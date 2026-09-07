México

Ed Sheeran cancela su concierto del 12 de diciembre en CDMX: qué pasará con los boletos

La segunda fecha de Ed Sheeran en el Estadio Ciudad de los Deportes fue cancelada por condiciones de movilidad previstas para la Ciudad de México

Ed Sheeran
Ed Sheeran tendrá una sola presentación en Ciudad de México. (REUTERS/Steve Marcus)
Guardar

La agenda de diciembre en Ciudad de México tendrá un cambio para quienes planeaban ver a Ed Sheeran en vivo. El cantante británico concentrará su visita en una sola noche en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La presentación prevista para el sábado 12 de diciembre fue cancelada y sus asistentes fueron reubicados en el concierto del viernes 11. La modificación responde a las condiciones de movilidad previstas en la capital mexicana para esa jornada.

PUBLICIDAD

El concierto de Ed Sheeran del 12 de diciembre fue trasladado al día 11

Ed Sheeran tenía previstas dos presentaciones en el Estadio Ciudad de los Deportes como parte de su Loop Tour 2026. La segunda fecha se había añadido luego de la demanda registrada para el primer concierto anunciado en la capital mexicana.

Ahora, la actividad quedará concentrada en el viernes 11 de diciembre. El calendario oficial del artista solo mantiene esa presentación en Ciudad de México.

La organizadora MusicVibe confirmó que el show previsto para el sábado 12 ya no se realizará. Las personas que tenían boletos para esa noche fueron trasladadas automáticamente a la fecha del viernes.

La decisión se tomó después de analizar las condiciones de movilidad previstas en Ciudad de México para esa fecha, ya que coincide con la celebración anual dedicada a la Virgen de Guadalupe.

PUBLICIDAD

Las peregrinaciones previstas hacia la Basílica suelen provocar cierres de calles y complicaciones para trasladarse por distintos puntos de la ciudad.

La comunicación no mencionó problemas de salud del músico ni dificultades con la producción del espectáculo. Tampoco se indicó que el Estadio Ciudad de los Deportes estuviera indisponible para recibir el recital.

El cambio se vinculó únicamente con la circulación y los desplazamientos esperados en la capital mexicana durante esa jornada.

La decisión busca evitar que el traslado del público hacia el estadio coincida con una jornada de alta circulación en Ciudad de México. La información disponible no detalla si habrá recomendaciones especiales de transporte o rutas de acceso para el recital del viernes.

El cambio tampoco incluyó el anuncio de una nueva segunda fecha. Por el momento, la actuación del 11 de diciembre será la única oportunidad confirmada para ver al intérprete británico en la capital mexicana.

Ed Sheeran regresa a la capital mexicana el viernes 11 de diciembre con su Loop Tour. (X/ @edsheeran)
Ed Sheeran regresa a la capital mexicana el viernes 11 de diciembre con su Loop Tour. (X/ @edsheeran)

Los boletos del 12 de diciembre serán válidos para el concierto reprogramado

Las personas que adquirieron entradas para la función cancelada podrán usarlas para ingresar al concierto del viernes 11 de diciembre. No deberán realizar un trámite adicional para conservar su acceso.

La reubicación respeta la sección elegida al momento de la compra. Cada asistente mantendrá la localidad que había adquirido para el concierto originalmente previsto para el sábado.

Esto incluye los accesos de General A, General, Palcos, Platea Lateral A, Platea Lateral B, Preferente Lateral, Freedom, Platea Cabecera A, Platea Cabecera B y Preferente Cabecera General.

Los titulares de las entradas no tendrán que efectuar movimientos dentro de la cuenta de la boletera. Los compradores recibirán directamente la información sobre el cambio de fecha y las instrucciones concretas para acceder a la nueva fecha.

La recomendación es revisar el correo electrónico utilizado durante la adquisición de los boletos.

También será necesario consultar la cuenta registrada en FunTicket. La plataforma será el canal para verificar los datos asociados con cada compra y recibir las indicaciones previas al ingreso al estadio.

Esta medida permite que el público mantenga su lugar sin iniciar un proceso de cambio. También evita que las personas afectadas tengan que comprar de nuevo un acceso para ver a Ed Sheeran.

FunTicket habilitó un correo para solicitar el reembolso

Quienes no puedan asistir al show del viernes 11 de diciembre podrán pedir la devolución íntegra del dinero. La solicitud deberá enviarse a atc@funticket.mx.

