¿El potasio previene la diabetes y la hipertensión? Esto dicen los expertos

El potasio suele aparecer en recomendaciones de salud cardiovascular y metabólica, lo que ha llevado a muchas personas a preguntarse si su consumo puede evitar enfermedades como la hipertensión arterial o la diabetes. Sin embargo, la respuesta no es tan simple como parece.

De acuerdo con la evidencia científica, el potasio participa en múltiples procesos metabólicos a nivel celular, especialmente en los mecanismos de intercambio sodio-potasio, fundamentales para la función muscular, nerviosa y cardiovascular. No obstante, eso no significa que tomar suplementos de este mineral prevenga enfermedades crónicas.

¿El potasio previene la hipertensión?

Los estudios han demostrado que el potasio puede ayudar a disminuir los valores de presión arterial en personas que ya padecen hipertensión. Esto ocurre porque produce un efecto contrario al del sodio en el organismo y favorece su eliminación a través de la orina, lo que contribuye a reducir la tensión arterial.

Sin embargo, en personas con presión normal, no se ha comprobado que el potasio prevenga el desarrollo de hipertensión. El problema, explican los especialistas, no suele ser la falta de potasio, sino el exceso de sodio en la dieta.

El potasio puede ayudar a reducir la presión arterial en personas hipertensas, pero los especialistas advierten que no previene la diabetes ni la hipertensión y que su consumo en suplementos debe ser supervisado por un médico, especialmente en pacientes con daño renal

El alto consumo de alimentos ultraprocesados —ricos en sal— y una alimentación pobre en frutas, verduras y legumbres alteran el equilibrio natural entre sodio y potasio. Por ello, más que recurrir a suplementos, los expertos recomiendan reducir la sal añadida y mantener una dieta equilibrada, que ya aporta las cantidades necesarias de ambos minerales.

En términos prácticos, evitar el exceso de sodio resulta más determinante que aumentar artificialmente el consumo de potasio.

¿Y qué pasa con la diabetes?

En el caso de la diabetes, el potasio no tiene un efecto preventivo directo. Si bien participa en mecanismos celulares relacionados con la regulación de la glucosa y la secreción de insulina, no existe evidencia de que su suplementación evite el desarrollo de la enfermedad.

Una dieta variada, rica en alimentos naturales y baja en sodio, sí puede ser beneficiosa para personas con diabetes, pero por motivos indirectos. Muchos pacientes diabéticos también presentan hipertensión, y la coexistencia de ambas condiciones incrementa el riesgo de complicaciones cardiovasculares.

Por ello, mejorar la alimentación impacta de forma integral en la salud metabólica, pero no por el potasio en sí mismo como agente preventivo.

Riesgos de consumir suplementos sin control médico

Un punto clave señalado por especialistas es que la suplementación de potasio no está exenta de riesgos. El exceso de este mineral en sangre —condición conocida como hiperpotasemia— puede provocar alteraciones graves, como arritmias cardíacas, debilidad muscular e incluso complicaciones potencialmente mortales.

Las personas con insuficiencia renal deben ser especialmente cuidadosas, ya que sus riñones tienen dificultades para eliminar el exceso de potasio. Justamente, tanto los pacientes con diabetes como los hipertensos son más propensos a desarrollar daño renal, lo que aumenta el riesgo si consumen suplementos sin supervisión médica.

Además, ciertos medicamentos utilizados para tratar la presión arterial pueden elevar los niveles de potasio, lo que hace indispensable la evaluación profesional antes de iniciar cualquier complemento.

La conclusión de los expertos

El potasio es un mineral esencial para el organismo, pero no es una solución mágica contra la hipertensión ni la diabetes. En la mayoría de los casos, una alimentación equilibrada ya cubre los requerimientos diarios.

La recomendación general es clara: priorizar frutas, verduras y alimentos frescos, reducir el consumo de sodio y evitar la automedicación con suplementos. Ante cualquier duda, lo adecuado es consultar a un profesional de la salud y realizar controles médicos periódicos.