previstas dos presentaciones en el Estadio Ciudad de los Deportes como parte de su Loop Tour 2026. La segunda fecha se había añadido luego de la demanda registrada para el primer concierto anunciado en la capital mexicana.

Ahora, la actividad quedará concentrada en el viernes 11 de diciembre. El calendario oficial del artista solo mantiene esa presentación en Ciudad de México.

La organizadora MusicVibe confirmó que el show previsto para el sábado 12 ya no se realizará. Las personas que tenían boletos para esa noche fueron trasladadas automáticamente a la fecha del viernes.

La decisión se tomó después de analizar las condiciones de movilidad previstas en Ciudad de México para esa fecha, ya que coincide con la celebración anual dedicada a la Virgen de Guadalupe.

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Las peregrinaciones previstas hacia la Basílica suelen provocar cierres de calles y complicaciones para trasladarse por distintos puntos de la ciudad.

La comunicación no mencionó problemas de salud del músico ni dificultades con la producción del espectáculo. Tampoco se indicó que el Estadio Ciudad de los Deportes estuviera indisponible para recibir el recital.

El cambio se vinculó únicamente con la circulación y los desplazamientos esperados en la capital mexicana durante esa jornada.

La decisión busca evitar que el traslado del público hacia el estadio coincida con una jornada de alta circulación en Ciudad de México. La información disponible no detalla si habrá recomendaciones especiales de transporte o rutas de acceso para el recital del viernes.

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El cambio tampoco incluyó el anuncio de una nueva segunda fecha. Por el momento, la actuación del 11 de diciembre será la única oportunidad confirmada para ver al intérprete británico en la capital mexicana.

Ed Sheeran regresa a la capital mexicana el viernes 11 de diciembre con su Loop Tour. (X/ @edsheeran)

Los boletos del 12 de diciembre serán válidos para el concierto reprogramado

Las personas que adquirieron entradas para la función cancelada podrán usarlas para ingresar al concierto del viernes 11 de diciembre. No deberán realizar un trámite adicional para conservar su acceso.

La reubicación respeta la sección elegida al momento de la compra. Cada asistente mantendrá la localidad que había adquirido para el concierto originalmente previsto para el sábado.

Esto incluye los accesos de General A, General, Palcos, Platea Lateral A, Platea Lateral B, Preferente Lateral, Freedom, Platea Cabecera A, Platea Cabecera B y Preferente Cabecera General.

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Los titulares de las entradas no tendrán que efectuar movimientos dentro de la cuenta de la boletera. Los compradores recibirán directamente la información sobre el cambio de fecha y las instrucciones concretas para acceder a la nueva fecha.

La recomendación es revisar el correo electrónico utilizado durante la adquisición de los boletos.

También será necesario consultar la cuenta registrada en FunTicket. La plataforma será el canal para verificar los datos asociados con cada compra y recibir las indicaciones previas al ingreso al estadio.

Esta medida permite que el público mantenga su lugar sin iniciar un proceso de cambio. También evita que las personas afectadas tengan que comprar de nuevo un acceso para ver a Ed Sheeran.

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FunTicket habilitó un correo para solicitar el reembolso

Quienes no puedan asistir al show del viernes 11 de diciembre podrán pedir la devolución íntegra del dinero. La solicitud deberá enviarse a atc@funticket.mx.

La empresa no informó una fecha límite para iniciar ese trámite. Tampoco comunicó cuál será el tiempo estimado para procesar y acreditar cada reembolso.

La ausencia de un plazo público deja abierta la posibilidad de realizar consultas directamente por correo. Los compradores deberán utilizar el canal indicado para informar que no asistirán a la fecha reubicada.

No se anunció un formulario especial dentro del sitio de FunTicket ni un mecanismo presencial para realizar el pedido. Tampoco se detalló qué documentos o datos deberán acompañar el mensaje ni una fecha de cierre para las devoluciones.

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El Estadio Ciudad de los Deportes recibirá el Loop Tour 2026

El concierto forma parte de la gira asociada al álbum Play. La propuesta de Ed Sheeran gira en torno al uso de una loop station, un dispositivo que permite grabar y superponer sonidos durante la actuación.

El artista construye partes de sus canciones en vivo a partir de ese sistema. Cada interpretación puede variar según las capas sonoras que incorpora durante el show.

La fecha del 11 de diciembre concentrará al público que inicialmente tenía boletos para dos fechas.

Los titulares de entradas para el sábado deberán revisar sus correos, confirmar que cuentan con la documentación necesaria y definir si asistirán a la nueva fecha. Si el cambio les impide acudir, la alternativa habilitada es solicitar el reembolso.

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Ante cualquier duda relacionada con los boletos, los compradores pueden comunicarse con FunTicket a través del correo atc.loop2026@funticket.mx.

La empresa no informó todavía un plazo límite para solicitar la devolución ni el tiempo estimado de respuesta.