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Turco Mohamed: el técnico más exitoso en la historia del Toluca y que lo ha ganado todo en el futbol mexicano

El técnico argentino ya ganó todos los trofeos que se pueden ganar en el futbol mexicano

Turco Mohamed ya ganó todos los títulos que se pueden ganar en el futbol mexicano (Foto. Jovani Pérez | Infobae México)
Turco Mohamed ya ganó todos los títulos que se pueden ganar en el futbol mexicano (Foto. Jovani Pérez | Infobae México)
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Antonio “Turco” Mohamed y Toluca se consagraron campeones de la Leagues Cup 2026 el pasado domingo tras vencer la Monterrey 2 goles a 0, logro que consolidó al entrenador como el técnico más laureado en la historia del conjunto escarlata.

Cabe resaltar que para el director técnico argentino, este título representó haber conquistado todos los trofeos posibles en el fútbol mexicano. Los seis trofeos atribuidos a Antonio “Turco” Mohamed con Toluca concentran la mayor parte de su palmarés como entrenador en el fútbol mexicano. Esa etapa incluye campeonatos de liga, copas nacionales e internacionales.

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Oswaldo Virgen, de Toluca, celebra un gol en un partido de la jornada 6 de la Liga MX en el estadio Nemesio Diez, en Toluca (México). EFE/ Felipe Gutiérrez
Oswaldo Virgen, de Toluca, celebra un gol en un partido de la jornada 6 de la Liga MX en el estadio Nemesio Diez, en Toluca (México). EFE/ Felipe Gutiérrez

Toluca concentra la mayor cantidad de campeonatos

Deportivo Toluca suma seis títulos en la etapa de Turco Mohamed como entrenador. Entre ellos figuran las Ligas MX del Clausura 2025 y Apertura 2025. El equipo también conquistó el Campeón de Campeones correspondiente a la temporada 2024-2025 y la Campeones Cup de 2025 bajo la misma dirección técnica.

Además, el club celebró la obtención de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025-2026 y la Leagues Cup de 2026, abarcando así todos los torneos nacionales e internacionales disputados durante este ciclo del entrenador.

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - August 30, 2026 Toluca's coach Antonio Ricardo Mohamed poses with his players Nicolas Castro and Marcel Ruiz after receving their Golden Ball awards from the Mexican Federation of Association Football REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - August 30, 2026 Toluca's coach Antonio Ricardo Mohamed poses with his players Nicolas Castro and Marcel Ruiz after receving their Golden Ball awards from the Mexican Federation of Association Football REUTERS/Eloisa Sanchez

Monterrey fue el segundo equipo con más trofeos

Con los Rayados de Monterrey aportó tres campeonatos en total. El primero de ese ciclo fue la Copa MX del Apertura 2017. Al mando de Mohamed, el equipo regiomontano también consiguió la Liga MX del Apertura 2019. La tercera conquista fue la Copa MX correspondiente a la temporada 2019-2020. La cuenta de títulos en Monterrey combina un campeonato de liga con dos copas nacionales. Es el segundo registro más extenso entre los cuatro clubes mencionados.

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Títulos de Mohamed en México

Xolos de Tijuana

  • 1 título de Liga Mx (Apertura 2012)

Club América

  • 1 título de Liga Mx (Apertura 2014)

Rayados de Monterrey

  • Liga Mx (Apertura 2019)
  • Copa Mx (Apertura 2017)
  • Copa Mx (2019-2020)

Deportivo Toluca

  • Liga Mx (Clausura 2025)
  • Liga Mx (Apertura 2025)
  • Campeón de Campeones (2024-2025)
  • Campeones Cup (2025)
  • Copa de Campeones Concacaf (2025-2026)
  • Leagues Cup (2026)

Xolos y América aportaron una Liga MX cada uno

Los Xolos de Tijuana forman parte del inicio de la lista con el título de Liga MX del Apertura 2012. Esa conquista representa el único trofeo del Turco con el club fronterizo.

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - August 30, 2026 Toluca coach Antonio Ricardo Mohamed looks on before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Toluca v Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, Mexico - August 30, 2026 Toluca coach Antonio Ricardo Mohamed looks on before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

El Club América también aparece con la Liga MX del Apertura 2014. El torneo figura como el único campeonato de Mohamed con la institución azulcrema en el recuento entregado.

La distribución final establece un título con Tijuana, uno con América, tres con Monterrey y seis con Toluca. La suma de esas conquistas alcanza los 11 títulos oficiales en el fútbol mexicano.

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