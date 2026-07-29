Tres plantas que resisten el clima de la Ciudad de México

Lavanda, cempasúchil y maguey manso son las especies elegidas por expertos para lograr jardines urbanos duraderos en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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De acuerdo con información de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), la CONABIO y el Jardín Botánico de la UNAM, existen tres plantas especialmente aptas para resistir el clima variable de la capital mexicana: la lavanda, el cempasúchil y el maguey manso.

Estas especies han sido recomendadas para jardines urbanos en manuales y programas oficiales publicados entre 2023 y 2025, como respuesta a la necesidad de vegetación resistente ante las altas temperaturas, la sequía estacional y la contaminación.

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La elección se fundamenta en su capacidad de adaptación, bajo requerimiento hídrico y beneficios ambientales, consolidando su integración en proyectos de revegetación y espacios públicos de la ciudad.

Manuales y programas de SEDEMA: fundamentos técnicos y sociales

El programa Reto Verde representa la estrategia más ambiciosa de revegetación urbana en la capital.

SEDEMA, en su “Manual práctico para Jardines de Polinizadores”, detalla que la lavanda, el cempasúchil y el maguey manso cumplen con los criterios de tolerancia climática y eficiencia hídrica que requiere la infraestructura verde de la ciudad.

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En 2025, la publicación Jardines para la vida: plantas nativas para fortalecer la biodiversidad de la Ciudad de México reforzó la importancia de estas especies, destacando su papel en la resiliencia ambiental y la protección de polinizadores.

Las autoridades ambientales subrayan que la adaptación de estas plantas permite responder al desafío que representa el clima templado subhúmedo de altitud, caracterizado por oscilaciones térmicas y lluvias concentradas en pocos meses.

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SEDEMA explica que la presencia de estas especies en jardines urbanos facilita la reducción del consumo de agua y el mantenimiento, factores críticos ante la sobreexplotación de acuíferos y el endurecimiento de suelos urbanos.

SEDEMA, en su “Manual práctico para Jardines de Polinizadores”, detalla que la lavanda, el cempasúchil y el maguey manso cumplen con los criterios de tolerancia climática y eficiencia hídrica que requiere la infraestructura verde de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Criterios científicos para la selección de especies resistentes

La CONABIO y la UNAM aportan un análisis técnico sobre la fisiología y ecología de estas plantas.

Según el modelo de distribución potencial de Agave salmiana subsp. salmiana realizado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el maguey manso se adapta a distintos rangos altitudinales y suelos pobres, lo que lo convierte en una opción idónea para zonas urbanas con compactación y drenaje irregular.

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El Jardín Botánico de la UNAM, institución de referencia nacional, ha documentado la adaptación de la lavanda y el maguey en condiciones de alta radiación solar y baja humedad, condiciones presentes en la Ciudad de México.

El cempasúchil, por su parte, ha sido tradicionalmente cultivado en el Valle de México y su ciclo de vida coincide con la temporada de lluvias y temperaturas frescas del otoño, lo que asegura una floración vigorosa sin requerimientos extraordinarios de riego o protección.

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Beneficios ecológicos y culturales de la lavanda, el cempasúchil y el maguey

Las tres especies seleccionadas cumplen una función ecológica relevante.

El manual de SEDEMA “Jardines de Polinizadores” indica que la lavanda y el cempasúchil proporcionan néctar y polen accesibles para abejas, mariposas y otros insectos, mientras que el maguey, aunque florece con menos frecuencia, genera microhábitats y alimento para fauna durante sus eventos de floración.

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Además, el cempasúchil es una planta nativa que conecta directamente con la identidad mexicana, siendo protagonista en la celebración del Día de Muertos.

El maguey manso, según datos de la CONABIO y la publicación “México megadiverso” del INECOL, representa una parte esencial del paisaje rural y la historia agrícola del país.

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La lavanda, aunque no es originaria de México, se ha integrado exitosamente en jardines urbanos por su resistencia y valor ornamental.

Plantas resistentes y útiles para jardines urbanos en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Manejo y diseño eficiente de jardines con especies resistentes

El documento federal “Selección de la Paleta Vegetal en Proyectos del Espacio Público” describe que la combinación de estas especies permite optimizar el uso del agua y reducir el mantenimiento, gracias a su fisiología adaptada.

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La lavanda, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente capitalina, requiere suelos bien drenados y riegos espaciados; el cempasúchil aprovecha la humedad de la temporada de lluvias y presenta un ciclo anual; el maguey necesita espacios amplios y poca intervención una vez consolidado.

Recomendaciones técnicas detalladas en manuales oficiales insisten en el uso de acolchado para conservar la humedad y mejorar la estructura del suelo, una práctica que favorece el desarrollo de lavanda y cempasúchil, y que minimiza el estrés hídrico en el maguey durante su etapa inicial.

Educación ambiental y participación ciudadana

Programas como “Jardines para la Vida” y talleres descritos en la guía “Cultivamos Oasis” han impulsado que la ciudadanía aprenda, siembre y cuide estas plantas, promoviendo la biodiversidad y el sentido de pertenencia a través de la jardinería urbana.

SEDEMA y la CONABIO fomentan la creación de jardines de polinizadores con especies nativas, integrando a la comunidad en la protección de la fauna y en la mejora de la calidad ambiental urbana.

Estas iniciativas han hecho posible que, en los últimos años, la capital avance hacia una red de espacios verdes resilientes, donde la presencia de lavanda, cempasúchil y maguey manso se multiplica en azoteas, camellones, parques y jardines escolares, contribuyendo a la salud ambiental y al bienestar social.

Estas especies han sido recomendadas para jardines urbanos en manuales y programas oficiales publicados entre 2023 y 2025, como respuesta a la necesidad de vegetación resistente ante las altas temperaturas, la sequía estacional y la contaminación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una base técnica y social para la resiliencia urbana

La integración de la lavanda, el cempasúchil y el maguey manso en los jardines de la Ciudad de México responde a una estrategia sustentada en criterios científicos, técnicos y culturales, validados por instituciones como SEDEMA, CONABIO y el Jardín Botánico de la UNAM.

Estas plantas, seleccionadas por su capacidad de resistir el clima de la capital, representan una apuesta por una jardinería urbana de bajo impacto, resiliente y ecológicamente valiosa, alineada con los retos ambientales actuales y las tradiciones vivas de la metrópoli.