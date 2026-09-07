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La mamá de Gala Montes reprueba el ingreso en La Casa de los Famosos México: “no todo es rating”

Crista Montes se preocupa por el bienestar de la actriz y considera que la producción la está exhibiendo en La Casa de los Famosos México 2026

Crista Montes se preocupa por el bienestar de la actriz y considera que la producción la está exhibiendo en La Casa de los Famosos México 2026
Crista Montes se preocupa por el bienestar de la actriz y considera que la producción la está exhibiendo en La Casa de los Famosos México 2026
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Gala Montes ingresó este domingo 6 de septiembre como nueva habitante de La Casa de los Famosos México, en su cuarta edición. Su llegada ocurre justo después de la eliminación de Flor Vigna y del lugar que dejó vacante Aldo Rendón, quien salió del reality por motivos de salud.

La actriz y cantante ya tiene experiencia en el formato: participó en la segunda temporada, transmitida en 2024, donde permaneció 71 días y llegó hasta la gran final como tercera finalista. Durante esa edición formó parte del Team Mar y protagonizó varios conflictos, entre ellos enfrentamientos con Adrián Marcelo, quien terminó expulsado por decisión de la producción.

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Crista Montes de Oca, mamá de Gala Montes, publicó un mensaje en el que cuestionó la manera en que la producción expone a su hija al entrar a la competencia, dando prioridad al rating por encima del bienestar de la actriz.

Gala Montes entra a la Casa de los Famosos México 2026 (Captura)
Gala Montes entra a la Casa de los Famosos México 2026 (Captura)

Mamá de Gala Montes arremete contra la producción de La Casa de los Famosos México

La entrada de Gala Montes a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México ha provocado mucho tipo de reacciones, pero en la mayoría coinciden en que la actriz no se encuentra bien emocionalmente, por lo que entrar a un reality de ese tipo puede ser contraproducente.

Su madre, Crista Montes de Oca, se manifestó al respecto en sus redes sociales, escribió: “Como madre, quiero expresar que no estoy de acuerdo con la manera en que están exponiendo a Gala”. Reconoció que su hija es mayor de edad y respeta que “por ahora, no quiera recibir mi ayuda ni tener acercamiento conmigo”, aunque aclaró que eso “no elimina mi preocupación por su bienestar”.

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La madre de la actriz añadió que “una producción también tiene la responsabilidad de cuidar a sus artistas” y que “no todo debe convertirse en espectáculo”, pues ni Gala ni ninguna persona debería ser exhibida cuando su integridad y dignidad puedan estar en riesgo. Cerró la publicación con la frase: “Antes que el rating debe estar la humanidad”.

Mensaje de la mamá de Gala Montes por su entrada a la Casa de los Famosos México 2026 (@sargentomatute)
Mensaje de la mamá de Gala Montes por su entrada a la Casa de los Famosos México 2026 (@sargentomatute)

Rosa María Noguerón admite que el ingreso de Gala Montes es “un riesgo”

Al término de la gala dominical, la productora Rosa María Noguerón confirmó en entrevista que la decisión de reincorporar a Gala fue deliberada: “ya sabemos su juego, teníamos que hacer algo porque se fue un habitante muy querido y odiado por muchos, alguien que dio mucho contenido, entonces teníamos que mover eso”, declaró Noguerón.

La productora reconoció que la entrada de la actriz “es un riesgo”, pero lo justificó como parte de la estrategia para reactivar la dinámica de la casa tras la salida de Rendón. También celebró el ingreso de exconcursantes durante la misma gala: “fue maravilloso ver a Alexis entrar de nuevo a la casa, porque, en su momento, fue una persona que dio mucho de que hablar con sus posicionamientos”, dijo Noguerón.

Gala Montes
(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

El conflicto entre Gala Montes y su madre se arrastra desde 2024

La ruptura entre Gala y Crista comenzó hace dos años, cuando la actriz decidió terminar la relación profesional que las unía: Crista fungió como su mánager durante 18 años. Tras la salida, ambas se acusaron públicamente por temas económicos y personales.

Crista sostuvo en entrevistas que nunca recibió el pago correspondiente por casi dos décadas de trabajo. Gala, por su parte, la acusó de manipulación y describió un ambiente familiar marcado por golpes durante su infancia.

En junio, Gala aseguró en entrevista con el periodista Gabriel Roa que ha logrado perdonar a su madre por los errores del pasado, pero descartó una reconciliación cercana: “Una cosa no está peleada con la otra, que yo diga cosas de mi mamá, que cometió errores, no quiere decir que no la quiera”, dijo Gala al periodista.

Gala Montes y Crista Montes
Gala Montes y su madre Crista Montes en unas vacaciones. (Instagram)

Gala Montes expuso un correo de su madre y respondió “soy la hija de nadie”

En agosto, la tensión familiar volvió a escalar. Gala compartió en sus historias de Instagram un correo que Crista le envió, en el que le pedía buscar ayuda y dejar atrás las diferencias.. La actriz respondió con dureza, acusando a su madre de buscar un acercamiento con interés económico y escribió en redes: “Soy la hija de nadie”, acompañado de la palabra “huérfana”.

Crista negó públicamente que su intención fuera pedir dinero y aseguró que solo quería confirmar que su hija estaba bien.

El distanciamiento se extiende a su hermana Beba Montes

Al quiebre con su madre se sumó recientemente un conflicto con Krista “Beba” Montes, hermana mayor de la actriz. La disputa se originó por diferencias sobre el cumpleaños de Alabama, sobrina de Gala de 11 años, luego de que Beba se opusiera a que el padre de la menor fuera invitado a la celebración.

(Instagram/ @labebamontes)
(Instagram/ @labebamontes)

El enfrentamiento terminó con el bloqueo de Beba hacia Gala y afectó la relación que la actriz mantenía con su sobrina, a quien no ha podido ver desde entonces. A principios de septiembre, Gala compartió un mensaje dirigido a la menor en el que lamentó la separación.

Gala Montes publicó un mensaje pidiendo ayuda antes de entrar al reality

Previo a su ingreso al reality, Gala compartió un mensaje con frases como “necesito salvarme” y “necesito pedir ayuda”. El conductor Poncho de Nigris, exparticipante de la primera temporada, expresó preocupación por el estado emocional de la actriz y advirtió en redes sociales que está “a nada de un brote psicótico”.

La producción del programa no ha emitido comunicado alguno sobre la publicación de Crista Montes de Oca ni sobre las condiciones bajo las que Gala Montes ingresó nuevamente a la competencia.

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