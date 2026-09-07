México

¿Se recorre al lunes? La respuesta de la SEP sobre los días festivos por el 15 y 16 de septiembre

El 16 de septiembre se conmemora el inicio de la Independencia de México por lo que es un día de descanso obligatorio

Una niña con uniforme escolar señala el número 16 en un calendario de septiembre de 2026 pegado en la pared de un aula.
Una estudiante mexicana señala el 16 de septiembre, Día de la Independencia, en un calendario escolar colgado en la pared de su aula. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El 16 de septiembre es el único día de descanso obligatorio por la Independencia de México en 2026 y no se recorre para formar puente, según el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Al caer a mitad de semana, el feriado se mantiene en miércoles, por lo que el lunes 14 y el martes 15 se trabajan con normalidad y las actividades se reanudan el jueves 17.

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El martes 15 de septiembre no es día festivo oficial por lo que salvo acuerdo interno, contrato colectivo o concesión del empleador, las empresas y comercios deben operar con horario regular.

Para quien labore el miércoles 16 de septiembre, la LFT establece pago compensatorio: el artículo 75 señala que se debe cubrir el salario habitual más un salario doble por el servicio prestado, lo que en la práctica equivale a pago triple.

En escuelas de nivel básico, el calendario de la SEP contempla clases regulares el martes 15 y suspensión total de actividades el miércoles 16, de acuerdo con la misma publicación.

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Seis niños y niñas con uniforme escolar azul marino están sentados en pupitres de madera con cuadernos abiertos.
Un grupo de alumnos de primaria con uniforme escolar permanece sentado en sus pupitres mientras presta atención en el aula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el 16 de septiembre es día feriado en México

El 16 de septiembre conmemora el inicio de la Independencia de México. La madrugada de ese día, en 1810, Miguel Hidalgo y Costilla llamó a la población de Dolores, en Guanajuato, a levantarse contra el gobierno virreinal español. Ese hecho se conoce como el Grito de Dolores.

La guerra de Independencia duró más de una década y concluyó en 1821. Por eso, cada 16 de septiembre se realizan ceremonias cívicas, desfiles y actos oficiales en todo el país.

La celebración inicia desde la noche del 15 de septiembre, cuando el presidente y los gobernadores recrean el Grito desde los palacios de gobierno.

En términos laborales, el descanso obligatorio no siempre cae exactamente el 16: la Ley Federal del Trabajo establece que se recorra al tercer lunes de septiembre para formar un puente.

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Cuáles son los días feriados que quedan en México de este 2026

A partir de hoy, 7 de septiembre de 2026, quedan tres días de descanso obligatorio a nivel federal para trabajadores en México:

  • Miércoles 16 de septiembre: conmemoración de la Independencia de México.
  • Lunes 16 de noviembre: tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, inicio de la Revolución Mexicana.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.

El 1 de octubre no aplica este año: es descanso obligatorio cada seis años, cuando ocurre la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. El siguiente correspondería en 2030.

Si se trabaja en cualquiera de esos días, la Ley Federal del Trabajo establece el pago del salario normal más un salario doble por el servicio prestado.

Actividades y conciertos para celebrar las fiestas patrias

El concierto de Intocable en el Zócalo de la CDMX encabeza la celebración del 15 de septiembre y se perfila como el acto central de una jornada que también tendrá verbenas gratuitas en ocho alcaldías capitalinas y una veintena de municipios del Estado de México, con artistas ya confirmados y ceremonias del Grito programadas en distintos puntos del Valle de México.

La fecha también estará acompañada por el desfile cívico-militar del 16 de septiembre, que partirá a las 10:00 horas desde las inmediaciones del Zócalo y avanzará por 5 de Mayo, el Palacio de Bellas Artes, avenida Juárez, Paseo de la Reforma y Campo Marte. En esta edición participarán 12,804 efectivos, 536 vehículos y 424 caballos.

Intocable tocará de manera gratuita en la Plaza de la Constitución antes de la ceremonia oficial que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la alcaldía Benito Juárez están anunciados Aleks Syntek, Diego Schoening y Baxter, con actividades desde las 18:00 horas en la explanada de la demarcación, ubicada en avenida División del Norte y Uxmal, colonia Narvarte Poniente.

En Xochimilco, el cartel incluye a El Gran Silencio, Los Mismos Reyes y Lorenzo Negrete, con presentación a las 21:00 horas en la explanada de la alcaldía, sobre avenida Guadalupe I. Ramírez 5, colonia El Rosario.

En Iztacalco, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey aparecen como acto principal a las 20:45 horas. Desde las 16:00 habrá danza folclórica y regional, verbena, feria y fuegos pirotécnicos; a las 17:00 se realizará la coronación de la Reina de las Fiestas Patrias Iztacalco 2026, y a las 23:00 será la ceremonia encabezada por la alcaldesa Lourdes Paz.

Cinco hombres con sombreros y camisas negras posan junto al logotipo de Intocable y el texto Estamos Todos.
Los integrantes del grupo musical Intocable posan frente a un diseño gráfico promocional con la frase Estamos Todos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cartelera difundida también incluye a Paty Cantú y Yaguarú en Miguel Hidalgo; a Ninel Conde, Sonido La Changa, Internacional Carro Show y Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga en Cuajimalpa de Morelos; y el concepto “90’s Pop Tour” en Álvaro Obregón, con Kabah, JNS, Caló, Mercurio, Erik Rubín y La Sonora Dinamita.

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