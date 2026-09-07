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Real Madrid vs Inter de Milán: cuándo y dónde ver el encuentro de la Fecha 1 en la UEFA Champions League desde México

El cuadro merengue debuta este martes en casa frente al actual campeón de la Serie A

El cuadro merengue debuta este martes en casa frente al actual campeón de la Serie A.(Infobae México: Jovani Pérez)
El cuadro merengue debuta este martes en casa frente al actual campeón de la Serie A.(Infobae México: Jovani Pérez)
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Real Madrid se enfrenta al Inter de Milán este martes 7 de noviembre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Santiago Bernabéu por la primera jornada de la UEFA Champions League.

Antecedentes entre ambos equipos

El Real Madrid domina ligeramente el historial entre ambos equipos. (EFE/EPA/MATTEO BAZZI)
El Real Madrid domina ligeramente el historial entre ambos equipos. (EFE/EPA/MATTEO BAZZI)

El historial oficial entre Real Madrid e Inter de Milán registra 19 partidos en la Champions League, la Copa de la UEFA y la Recopa de Europa. La serie presenta números parejos: el equipo español suma nueve victorias, el conjunto italiano tiene ocho triunfos y se registran dos empates.

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La mayor parte de los cruces se disputó en la Copa de Europa y su actual formato, la Champions League, donde se enfrentaron 13 veces: siete victorias madridistas, cinco del Inter y un empate.

El resto de los antecedentes se divide entre dos torneos. En la Copa de la UEFA, actual Europa League, los equipos se midieron en cuatro ocasiones durante las semifinales consecutivas de 1985 y 1986. Cada club consiguió dos victorias.

En la Recopa de Europa jugaron dos partidos, correspondientes a los cuartos de final de la temporada 1982/83. Real Madrid ganó uno de esos encuentros y el otro terminó igualado.

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El duelo de mayor peso entre ambos fue la final de la Copa de Europa de 1964, celebrada en Viena. Inter se coronó tras vencer 3-1 al Real Madrid de Alfredo Di Stéfano y levantó la primera Copa de Europa de su historia.

La rivalidad también dejó dos eliminatorias recordadas en la década de los 80. Real Madrid eliminó al Inter en las semifinales de la Copa de la UEFA de 1985 y 1986, ambas con remontadas en el Santiago Bernabéu.

En 1985, el conjunto español revirtió una desventaja de 2-0 con un triunfo de 3-0 en el partido de vuelta. Un año después, levantó un 3-1 adverso y se impuso 5-1 durante la prórroga.

Los enfrentamientos más recientes ocurrieron en las fases de grupos de las Champions League 2020/21 y 2021/22. Real Madrid ganó los cuatro partidos: 3-2 y 2-0 en 2020, además de 1-0 y 2-0 en 2021.

En el Santiago Bernabéu contra los nerazzurri, el Real Madrid disputó nueve partidos oficiales y ganó ocho. Inter solo logró imponerse una vez, con un triunfo de 2-0 en 1967.

El comienzo de la era Mourinho

Kylián Mbappé después del penal fallado contra el Betis. (REUTERS/Marcelo Del Pozo)
Kylián Mbappé después del penal fallado contra el Betis. (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Real Madrid se prepara para su primer partido en Europa con la necesidad de recuperar confianza tras la derrota ante Real Betis, un resultado que dejó dudas luego de un inicio de temporada con 9 puntos de 9 posibles en LaLiga.

El equipo dirigido por José Mourinho había comenzado el campeonato con tres victorias consecutivas y ese paso permitía pensar que el club recuperaba la solidez que no mostró durante la campaña anterior, cuando los resultados y el funcionamiento quedaron por debajo de las expectativas.

La caída frente a Betis la jornada anterior frenó ese impulso, pues a pesar de que el Real Madrid no ofreció un mal partido en términos generales, pero volvió a exhibir errores a la hora de la definición.

Kylian Mbappé tuvo una de las oportunidades más claras del partido desde el punto penal. El delantero francés no logró convertir y el equipo dejó escapar una ocasión que pudo haber cambiado el desarrollo del duelo.

El tropiezo llegó antes del debut europeo, una competencia que representa una exigencia distinta para Real Madrid, donde el objetivo es recuperar protagonismo después de quedarse fuera de la final en las dos ediciones previas.

El campeón de Italia busca regresar a una final de UEFA Champions League

El campeón de la Serie A busca regresar a una final europea. (REUTERS/Matteo Ciambelli)
El campeón de la Serie A busca regresar a una final europea. (REUTERS/Matteo Ciambelli)

La campaña europea anterior terminó antes de lo esperado para el equipo italiano cuando el Inter de Milán quedó eliminado en la fase de playoffs ante Bodø/Glimt, club noruego que se convirtió en una de las revelaciones del torneo.

Sin embargo, después de haber conseguido llegar a la final de la UEFA Champions League en 2025, donde cayeron 0-5 ante el París Saint Germain, el cuadro nerazzurri busca retomar el rumbo en Europa y volver a pelear por el campeonato.

Desde la llegada de Christian Chivu al banquillo tras la salida de Inzaghi, el equipo ha recuperado la memoria y ahora han realizado fichajes interesantes en la temporada baja para no solamente pelear por el campeonato en liga, sino también en Europa.

La defensa fue fortalecida con jugadores de experiencias internacional como John Stones y Manuel Akanji, quienes buscarán darle seguridad al equipo en una de las zonas más frágiles del equipo.

En el medio campo, Inter apuesta por Curtis Jones. El jugador inglés se integra como una opción para darle mayor dinamismo al equipo con su talento joven y capacidad de desequilibrio.

La portería recibe a Ivan Provedel, arquero que llega para reforzar una posición que suele ser determinante en las eliminatorias.

Cuándo y dónde ver el encuentro en vivo

El encuentro entre Real Madrid vs Inter de Milán podrá seguirse desde las 13:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de TNT Sports y la plataforma de HBO MAX.

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