La empresa no informó una fecha límite para iniciar ese trámite. Tampoco comunicó cuál será el tiempo estimado para procesar y acreditar cada reembolso.

La ausencia de un plazo público deja abierta la posibilidad de realizar consultas directamente por correo. Los compradores deberán utilizar el canal indicado para informar que no asistirán a la fecha reubicada.

No se anunció un formulario especial dentro del sitio de FunTicket ni un mecanismo presencial para realizar el pedido. Tampoco se detalló qué documentos o datos deberán acompañar el mensaje ni una fecha de cierre para las devoluciones.

El Estadio Ciudad de los Deportes recibirá el Loop Tour 2026

El concierto forma parte de la gira asociada al álbum Play. La propuesta de Ed Sheeran gira en torno al uso de una loop station, un dispositivo que permite grabar y superponer sonidos durante la actuación.

El artista construye partes de sus canciones en vivo a partir de ese sistema. Cada interpretación puede variar según las capas sonoras que incorpora durante el show.

La fecha del 11 de diciembre concentrará al público que inicialmente tenía boletos para dos fechas.

Los titulares de entradas para el sábado deberán revisar sus correos, confirmar que cuentan con la documentación necesaria y definir si asistirán a la nueva fecha. Si el cambio les impide acudir, la alternativa habilitada es solicitar el reembolso.

Ante cualquier duda relacionada con los boletos, los compradores pueden comunicarse con FunTicket a través del correo atc.loop2026@funticket.mx.

La empresa no informó todavía un plazo límite para solicitar la devolución ni el tiempo estimado de respuesta.

Temas Relacionados

Ed SheeranEstadio Ciudad De Los DeportesConciertosConciertos MexicoBoletosmexico-entretenimientomexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor pasó a las 16:00 horas, a una distancia de 130 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 31.4 km

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

El temblor pasó a las 22:00 horas, a una distancia de 68 km de San Marcos y tuvo una profundidad de 16.5 km

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

El movimiento sísmico pasó a las 00:41 horas, a una distancia de 39 km de Unión Hidalgo y tuvo una profundidad de 106.8 km

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de septiembre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de septiembre?

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: detienen a joven con 15 dosis de aparente cocaína en Gustavo A. Madero

El hombre, de 23 años, fue arrestado en la colonia Malacates; registra un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino este año por robo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: detienen a joven con 15 dosis de aparente cocaína en Gustavo A. Madero
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: detienen a joven con 15 dosis de aparente cocaína en Gustavo A. Madero

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: detienen a joven con 15 dosis de aparente cocaína en Gustavo A. Madero

Destruyen casi mil kilos de drogas en Sinaloa: también destrozaron equipamiento y objetos bélicos

De cajas frías de bitcoins a granjas de criptomonedas: así funciona la red de activos digitales que pone en jaque al sistema financiero

Dos síndicos consecutivos de Tepuche fueron asesinados entre marzo y septiembre: Sinaloa suma al menos cinco homicidios de funcionarios en 2026

Procesan a dos mujeres por narcomenudeo en la colonia Morelos: serían integrantes de La Unión Tepito

ENTRETENIMIENTO

La mamá de Gala Montes reprueba el ingreso en La Casa de los Famosos México: “no todo es rating”

La mamá de Gala Montes reprueba el ingreso en La Casa de los Famosos México: “no todo es rating”

La Granja VIP 2 ya tiene a su primera nominada: María Karunna queda en peligro tras decisión de Ivonne Montero

Festival ARRE 2026: encharmacimentos, el colapso de un stand y la duda sobre si habrá reembolso de dinero

Reportan que Lucerito Mijares habría sido hospitalizada de emergencia en la CDMX

Junto a Carlos Slim: Charlize Theron revela el duro camino al éxito y su advertencia sobre el fracaso

DEPORTES

Julián Quiñones se perfila como uno de los nominados al Balón de Oro 2026, según reportes desde Francia

Julián Quiñones se perfila como uno de los nominados al Balón de Oro 2026, según reportes desde Francia

Real Madrid vs Inter de Milán: cuándo y dónde ver el encuentro de la Fecha 1 en la UEFA Champions League desde México

Turco Mohamed: el técnico más exitoso en la historia del Toluca y que lo ha ganado todo en el futbol mexicano

Con la clasificación del León, así queda la lista final de equipos mexicanos que estará en la CONCACAF Champions Cup 2027

Porto vs Manchester City: dónde, cuándo y a qué hora ver a Santi Gimenez en la Champions League